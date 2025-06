Missili iraniani colpiscono un ospedale e altri luoghi in Israele, vittime e devastazioni

Fonte foto: Times of Israel 1 di 7

Nuovi violenti attacchi missilistici dall’Iran verso Israele. Tra stanotte e all’alba del 19 giugno sono stati colpiti un ospedale e altre aree del paese con danni ingenti, e un bilancio ancora provvisorio di alcune vittime e diversi feriti. Lo riporta il quotidiano Times of Israel che registra l’ira del ministro della Difesa Israel Katz recatosi sui luoghi degli attacchi: “Distruggeremo l’Iran”, promette.

Sul luogo dell’attacco missilistico iraniano al centro medico Soroka di Beer Sheva questa mattina, il presidente Isaac Herzog ha affermato che Israele deve infliggere un “duro colpo” all’Iran per garantire un futuro migliore a Israele e alla regione.

Il ministro della Difesa Katz afferma inoltre che l’eliminazione del leader supremo dell’Iran Khamenei è in linea con gli obiettivi della guerra contro l’Iran. Il ministro Katz rende noto di aver ordinato all’Idf insieme con il premier Netanyahu di “attaccare l’Iran con maggiore intensità: obiettivi strategici e governativi a Teheran per eliminare minacce e indebolire il regime degli ayatollah”, riporta l’agenzia Ansa. “Il codardo dittatore iraniano si nasconde nelle profondità del bunker fortificato e spara colpi contro ospedali ed edifici residenziali in Israele: sono crimini di guerra della più grave specie e Khameni sarà ritenuto responsabile dei suoi crimini”, ha scritto su X. Colpiti anche edifici a Tel Aviv, Holon e Ramat Gan.

Intanto l’esercito israeliano, sempre citato dal quotidiano, fa sapere che le Idf hanno colpito il reattore di Arak in Iran, un sito di sviluppo di armi nucleari e decine di altri obiettivi. Colpiti anche altri centri in Iran con ingenti danni e vittime.