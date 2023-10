Putin in Cina per una serie di incontri bilaterali

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina per partecipare a una conferenza della Belt and Road Initiative e tenere una serie di incontri bilaterali.

Il primo giorno del suo programma di lavoro è dedicato principalmente agli incontri bilaterali con i suoi omologhi di altri paesi che prendono parte alla conferenza, tra cui i presidenti del Vietnam e della Mongolia.

Sempre martedì, il presidente russo prenderà parte a una cerimonia in cui il presidente cinese Xi Jinping e la sua consorte saluteranno formalmente i capi delle delegazioni partecipanti all’evento Belt and Road.

Il convegno si aprirà mercoledì. Oltre a partecipare all’evento, Putin parteciperà ai colloqui russo-cinesi e terrà altri incontri bilaterali.

Il Vietnam invita Putin nel paese asiatico

Intanto, il presidente vietnamita Vo Van Thuong ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin a compiere una visita ufficiale nel Paese.

“Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam Nguyen Phu Trong, io e tutti gli altri leader vietnamiti aspettiamo che tu venga in visita ufficiale per discutere le principali aree di cooperazione tra i nostri paesi. La tua futura visita in Vietnam sarà una gioia per il popolo vietnamita e un’importante pietra miliare nelle relazioni tra i nostri due paesi”, ha detto Vo Van Thuong durante l’incontro con Putin a margine del terzo Belt and Road Forum.

Ha affermato che il Vietnam ricorderà sempre il prezioso e sincero sostegno e l’aiuto del popolo sovietico e russo nel periodo più difficile della sua lotta di liberazione nazionale, così come nella costruzione della pace, nella difesa e nello sviluppo del paese nel dopoguerra.

Putin elogia i rapporti tra Russia e Vietnam

Mosca e Hanoi hanno relazioni amichevoli e continuano a svilupparle in questo spirito, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il suo omologo vietnamita Vo Van Thuong.

“Cari amici, sono molto felice di vedervi! Vorrei iniziare chiedendo di portare i miei migliori saluti al segretario generale [del Partito Comunista del Vietnam Nguyen Phu Trong]. Le relazioni tra i nostri paesi si sviluppano tradizionalmente in un clima amichevole moda”, ha osservato il leader russo.

Egli ha ribadito che l’anno prossimo segnerà il 30° anniversario della firma del trattato sui fondamenti delle relazioni amichevoli tra Vietnam e Russia. “Tuttavia, i legami tra Russia e Vietnam hanno certamente radici molto più profonde. E non c’è bisogno di descrivere quanto vicini siano stati i nostri popoli e come si siano formati nei decenni precedenti”, ha osservato Putin.