“Tucker Carlson può mostrare Vladimir Putin per quello che è e offrire finalmente agli americani la prospettiva russa”. Lo ha affermato l’ex ufficiale dell’intelligence statunitense Scott Ritter in una conversazione con RT.

Ritter ha suggerito che questa sarebbe un’opportunità per liberare il popolo americano dalla russofobia, motivo per cui Washington potrebbe tentare di impedire un colloquio con il leader russo, cosa peraltro già in corso da esponenti in Ue che vorrebbero sanzionare il giornalista.

L’ex 007 Usa ha aggiunto che l’intervista rilasciata al presidente russo Vladimir Putin al giornalista statunitense Tucker Carlson potrebbe essere “una bomba informativa”.

Secondo Ritter, le autorità americane non potranno fare nulla nei confronti di Carlson dopo il suo ritorno negli Stati Uniti.

“Penso che la sua intervista diventerà semplicemente una bomba informativa, vedrete che verrà trasmessa “, ​​ha detto Ritter aggiungendo che Carlson è “fuori dal controllo delle autorità e dei media mainstream”.

“Tucker Carlson sta per mandare in pezzi quella narrazione propagandista dell’Occidente. Perché finirà sulla rete X e tutto il mondo potrà vederlo. Nessuno può ignorarlo. E sai cosa accadrà? Lo guarderanno centinaia di milioni di persone, tra cui decine di milioni di americani”, ha detto ancora Ritter.

L’intervista dovrebbe essere trasmessa nei prossimi giorni su X, sul sito di Carlson e sui media russi, passando per molti altri canali nel mondo.