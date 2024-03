Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha destituito Oleksiy Danilov dall’incarico di Consigliere per la sicurezza nazionale. Il decreto è stato pubblicato dal suo ufficio, come riferiscono Ukrainska Pravda e Ukrinform. Al posto di Danilov, Zelensky ha nominato Oleksandr Litvinenko, fino ad oggi capo dell’intelligence per l’estero (una sorta di Cia, ndr).

Al posto di Litvinenko il presidente Zelensky ha nominato Oleh Ivashchenko, finora vice capo dell’intelligence militare.