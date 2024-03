Lukashenko: “Risultato elezioni in Russia segna la vittoria sull’ingerenza occidentale”

L’esito delle elezioni presidenziali russe invia un chiaro messaggio all’Occidente che non si può scuotere la situazione dall’interno. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko citato dalla Tass.

“Si trattava di un segnale serio per l’Occidente, che puntava a scuotere la situazione dall’interno della Russia. Se non possono farlo in prima linea, allora provano dall’interno. Anche questo è fallito”, ha detto Lukashenko.

Il presidente bielorusso ha sottolineato che nessuno può imporre nulla ai popoli della Bielorussia e della Russia, osservando che sarebbe opportuno “analizzare come si sono svolte le elezioni in Russia” prima delle elezioni presidenziali in Bielorussia nel 2025.

Lukashenko ha lodato quanto sia stato ben organizzato il processo elettorale in Russia. “Naturalmente, il presidente Vladimir Putin ha dovuto lavorare molto, lo avete visto. Instancabilmente. Ha viaggiato attraverso tutta la Russia, ha visitato vari luoghi e ha risposto alle domande vitali del popolo russo”, ha detto ancora. “La pianificazione e lo svolgimento del processo elettorale sono stati perfetti. C’è molto da imparare. Tutti si sono mobilitati e consolidati. Le persone sono state patriottiche e il risultato è stato perfetto. Questa è una lezione per noi”.