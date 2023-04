Ucraina, nuova visita a sorpresa di Putin nel Donbass

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato lunedì la regione di Kherson e la Repubblica popolare di Lugansk (LPR). Le accuse secondo cui il viaggio è avvenuto in un momento diverso sono errate, ha detto martedì ai giornalisti il ​​​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

“Era ieri. In effetti, il presidente ha detto, regalando l’icona, che abbiamo la Pasqua. Il fatto è che la nostra Pasqua dura 40 giorni, continuiamo a celebrarla, ora abbiamo la settimana di Pasqua. Ecco perché è sbagliato prestare attenzione a quella frase e fare ipotesi su qualcosa che non è mai stato reale. Il viaggio è avvenuto ieri”, ha detto il portavoce del Cremlino.

Gli è stato anche chiesto di commentare perché la visita di Putin nelle nuove regioni della Russia è avvenuta in questo particolare momento. “Ora il presidente visita le nuove regioni più frequentemente, naturalmente, ispeziona il quartier generale, riceve informazioni operative sul posto sullo stato di avanzamento dell’operazione militare speciale. Questo è vitale per il comandante in capo, è così che lavora”, Peskov ha detto.

I giornalisti hanno chiesto al portavoce del Cremlino la valutazione del presidente russo sullo stato delle truppe e sul morale dei militari, anche in vista del potenziale contrattacco dell’Ucraina. “Per quanto riguarda le valutazioni dello stato delle truppe e così via, questa è prerogativa del ministero della Difesa. Non abbiamo il diritto di fornire alcuna informazione”, ha detto Peskov. Commentando il viaggio in generale, ha aggiunto che era “il lavoro di routine del comandante in capo”.

Lunedì Putin ha visitato il quartier generale del gruppo tattico Dnepr sul fronte di Kherson e il quartier generale del gruppo tattico della Guardia Nazionale Est nella LPR. Durante le sue visite, il capo dello stato ha ascoltato i rapporti dei comandanti militari sulla situazione nelle direzioni Kherson, Zaporozhye e Lugansk.

Il comando militare non è stato informato fino all’ultimo minuto che il presidente russo Vladimir Putin si sarebbe presentato personalmente alle riunioni dei gruppi tattici Dnepr e East nella zona dell’operazione militare speciale, ha detto martedì alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Secondo lui, la visita di Putin nella regione di Kherson e nella Repubblica popolare di Lugansk (LPR) non era stata pianificata in anticipo. “I comandanti sono stati convocati per una riunione in videoconferenza e non sapevano che Putin sarebbe apparso di persona fino all’ultimo momento”, ha detto il funzionario del Cremlino.

Peskov ha spiegato che il capo dello stato ha visitato di persona il quartier generale “in modo che gli ufficiali non venissero sottratti al comando delle truppe viaggiando a Mosca”. “Dopo l’incontro, sono tornati subito al loro lavoro immediato sul campo”, ha aggiunto l’addetto stampa di Putin.

Lunedì il capo dello stato della Federazione russa ha ascoltato i rapporti dei comandanti militari sulla situazione sui fronti di Kherson, Zaporozhye e Lugansk.

Questa è la prima visita di Putin nella regione di Kherson e nella LPR. In precedenza, il 19 marzo, Putin aveva visitato Mariupol. Allora, ha anche visitato Rostov-sul-Don, dove ha avuto un incontro e ha ricevuto rapporti dai comandanti militari nel quartier generale delle operazioni militari speciali.