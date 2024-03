Il presidente russo fa chiarezza sulla matrice del sanguinoso assalto al teatro moscovita: "E' stato un atto intimidatorio verso la Russia. Qualcuno ne trae vantaggio. E' necessario dare risposte a molte domande". Un islamismo però "diverso". Sono mercenari che hanno preso soldi da entità straniere per commettere un eccidio. L'Isis non agiva per "trenta denari", ma per convinzione religiosa contro il cosiddetto occidente civilizzato