Israele colpisce un ospedale a Gaza: 24 morti, tra cui 6 giornalisti

Nella parte meridionale di Gaza, un attacco israeliano all’ospedale Nasser ha causato la morte di almeno 21 persone, tra cui cinque giornalisti, suscitando una diffusa condanna a livello mondiale. Lo riferisce Al Jazeera. Le altre vittime sono pazienti, medici e paramedici. Il bilancio complessivo è poi salito a 24 morti.

L’emittente ha accusato Israele di aver condotto una “campagna sistematica per mettere a tacere la verità”.

Le forze israeliane hanno ucciso un cameramen dell’emittente araba, il corrispondente palestinese Hassan Douhan in un altro raid avvenuto più tardi oggi a Khan Younis, portando il bilancio delle vittime tra i giornalisti a sei.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di “rammaricarsi profondamente” per quello che ha definito un “tragico incidente” all’ospedale Nasser, mentre Israele continua a uccidere giornalisti e civili impunemente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che entro le prossime due o tre settimane avremo una “conclusione piuttosto buona e conclusiva” della guerra a Gaza.

Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, ha dichiarato che il decreto del governo libanese di rimuovere le armi dal gruppo è stato un grave errore e ha chiesto la revoca della decisione.