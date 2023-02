Qatargate, mandato d’arresto Ue per Cozzolino. E’ irreperibile, ma ricercato dai finanzieri

La Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, ha ricevuto il mandato di notificare all’europarlamentare Andrea Cozzolino un mandato di arresto europeo in quanto sospettato di essere coinvolto nel cosiddetto Qatargate.

I finanzieri si sono recati presso l’abitazione napoletana di Cozzolino, ma l’europarlamentare non è stato trovato in casa. I militari lo stanno ricercando.

Stamane era stato posto agli arresti il deputato europeo Marc Tarabella, belga di origini italiana. Sia per Tarabella che per Cozzolino il Parlamento europeo aveva revocato l’immunità parlamentare per consentire ai due di potersi difendere poiché entrambi si dicono estranei ai fatti di corruzione contestati dalla procura federale belga.

I pm di Bruxelles sospettano che dopo Eva Kaili e Antonio Panzeri finiti agli arresti perché trovati in casa con sacchi di banconote per 1,5 milioni in contanti, che anche Cozzolino e Tarabella siano nel giro delle presunte mazzette date loro dal Qatar e dal Marocco in cambio della positiva “sponsorizzazione” in Ue dei due paesi.