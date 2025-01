Mosca: L’Ucraina attacca il gasdotto TurkStream per impedire i flussi di gas all’Ue

Lo denuncia il ministero della Difesa russo. Nove droni sono stati abbattuti. Non ci sono state vittime o danni, ma Kiev, ormai alle strette, dopo l'assurda decisione di bloccare il transito del gas per l'Ucraina, tenta di tutto per rendere la vita difficile (e costosa) ai paesi europei che la stanno riempiendo di miliardi di aiuti in denaro e armi