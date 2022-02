Dopo gli attacchi di Kiev nel Dombass Putin reagisce e avvia l’operazione militare in Ucraina

La Russia ha avviato un’operazione militare in Ucraina a seguito della richiesta delle autorità delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, (nella regione russofona del Dombass), di assistenza per respingere l’aggressione militare di Kiev, ha affermato giovedì il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. Lo riporta la Tass, l’agenzia di stampa russa.

Putin ha detto che Mosca cerca la “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina, e ha invitato l’esercito ucraino a deporre le armi avvertendo che sarebbe seguita una pronta risposta ai tentativi di intervento straniero dall’esterno. L’intervento russo è scaturito dalle “continue minacce e provocazioni”, nonché dagli attacchi militari di Kiev nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk, recentemente riconosciute dal Cremlino.

Successivamente sono seguite segnalazioni di esplosioni in un certo numero di città ucraine, tra cui Kiev e Kharkov. La Tass ha riassunto le ultime notizie sulla situazione.

Operazione militare

Dopo un messaggio delle repubbliche del Donbass, Putin ha deciso di condurre una “operazione militare speciale”.

“Il suo scopo è proteggere le persone che per otto anni sono state esposte all’umiliazione e al genocidio del regime di Kiev. Per questo cercheremo la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, e faremo pressioni anche per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro civili pacifici, compresi i cittadini russi”.

I piani di Mosca per non includere l’occupazione dell’Ucraina. È per il diritto del popolo ucraino all’autodeterminazione. Inoltre, Putin ha affermato che la Russia non può permettere a Kiev di ottenere armi nucleari e ha ricordato “l’espansione illegittima della NATO nei paesi dell’Est”.

Discorso agli ucraini

Putin ha esortato l’esercito ucraino a “deporre immediatamente le armi e a tornare a casa”.

“Quei militari dell’esercito ucraino che soddisferanno questa richiesta saranno liberi di lasciare la zona delle operazioni di combattimento e tornare dalle loro famiglie”. Tutta la responsabilità di un possibile spargimento di sangue “poggerà interamente sul regime al potere dell’Ucraina”, guidato da Volodymyr Zelensky, “amico” dell’occidente.

Nel suo discorso al popolo ucraino, Putin ha spiegato che le azioni della Russia sono state intraprese per legittima difesa dalle minacce e da una “sventura ancora maggiore di quella che sta accadendo oggi”.

“Per quanto possa essere difficile farlo, vi chiedo di capirlo e chiedo collaborazione per voltare al più presto questa tragica pagina e andare avanti insieme”.

Avvertimento per gli altri

Putin ha messo in guardia contro i tentativi di intervento straniero negli attuali sviluppi, per non parlare dell’intervento straniero.

“Nessuno dovrebbe dubitare che un attacco diretto alla Russia si concluderebbe con la sconfitta del potenziale aggressore e terribili conseguenze per chi aggredisce”, ha avvertito.

“Chiunque possa tentare di crearci ostacoli, per non parlare di minacciare il nostro Paese e il nostro popolo, dovrebbe sapere che la risposta della Russia seguirà senza indugio e comporterà conseguenze che non hai mai incontrato nella storia. Siamo preparati per qualsiasi azione. Verranno prese tutte le decisioni necessarie al riguardo. Spero di essere ascoltato”, ha detto Putin.

Prima reazione occidentale

Subito dopo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rilasciato una dichiarazione scritta, in cui ha incolpato la Russia per quella che ha descritto come “una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane e sofferenza umana”, e ha avvertito che “gli Stati Uniti e i loro alleati e i partner risponderanno in modo unito e deciso”.

Biden ha detto che giovedì avrebbe tenuto un discorso speciale per annunciare ulteriori misure contro la Russia che Washington e i suoi alleati avrebbero preso.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che una riunione dei paesi membri dell’alleanza prenderà in considerazione gli effetti delle azioni della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Intanto il parlamento ucraino ha approvato la legge marziale

Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, ha introdotto la legge marziale in tutto il paese. Un totale di 300 parlamentari hanno votato a favore di questa decisione giovedì.

“La Verkhovna Rada ha appena sostenuto con 300 voti l’introduzione della legge marziale in tutto il territorio ucraino”, ha detto al canale televisivo Rada il deputato del Partito del Popolo Yevgeniya Kravchuk.

Secondo Kravchuk, “i legislatori rimangono a Kiev e continuano il loro lavoro”. “Rimaniamo tutti nei nostri uffici”, ha detto il parlamentare.

Una legge marziale è un regime speciale di funzionamento del paese, imposto in caso di minaccia alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale e in caso di aggressione militare. Durante il periodo della legge marziale, le autorità nazionali e locali, il comando militare acquisiscono poteri aggiuntivi al fine di stabilizzare prontamente la situazione. Allo stesso tempo, molti diritti e libertà civili possono essere limitati.