L’Iran esorta le navi ad astenersi dall’entrare nello Stretto di Hormuz senza il permesso di Teheran

Le forze armate iraniane continuano a controllare lo Stretto di Hormuz e invitano tutte le imbarcazioni ad astenersi dal transitare nel canale senza coordinamento con Teheran, ha dichiarato Ali Abdollahi, comandante del quartier generale iraniano Khatam al-Anbiya.

“Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz e abbiamo la situazione sotto controllo. Esortiamo tutte le navi mercantili e le petroliere ad astenersi da qualsiasi tentativo di attraversamento senza previo coordinamento con le forze armate di stanza nello Stretto di Hormuz, in modo che la loro sicurezza non venga compromessa”, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana.

Abdollahi ha avvertito che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l’esercito statunitense, sarebbe stata presa di mira se avesse tentato di avvicinarsi o entrare nello Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti promuovono una nuova coalizione internazionale per la libertà di navigazione nell’Hormuz

Gli Stati Uniti nei giorni scorsi hanno invitato altri paesi ad aderire a una nuova coalizione internazionale per ripristinare il libero passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, aveva riferito il Wall Street Journal, citando un cablogramma del Dipartimento di Stato.

“L’iniziativa, denominata Maritime Freedom Construct (MFC), è stata illustrata in un cablogramma interno del Dipartimento di Stato americano inviato alle ambasciate martedì, in cui si esortavano i diplomatici statunitensi a fare pressione sui governi stranieri affinché aderissero all’iniziativa”, riporta la pubblicazione.

Secondo quanto riportato nel cablogramma, la nuova coalizione guidata dagli Stati Uniti condividerà informazioni, coordinerà gli sforzi diplomatici e farà rispettare le sanzioni.

“È necessaria un’azione collettiva per dimostrare unità e determinazione, e per imporre costi significativi all’Iran che ostacola il transito attraverso lo Stretto”, si legge nel testo.

Si prevede che la missione venga lanciata congiuntamente dal Dipartimento di Stato e dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM).

Si prevede che la MFC integrerà altre misure, tra cui l’Iniziativa per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, guidata da Francia e Regno Unito.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che il blocco navale contro l’Iran è efficace e che non intende revocarlo finché le parti non raggiungeranno un accordo sulla questione nucleare iraniana.

Il 13 aprile la Marina statunitense ha avviato un blocco navale dei porti iraniani.

Il 17 aprile, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha annunciato l’intenzione di Londra e Parigi di guidare una missione per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, con Roma e Berlino che hanno espresso anch’esse la loro disponibilità a contribuire.