Coronavirus, e se il “paziente zero” fosse nei farmaci in ospedale?

Difficile da spiegare la morte di quattro anziani pazienti per il covid-19. Mai stati in Cina, mai avuto contatti con soggetti sospetti. Le vittime erano già ricoverate con altre patologie. Non è da escludersi qualche "partita" infetta

Al momento non è dato sapere come stia avvenendo il contagio in Italia. Si cerca al momento il “paziente zero”, una sorta di fantasma, ma il fatto che finora le vittime sono quattro persone anziane già affette da altre patologie fa sorgere forte il dubbio che a provocare in loro il contagio possano essere stati i farmaci che gli sono stati somministrati in ospedale. Non è da escludere.

Le vittime erano tutte ricoverate da giorni, non si sono recate in ospedale perché avevano i sintomi del virus. La donna di 82 anni morta a Cremona era da tempo in oncologia quindi con una grave forma di tumore. Anche lei è morta, come l’ex imprenditore 77enne di Vo’ Euganeo e gli altri due vecchietti, per il covid-19.

Come lo abbiano contratto il virus è il più grande dei misteri. Non erano mai stati in Cina, e non sarebbero potute venire a contatto con altri soggetti sospetti, dal momento che erano ricoverate in ospedale.

Quindi, non può escludersi a priori che il “paziente zero” risieda in qualche farmaco o vaccino ospedaliero. Magari si tratta di qualche “partita” infetta che circola nei nosocomi e che nessuno finora ha mai controllato.

