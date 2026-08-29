“Malore” a Cuba per l’ex deputato Di Battista. Sarebbe in gravi condizioni

Sarebbero “gravi”, come apprende l’Ansa da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L’Avana in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba.

Ex deputato del Movimento 5 stelle e oggi vicepresidente dell’associazione Schierarsi, 48 anni compiuti il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa, non è chiaro dovuto a cosa.

“Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio”, afferma sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Prego per la sua salute – aggiunge -. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”. Il giornalista ed esponente politico indipendente, ha rettificato poi il ministro, si trova ricoverato all’ospedale di Santa Clara, città a circa trecento km dalla capitale.

“La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”, si legge in una nota del partito M5s.

Malore a Cuba per Alessandro Di Battista: è ricoverato in gravi condizioni”, scrive su X Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it allegando un articolo nel quale si spiega che “è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore”. “Da anni – si spiega confermando la notizia anticipata da Corriere.it – è tornato a fare il giornalista con numerose inchieste e anche in questa occasione si trovava sull’isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo ‘La polvere del mondo'”.

Dopo l’esperienza da daputato pentastellato, Di Battista ha sempre tenuto le distanze dal PD schierandosi da indipendente contro gli apparati dominanti e manifestando posizioni pacifiste e antibelliciste, su tutte tra Russia e Ucraina.

Molto seguito sui social, esprime posizioni “scomode”, dalle (“autosanzioni”) alla Russia al ruolo di Usa e Israele nella guerra all’Iran, non ultima la sua posizione contro le sanzioni americane a Cuba, isola che soffre molto la carenza di aiuti economici. Il paese è in preda al caos e alla povertà estrema. Di Battista si era recato a Cuba per testimoniare, con i suoi reportage, il malessere della popolazione cubana.

Qualche mese fa ha avviato con la sua associazione “Schierarsi” una raccolta di firme per abolire il finanziamento pubblico ai giornali.