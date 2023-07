Putin al vertice dei BRICS in Sudafrica parteciperà in video conferenza

Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà online a tutte le sessioni dei leader dei BRICS al prossimo vertice del gruppo a Johannesburg dal 22 al 24 agosto. Lo ha dichiarato giovedì Anil Suklal, Ambasciatore generale per l’Asia e i BRICS presso il ministero degli Esteri sudafricano e Sherpa BRICS del Sudafrica. Lo riporta Tass.

“Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice virtualmente (in videoconferenza). Sarà coinvolto in tutte le sessioni con i leader, così come nel tradizionale vertice dei leader dei BRICS il 23 agosto. Il 22 agosto, quando i leader dei BRICS si concentreranno sull’affrontare il Business Forum, anche il presidente Putin farà le sue osservazioni virtualmente. Parteciperà a distanza a tutti gli aspetti del vertice. E il 24 agosto, quando ci sarà il BRICS Plus, parteciperà anche lui. Quindi, sebbene il ministro degli Esteri Sergey Lavrov sarà fisicamente presente qui, il presidente Putin sarà coinvolto in tutte le attività del vertice”, ha detto il diplomatico sudafricano in un briefing.

Suklal ha sottolineato che la partecipazione dei leader BRICS ai lavori dei vertici annuali del gruppo in un formato online non è insolita, poiché nel corso degli anni numerosi incontri e raduni BRICS si sono tenuti online.

L’ambasciatore ha affermato che la decisione a favore della partecipazione del presidente russo al vertice BRICS di Johannesburg è stata presa con il consenso di tutti i leader dei paesi membri. “Questa decisione non è stata presa solo dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e dal presidente russo Vladimir Putin”, ha detto Suklal, “Negli ultimi mesi, il nostro presidente si è impegnato con tutti i leader dei BRICS in diverse occasioni, ha parlato con loro personalmente, discutendo di questo problema”.

Il diplomatico ha ricordato che il problema era che la Corte penale internazionale (Cpi) aveva emesso un mandato d’arresto per il leader russo, sottolineando che la parte russa non voleva creare problemi al Sudafrica in relazione al mandato.

Il giorno prima, l’ufficio presidenziale sudafricano ha annunciato che Putin non avrebbe partecipato al vertice di comune accordo. La Federazione Russa sarà rappresentata dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Il vertice BRICS si terrà dal 22 al 24 agosto a Johannesburg, in Sudafrica.