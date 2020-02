Coronavirus, 50 contagiati al Nord. Un caso sospetto in Umbria

E’ salito a 50 il numero dei contagiati da Coronavirus in Italia. 39 pazienti sono in Lombardia e 11 in Veneto. L’aggiornamento è stato dato in conferenza stampa dal presidente della Regione lombarda Attilio Fontana, sottolineando che si sono “tutti verificati” nella stessa area a sud di Lodi. Le vittime del coronavirus ad ora sono due, il 77enne morto ieri sera a Padova e la donna di 75 anni deceduta stamane nel lodigiano.

C’è un caso sospetto in Umbria. La persona è ora in isolamento e, secondo la Regione “presenta sintomi respiratori e avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che appare abbia contratto l’infezione da coronavirus in Lombardia”.

La Regione precisa che le organizzazione sanitarie regionali si sono attivate per “ospedalizzare la persona con i sintomi e mettere in sicurezza tutti i contatti, al fine di annullare il rischio della collettività”.

È invece risultata negativa al primo test la donna di 26 anni ricoverata a Catanzaro. La giovane, trattenuta per precauzione nel reparto malattie infettive dell’ospedale Pugliese, in attesa del secondo tampone, è stata bloccata ieri sera all’aeroporto di Lamezia Terme dopo che ai controlli del termoscanner è risultata con una linea di febbre di 37.5.

La donna, Catanzarese, proveniva da Venezia (Veneto) e, secondo quanto riferito dalla regione Calabria, avrebbe avuto contatti con una persona che a sua volta aveva incontrato il cosiddetto “paziente 1”, il manager 38enne ricoverato a Codogno con la moglie incinta.

