Mattanza continua a Gaza, in 24 ore uccisi 65 palestinesi. 153 i feriti

La mattanza continua nella Striscia di Gaza. Nelle ultime 24 ore i raid israeliani hanno causato 65 morti e 153 feriti. Lo riferiscono i media arabi citando il ministero della Salute palestinese.

Le autorità sanitarie hanno riferito che 13.549 palestinesi sono stati uccisi e 57.542 feriti negli attacchi lanciati dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza dal 18 marzo, quando Tel Aviv ha rotto il cessate il fuoco concordato il 19 gennaio.

Il numero di persone uccise negli attacchi sistematici contro i palestinesi nei cosiddetti punti di distribuzione degli aiuti, diretti da Israele e dagli Stati Uniti, è salito a 2.605 e il numero dei feriti a 19.124 dal 27 maggio.

İsrail ordusu, Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi’ne saldırı düzenledi Yaşamını yitirenlerin naaşları ve yaralılar, El-Ehli Hastanesi’ne götürüldü pic.twitter.com/dc85kIaSiY — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 5, 2025

È stato affermato che il numero di persone che hanno perso la vita negli attacchi israeliani alla Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 è aumentato a 67.139 e il numero dei feriti è aumentato a 169.583. Si dice che migliaia di morti siano ancora sepolti sotto le macerie nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu.

15 palestinesi uccisi negli attacchi dell’esercito israeliano da stamattina

Nonostante l’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a “fermare immediatamente gli attacchi su Gaza”, 15 palestinesi, tra cui bambini e donne, hanno perso la vita negli attacchi condotti dall’esercito israeliano in varie parti della Striscia di Gaza a partire dalle prime ore del mattino.

Secondo fonti ospedaliere e testimoni oculari, l’esercito israeliano ha preso di mira edifici e tende, nonché civili in attesa di aiuto, in diverse zone della Striscia di Gaza.

Cinque persone sono state uccise in un attacco dell’esercito israeliano contro un luogo di ritrovo per civili palestinesi nella parte occidentale di Gaza City.

Altri quattro palestinesi hanno perso la vita in attacchi in varie zone della città di Gaza.

Israele ha bombardato i piani superiori di diversi edifici a più piani in via Selasini, nel quartiere di Sabra, nella parte meridionale di Gaza City, ferendo molti palestinesi negli attacchi.

Ci sono stati feriti nell’attacco israeliano a due case palestinesi nello stesso quartiere.

Mentre è stata colpita una casa nel campo profughi di Şati, anche il quartiere di Şucaiyye, a est, è stato preso di mira dal fuoco dell’artiglieria.

L’esercito israeliano prende di mira obiettivi civili

Secondo informazioni ricevute da fonti locali, numerose persone sono rimaste ferite negli attacchi israeliani che sono proseguiti per tutta la notte e che hanno preso di mira anche l’Università di Al-Azhar a Gaza.

A seguito dell’intenso bombardamento contro l’Università di Al-Azhar, gli edifici del campus crollarono completamente e divennero inutilizzabili.

Aerei da guerra israeliani hanno preso di mira le tende palestinesi sfollate nella zona di Asda, a nord di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Decine di palestinesi sono rimasti feriti nell’attacco.

Unità di artiglieria israeliane hanno aperto il fuoco anche sui palestinesi in attesa di aiuti umanitari da veicoli blindati di stanza nella parte orientale di Wadi Gaza. L’attacco ha ferito diverse persone.

A Gaza City, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato una serie di attacchi aerei sui quartieri di Sabra, Jala e Salasin. Gli edifici appartenenti alle famiglie Lawh e Abu Shaban, situati vicino all’incrocio di Tayaran, sono stati presi di mira, ferendo numerose persone e causando danni estesi agli edifici colpiti e alle abitazioni circostanti.

Gli aerei israeliani hanno preso di mira anche il campo di Megazi, al centro della Striscia di Gaza, ferendo i civili e danneggiando le loro case.

Direzione della Difesa Civile di Gaza: nonostante il piano di Trump, Israele non ha fermato i suoi attacchi

Mahmoud Basal, portavoce della Direzione della Difesa Civile di Gaza, ha dichiarato in una dichiarazione scritta: “Gli attacchi di Israele continuano nonostante il piano del Presidente degli Stati Uniti”.

Basal ha sottolineato che Israele ha completamente circondato Gaza City e non consente ad alcun aiuto umanitario di raggiungerla, affermando: “Non è entrato un solo camion di aiuti umanitari a Gaza City dal giorno in cui è iniziato l’assedio”.

Basal ha sottolineato che i corpi di molti civili in città erano ancora sepolti sotto le macerie, sottolineando che le squadre di protezione civile non erano in grado di raggiungere queste zone a causa dei violenti attacchi di Israele.

Il 3 ottobre Hamas ha annunciato di aver accettato lo scambio di prigionieri previsto dal piano per Gaza del presidente statunitense Trump e che alcune altre disposizioni dovevano essere negoziate.

Trump ha dichiarato: “Sulla base della dichiarazione di Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve interrompere immediatamente i bombardamenti su Gaza, così da poter rimuovere rapidamente e in sicurezza i prigionieri”.

Il 4 ottobre Trump ha anche condiviso quanto segue sulla piattaforma social media statunitense Truth Social: “Mi congratulo con Israele per aver temporaneamente sospeso i bombardamenti per consentire il rilascio dei prigionieri e il completamento dell’accordo di pace”.

Sale a 460 il bilancio delle vittime della fame a Gaza, colpita dalla carestia dovuta al blocco israeliano.

In una dichiarazione scritta, il Ministero della Salute palestinese a Gaza ha condiviso le ultime informazioni sulla perdita di vite umane causata dalla crisi della fame imposta alla regione dall’esercito israeliano.

Nella dichiarazione si afferma che un altro palestinese è morto di fame e malnutrizione nelle ultime 24 ore a Gaza, sottoposta a blocco e attacchi israeliani, e che il numero di persone morte di fame a Gaza dal 7 ottobre 2023 è salito a 460, di cui 154 bambini.

Nella dichiarazione si afferma che 182 persone, tra cui 39 bambini, sono morte di fame e malnutrizione dal 22 agosto, quando la Classificazione integrata della sicurezza alimentare (IPC), sostenuta dalle Nazioni Unite (ONU), ha dichiarato lo stato di carestia a Gaza.

Israele approva un nuovo piano di insediamento per sequestrare 35 acri di terra palestinese in Cisgiordania

Munif Nezzal, funzionario del Consiglio per la lotta contro il muro di separazione (Muro della vergogna) e gli insediamenti ebraici, affiliato all’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), ha parlato all’agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA.

“Con il piano pubblicato dai media israeliani occupanti, saranno sequestrati 35,31 decare di terreno situati nella particella numero 10, a nord del villaggio di Kefer Kadum”, ha affermato Nezzal.

Il funzionario palestinese ha dichiarato che il piano mira ad aggiungere 58 nuove unità abitative all’insediamento israeliano illegale di “Metzpe Yeshai”, costruito su un terreno del villaggio.

Le Nazioni Unite (ONU) sottolineano che le attività di insediamento israeliane nei territori palestinesi occupati sono contrarie al diritto internazionale e che tali pratiche eliminano la possibilità di una soluzione a due Stati.

Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato il mese scorso che l’amministrazione di Tel Aviv intendeva includere l’82 percento dei territori della Cisgiordania sotto la sovranità israeliana e ha anche sostenuto che “bisogna impedire la creazione di uno Stato palestinese”.

Otto lavoratori palestinesi sono rimasti feriti e 12 sono stati arrestati dai soldati israeliani in Cisgiordania

Secondo informazioni ricevute da fonti locali, i soldati israeliani hanno aperto il fuoco con munizioni vere contro i lavoratori palestinesi che cercavano di entrare nelle zone in cui Israele aveva concesso loro licenze di lavoro per guadagnarsi da vivere.

In una dichiarazione sulla questione, la Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito che le équipe mediche hanno curato sette lavoratori palestinesi feriti dai soldati israeliani nel villaggio di Dar Salah, a est di Betlemme.

Nella dichiarazione si sottolinea che un lavoratore palestinese è stato ferito dai proiettili dei soldati israeliani nei pressi del Muro di separazione costruito da Israele nella città di Qalqilya.

Secondo i dati del Palestinian General Workers’ Union, l’esercito israeliano ha ucciso 38 lavoratori palestinesi da quando ha iniziato il genocidio a Gaza l’8 ottobre 2023.

Alcuni lavoratori sono stati uccisi dal fuoco diretto, altri durante la detenzione e altri ancora durante le incursioni nelle officine in cui lavoravano.

Nel frattempo, i soldati israeliani hanno ispezionato il campo profughi di Balata, a est di Nablus, perquisito alcune case e arrestato un palestinese.

I soldati israeliani hanno anche rimosso le bandiere palestinesi e i manifesti raffiguranti i palestinesi morti dai muri del campo.

Nella città settentrionale di Salifat, due palestinesi sono stati arrestati dopo che le loro case sono state perquisite nel villaggio di Kefr Dik.

I soldati israeliani hanno fatto irruzione nel villaggio di Beytillu nella città di Ramallah e hanno arrestato due palestinesi, uno dei quali era un bambino di 12 anni.

Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Arub e nella città di Beit Amr, nella città meridionale di Hebron, e hanno arrestato sette palestinesi, tra cui un bambino.

I soldati israeliani hanno utilizzato granate stordenti e gas lacrimogeni durante un raid nella città di Beit Amr. I residenti sono rimasti colpiti dai lacrimogeni.