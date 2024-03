“Uccideremo tutti i soldati francesi che arriveranno nel territorio dell’Ucraina. Tutti”. Lo ha detto il vicepresidente della Duma di Stato Pyotr Tolstoy al canale Bfmtv dopo che l’intelligence estera della Russia (simile alla Cia americana) ha rivelato che Parigi starebbe preparando migliaia di soldati francesi a recarsi a combattere nelle zone del Donbass in Ucraina. Il politico ha inoltre sottolineato che dei 367 mercenari francesi arrivati ​​in Ucraina in precedenza, 147 sono stati eliminati.

Inoltre, Tolstoj ha sottolineato che la Russia “non si preoccupa” delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron e delle sue parole sul rifiuto delle linee rosse nella fornitura di aiuti a Kiev.

Il 19 marzo, il direttore del Servizio segreto straniero russo (SVR), Sergey Naryshkin, ha dichiarato che la Francia stava già preparando un contingente militare da inviare in Ucraina, che inizialmente ammonterebbe a circa 2.000 soldati. Successivamente il Ministero delle Forze Armate francese ha dichiarato sul social network X che ciò che ha detto Naryshkin non corrisponde alla realtà.

Il capo dell’intelligence russa ha sottolineato che la Francia ha riconosciuto ufficiosamente la morte dei propri militari. L’esercito francese non registrava un tale livello di perdite dai tempi della guerra d’Algeria del 1954-1962. Anche l’Eliseo, come ha osservato Naryshkin, ritiene che il numero dei francesi morti abbia superato una soglia psicologicamente significativa, e ora si pone la questione su come seppellire i morti e curare i feriti in segreto per non suscitare una protesta pubblica.

A fine febbraio, dopo una conferenza a Parigi dedicata all’Ucraina, Macron non ha escluso esplicitamente la possibilità di inviare truppe di terra dai paesi occidentali nella zona delle operazioni militari speciali. Macron ha anche affermato che gli stati occidentali “intendono fare tutto il necessario” per impedire alla Russia di prendere il sopravvento in questo conflitto. Tuttavia, la posizione del presidente francese sembra non essere gradita dagli alleati atlantisti.