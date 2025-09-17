Israele occupa da terra Gaza City, morti e feriti. 400mila in fuga dall’inferno

Una dozzina di palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dall’alba, mentre Israele continua la sua invasione di terra a pieno regime della sua città più grande, nonostante la crescente condanna internazionale.

Tra le vittime ci sono un bambino e sua madre, uccisi in un attacco aereo su un appartamento residenziale nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City.

Le Idf israeliane da ieri mattina stanno radendo al suolo Gaza City con tutti gli armamenti a disposizione, coi tank da terra ma anche con missili lanciati da aerei militari e colpi di artiglieria. Sono decine le esplosioni che sono state udite da chi è testimone sul luogo. In migliaia i palestinesi che rifiutano di lasciare la loro terra e le loro case.

Intanto si stima che circa 400mila persone stiano fuggendo verso sud, ma senza una meta precisa. Nelle immagini diffuse sui social si notano migliaia di persone con carretti, animali e altri mezzi di fortuna andare via costeggiando il Mediterraneo.

In una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Salute di Gaza, è stato riferito che l’esercito israeliano, citato da Anadolu, ha preso di mira i piani superiori dell’ospedale tre volte la scorsa notte, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.

Nella dichiarazione si condanna l’attacco israeliano e si afferma: “Questo crimine conferma ancora una volta la politica sistematica del governo occupante israeliano di prendere di mira e disabilitare il sistema sanitario nella Striscia di Gaza”.

L’esercito israeliano prende di mira l’ospedale pediatrico Rantisi a Gaza City

È stato sottolineato che il Rantisi Children’s Hospital è “l’unico ospedale specializzato” nella Striscia di Gaza che comprende specialità quali oncologia, dialisi, malattie respiratorie e digestive.

È stato rilevato che 80 pazienti erano ricoverati in vari reparti dell’ospedale, 4 bambini erano ricoverati in terapia intensiva e 8 neonati erano ricoverati in terapia neonatale.

È stato riferito che dopo l’attacco israeliano, 40 pazienti hanno lasciato l’ospedale in cerca di sicurezza e per salvare i propri figli, mentre 40 pazienti e i loro accompagnatori, 12 pazienti in terapia intensiva e 30 membri del personale ospedaliero sono rimasti in ospedale.

Sono stati fatti appelli per garantire protezione alle strutture sanitarie, al personale e ai pazienti nella Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano continua i pesanti bombardamenti sulla città di Gaza

Secondo le informazioni ricevute da un corrispondente dell’Agenzia Anadolu (AA) da fonti locali, tre persone, tra cui una donna, sono rimaste uccise quando gli aerei da guerra israeliani hanno preso di mira una casa nel quartiere di Tel al-Hawa, nella zona sud-ovest di Gaza City.

Una donna palestinese e la sua giovane figlia sono state uccise in un attacco nel quartiere di al-Rimal, nella parte occidentale della città, dove un edificio è stato colpito da un missile lanciato da un elicottero.

Molti bambini sono rimasti feriti in un attacco aereo nei pressi dello stadio Palestine, nella parte centrale della città.

Secondo le prime notizie, molte persone sono rimaste ferite nell’attacco aereo israeliano, che ha bombardato anche un edificio in via al-Nafaq a Gaza City.

Nella parte centrale della Striscia di Gaza, una famiglia di tre persone è stata uccisa in un attacco aereo dell’esercito israeliano su un’abitazione nel campo profughi di Nusayrat. È stato riferito che la madre, che ha perso la vita insieme al marito e al figlio piccolo, era incinta.

Diversi palestinesi sono rimasti feriti in un attacco a un edificio subito dopo l’emissione di un avviso di evacuazione nella zona in cui si trovano i blocchi di Ayn Jalut, a sud-est del campo profughi di Nusayrat.

Nella città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, tre membri della stessa famiglia sono stati uccisi e molti palestinesi sono rimasti feriti in attacchi condotti da elicotteri dell’esercito israeliano contro le tende in cui si erano rifugiati i palestinesi sfollati.

Un bambino palestinese è stato ucciso dal fuoco dei veicoli blindati dell’esercito israeliano nella zona di al-Mawasi a Khan Younis.