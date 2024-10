L’assedio di Israele a Gaza: Obiettivo è costringere i civili a lasciare Jabalia

1 di 3

Palestinesi senza pace a oltre un anno dall’assedio israeliano nella Striscia di Gaza: una popolazione stremata, senza scorte di cibo né acqua, figurarsi i servizi essenziali. Gaza è diventata un’area fantasma popolata da arabi costretti a nascondersi dagli attacchi senza fine dell’Idf. L’inferno, insomma!

I palestinesi – riporta l’agenzia turca Anadolu – affermano che l’esercito israeliano sta progettando di costringere la popolazione del nord di Gaza a migrare e ad occupare la regione, non consentendo nemmeno l’ingresso di aiuti umanitari e medicine, oltre ad intensi attacchi militari che hanno decimato la popolazione.

Dopo gli attacchi terrestri effettuati dall’esercito israeliano nel dicembre 2023 e nel maggio 2024, i raid lanciati questo mese sono descritti come il terzo tentativo di invasione terrestre contro Jabalia dal 7 ottobre 2023.

Circa 1.000 palestinesi sono morti, molti sono rimasti feriti e arrestati dai soldati israeliani negli intensi attacchi aerei e terrestri israeliani che sono durati 27 giorni nel nord di Gaza.

Mentre gli insediamenti civili nella regione venivano distrutti, decine di migliaia di palestinesi venivano sfollati con la forza a sud di Gaza.

I pozzi d’acqua e gli spazi abitativi sono diventati inutilizzabili nel nord di Gaza, dove il sistema sanitario è crollato e il meccanismo degli aiuti umanitari è stato reso inefficace.

È interessante notare – viene spiegato – che gli attacchi e i tentativi di occupazione dell’esercito israeliano nel nord di Gaza sono diversi dagli attacchi che ha effettuato in altre parti di Gaza dal 7 ottobre 2023.

Mentre gli attacchi nel nord di Gaza continuano ininterrottamente, si osserva che il campo profughi di Cibaliya e i suoi dintorni, dove l’esercito israeliano concentra la maggior parte dei suoi attacchi di terra, sono diventati l’obiettivo principale per costringere i palestinesi a migrare.

Jabalia è di grande importanza per il nord di Gaza

Il campo profughi di Jabalia, situato nella città omonima, nel nord della città di Gaza, è di grande importanza per il nord di Gaza. Il campo istituito per i palestinesi sfollati durante la Nakba e costretti a migrare a Gaza è noto come uno dei più grandi campi profughi in cui vivono i palestinesi.

Il campo profughi di Jabalia, circondato dalle città di Beit Lahiya e Beit Hanun, è considerato uno dei luoghi più densamente popolati di Gaza, sebbene la sua superficie non superi 1,5 chilometri quadrati.

Il campo profughi di Jabalia, considerato un importante fronte contro l’occupazione israeliana, è stato il luogo in cui ebbe inizio l'”Intifada di pietra”, che diede inizio alla Prima Intifada nel 1987.

A quel tempo, i palestinesi lanciarono pietre e bombe molotov contro l’esercito e i veicoli militari israeliani, dando inizio a proteste pubbliche che poi si diffusero in tutta Gaza.

Quando iniziò la Seconda Intifada nel 2000, i palestinesi che vivevano nel campo profughi di Jabalia giocarono un ruolo importante scontrandosi con i soldati israeliani e organizzando manifestazioni.

A quel tempo, i palestinesi svilupparono una resistenza contro Israele, aprendo il fuoco sugli insediamenti di Gaza, razziandoli, scavando tunnel e facendoli saltare in aria.

Di conseguenza, nel 2005, Israele annunciò che avrebbe smantellato gli insediamenti e si sarebbe ritirato unilateralmente da Gaza.

Il campo profughi di Jabalia, che fu uno dei luoghi più importanti della resistenza a Israele durante gli anni dell’Intifada, fu occupato più volte dall’esercito israeliano.

L’esercito israeliano ha occupato il campo di Jabalia molte volte tra il 2001 e il 2003, ma l’occupazione più grave è avvenuta 20 anni fa, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre del 2004.

A quel tempo, l’esercito israeliano annunciò di aver lanciato un’operazione chiamata “Giorni di rammarico”, mentre i gruppi palestinesi la chiamarono “Giorni di rabbia” e gli attacchi israeliani includevano Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun.

Durante i 17 giorni di occupazione dell’esercito israeliano, 160 palestinesi hanno perso la vita, centinaia sono rimasti feriti e l’esercito israeliano ha subito gravi perdite. La resistenza palestinese ha ottenuto grandi risultati militari nella sua determinata resistenza contro Israele.

Un rifugio per i palestinesi

Durante gli attacchi dell’esercito israeliano alla Striscia di Gaza nel 2008, 2009, 2012, 2014 e 2021, il campo profughi di Jabalia ha aperto le sue porte agli sfollati dalle aree circostanti.

I palestinesi che si trovavano vicino ad aree come Beit Lahiya, Beit Hanun, Izbet Abdu Rabbuh, Hayy al-Kerame, Et-Tevvam, dove Israele aveva precedentemente lanciato un attacco via terra, si allontanarono dalle zone di conflitto e si rifugiarono nel campo profughi di Jabalia.

Quando Israele ha lanciato i suoi attacchi su Gaza il 7 ottobre 2023, il campo profughi di Jabalia si è distinto sia nell’accogliere gli sfollati che nella distribuzione degli aiuti umanitari.

Il campo profughi di Jabalia ha dimostrato la profondità geografica nel rafforzare la determinazione dei palestinesi che resistono alla migrazione forzata di Israele nel nord della Striscia di Gaza.

Con il secondo anno di attacchi violenti da parte di Israele, il campo profughi di Jabalia si trova a un bivio difficile e i residenti stanno affrontando le fasi più difficili della guerra.

Israele ha annunciato il 28 ottobre che 600 palestinesi erano detenuti nel campo profughi di Jabalia, 50mila persone erano sfollate e il campo era stato quasi completamente evacuato.

Si afferma che la situazione a Jabalia è decisiva per determinare se l’intera Striscia di Gaza verrà sfollata o meno.

Si stima che se Israele spostasse i palestinesi a Jabalia, la restante parte della parte settentrionale della città di Gaza, costituita dalle città di Beit Lahiya e Beit Hanoun, potrebbe subire la stessa sorte.

L’esercito israeliano, che ha imposto un assedio totale al nord di Gaza, costringe gli abitanti della regione a migrare e non consente l’ingresso degli aiuti umanitari e il lavoro delle squadre sanitarie e della protezione civile per raggiungere i morti e i feriti.

L’esercito israeliano, che mette fuori servizio gli ospedali della regione con attentati e raid, bombarda edifici e provoca gravi danni alle infrastrutture.

Il piano di Israele per costringere i palestinesi nel nord di Gaza a migrare

L’esercito israeliano, che il 5 ottobre ha lanciato intensi attacchi aerei sul nord di Gaza, in particolare sul campo profughi di Jabalia, ha lanciato un attacco terrestre contro tali aree il 6 ottobre.

Si ritiene che questo passo sia stato fatto per evacuare i palestinesi dal nord di Gaza e preparare un accordo per gli israeliani, di cui la stampa israeliana aveva già parlato con il nome di “piano dei generali”.

Nella sua dichiarazione sui social media il 7 ottobre, il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee ha avvertito i palestinesi di Beit Hanoun, Jabalia e Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza, e ha condiviso la mappa delle aree che dovevano essere evacuate.

È interessante notare che la mappa condivisa da Adraee, che invitava i palestinesi a recarsi nella regione di Mevasi, nel sud di Gaza, era simile al “piano dei generali” per la migrazione forzata dei palestinesi, preparato su iniziativa del generale Giora Eiland, ex capo del dipartimento operativo dell’esercito israeliano, e si è presentato al governo.

Questo piano, chiamato “Piano dei generali”, prevede di deportare i palestinesi dal nord della Striscia di Gaza, quindi assediare l’area e impedire l’ingresso di cibo, medicine, carburante e acqua.

Negli attacchi sferrati da Israele nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre, sono morti 43mila 163 palestinesi, tra cui circa 17mila 210 bambini e 11mila 742 donne, e sono rimaste ferite 101mila 510 persone.

Mentre si dice che ci siano ancora migliaia di morti sotto le macerie, vengono distrutte anche le infrastrutture civili, prendendo di mira ospedali e istituti scolastici in cui le persone si sono rifugiate.