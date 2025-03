Israele vìola la tregua, raid su Gaza: uccisi oltre 400 civili palestinesi

Israele mette fine alla tregua e stanotte ha lanciato nuovi raid aerei sulla Striscia di Gaza, con Netanyahu che accusa Hamas di non voler rilasciare gli ostaggi e respingere le proposte dei mediatori. Oltre 400 morti, secondo il ministero della Salute nella Striscia di Gaza gestito da Hamas che accusa: ‘Netanyahu sacrifica gli ostaggi”.

Fonti mediche citate dall’agenzia Wafa hanno annunciato martedì che il bilancio delle vittime degli attacchi aerei delle forze di occupazione israeliane in diverse aree della Striscia di Gaza è salito a 404 civili palestinesi.

I sanitari hanno sottolineato che il bombardamento in corso ha causato almeno 404 vittime, tra cui donne e bambini. Inoltre, numerose persone restano intrappolate sotto le macerie degli edifici presi di mira.

Nel frattempo, un totale di 562 civili palestinesi sono rimasti feriti a seguito di una serie di attacchi aerei e di lanci di fuoco effettuati dagli aerei da guerra israeliani.

Le forze di occupazione israeliane hanno lanciato una nuova ondata di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza dopo mezzanotte, riprendendo il genocidio in corso dopo una pausa di due mesi con attacchi aerei su vasta scala che finora hanno causato la morte di almeno 400 civili palestinesi, tra cui bambini e donne.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la ripresa della guerra genocida a Gaza, cessata da due mesi in seguito al fragile accordo di cessate il fuoco.

Netanyahu ha inoltre sottolineato che si prevede che la portata degli attacchi aerei e degli intensi bombardamenti aumenterà gradualmente nelle prossime ore.

L’escalation avviene in un contesto di crescenti timori per il peggioramento della crisi umanitaria nella regione, aggravata dal blocco in corso da parte di Israele e dall’interruzione delle forniture mediche e umanitarie essenziali.

Dal 7 ottobre 2023, le forze israeliane hanno lanciato un’aggressione contro la Striscia di Gaza, provocando l’uccisione di oltre 48.572 cittadini palestinesi (oltre 70mila secondo altre stime), la maggior parte dei quali bambini e donne, e il ferimento di altre 112.032 persone.

Guterres (ONU): “Scioccato dalla ripresa dei raid israeliani”

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato martedì di essere scioccato dalla ripresa dell’aggressione israeliana sulla Striscia di Gaza, che ha ucciso e ferito centinaia di palestinesi. In una dichiarazione, Guterres ha chiesto “rispetto per il cessate il fuoco, la ripresa senza ostacoli dell’assistenza umanitaria e il rilascio degli ostaggi rimasti”.

La condanna per l’escalation israeliana a Gaza è quasi unanime ed è stata espressa dal mondo arabo e da molti altri paesi. La Turchia ha condannato gli ultimi attacchi di Israele nella Striscia, affermando che l’uccisione di massa dei palestinesi segna una nuova fase in quella che ha descritto come la “politica di genocidio” del governo Netanyahu.

UNRWA: “Scene orribili di vittime, tra cui bambini”

Il Commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha affermato che il violento bombardamento israeliano della Striscia di Gaza all’alba ha lasciato scene orribili e insopportabili di civili palestinesi uccisi, compresi bambini, chiedendo il ritorno all’accordo di cessate il fuoco.

Israele, combattiamo fino alla restituzione di tutti gli ostaggi

“Non smetteremo di combattere finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa e tutti gli obiettivi di guerra non saranno stati raggiunti”, ha affermato il ministro della Difesa, Israel Katz. Tra questi obiettivi, oltre alla restituzione di tutti gli ostaggi (vivi e morti), c’è “la distruzione di Hamas come forza militare o politica nella Striscia di Gaza”.