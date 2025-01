La Svizzera è pronta a fungere da paese ospitante per un possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sulla risoluzione del conflitto ucraino, se tale richiesta dovesse emergere, ha riferito domenica il quotidiano svizzero Le Temps, citato dalla Tass.

“Dopo il vertice di Bürgenstock, Ucraina, Russia e Stati Uniti sono stati regolarmente informati della nostra disponibilità a sostenere qualsiasi sforzo diplomatico riguardante l’accordo di pace”, ha affermato il quotidiano svizzero citando le parole di Nicolas Bideau, portavoce del Ministero degli esteri svizzero.

Il quotidiano ha aggiunto che le autorità svizzere non prenderanno l’iniziativa in merito a questa questione. Secondo Le Temps, la confederazione elvetica è solo uno dei paesi sulla lista che sono pronti a ospitare l’incontro dei leader russo e statunitense.

Il 10 gennaio, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che erano in corso i preparativi per un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo Trump, è necessario porre fine al conflitto ucraino. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato in seguito che il presidente russo era pronto a incontrare Trump senza precondizioni.

Forum di Burgenstock

Il forum sull’Ucraina, avviato da Kiev, si è tenuto a Burgenstock, in Svizzera, il 15 e 16 giugno 2024; Armenia, Bahrein, Brasile, Colombia, Santa Sede, India, Indonesia, Iraq, Giordania, Libia, Messico, Ruanda, Arabia Saudita, Sudafrica, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti non hanno firmato il comunicato del summit. La Russia non è stata invitata. Nemmeno la maggior parte dei delegati delle Nazioni Unite ha partecipato.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha liquidato la conferenza definendola un fallimento totale, sostenendo che “incontri” come questo non contribuiscono in alcun modo a portare una pace duratura.