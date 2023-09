Strage ferroviaria, l’operaio saldava e gli è apparsa una Croce: “Dio vuole dirmi qualcosa”

1 di 6

“È la prima volta che mi succede mentre saldo la rotaia. Mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente. Nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me”. È l’ultima storia pubblicata sui social da Michael Zanera, 34 anni, una della cinque vittime travolte questa notte da un treno a Brandizzo (Torino).

Il giovane prima della tragedia, mentre saldava le rotaie gli è apparsa una Croce ben visibile sul metallo incandescente, l’ha fotografata e ha pubblicato un post inquietante: “Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente…”. Il post è diventato virale. Dopo un po’ il treno ha travolto e ucciso lui e altri quattro colleghi mentre lavoravano alla stazione ferroviaria di Brandizzo.

Dalle prime informazioni il treno viaggiava a circa 160 kmh. Il macchinista non li ha visti, e si sarebbe accorto della tragedia subito dopo il tonfo. I cinque operai sono morti sul colpo, mentre altri due hanno fatto in tempo a lanciarsi ai lati della massicciata, salvandosi. La procura di Ivrea ha aperto una inchiesta per disastro e omicidio plurimo colposo. Il capo della Procura ha detto che vi sono state gravi carenze di sicurezza. Presto i primi indagati.

