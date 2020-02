Coronavirus, sale il bilancio dei contagiati: 36 in Lombardia e 9 in Veneto

Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale di Schiavonia (Padova). E' allarme

Continua ad aumentare il numero dei contagiati nel nord Italia: a poco più di 24 ore dal primo caso a Codogno, secondo le ultime notizie, le persone risultate positive al coronavirus sarebbero in tutto 45. Tra queste 36 sono in Lombardia (ci sono anche alcuni medici) e 9 in Veneto.

Due i morti per adesso: un ex imprenditore edìle, Adriano Trevisan, di 77 anni è spirato ieri sera all’ospedale di Padova. Una donna è invece deceduta in Lombardia.

Sarebbero 450 in tutto le persone chiuse da ieri pomeriggio all’interno dell’ospedale di Schiavonia (Padova) a causa dell’allarme da coronavirus. Di questi, 300 sono pazienti e 150 i dipendenti della struttura.

Per tutti è prevista l’effettuazione del tampone per accertare l’eventuale contagio. L’ospedale di Schiavonia ha complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb