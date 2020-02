Coronavirus, il governo manda l’esercito a presidiare le zone colpite. Sospesa la Serie A

Le aree del lodigiano, nonché la zona veneta dove ci sono stati i focolai di coronavirus principali che hanno portato a oltre 75 contagiati e due decessi, saranno oggetto di misure straordinarie da parte del governo che in serata ha messo a punto un decreto legge per affrontare l’emergenza virus.

Tra i comuni interessati dovrebbero esserci Vo’ Euganeo in Veneto e gli altri centri in provincia di Lodi: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano.

Queste aree saranno di fatto isolate e presidiate dalle forze dell’ordine e dall’esercito e i cittadini non potranno né uscire né entrare per affrontare una dura quanto necessaria quarantena. Chi trasgredisce gli obblighi potrebbe essere punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, che prevede anche l’arresto fino a tre mesi o multe.

Il premier Conte in conferenza stampa è cauto quando, a suo modo, dice che sono misure “adeguate e proporzionate” all’emergenza in atto, ma tradotto in termini, Lombardia e Veneto si avviano di fatto a vivere settimane di isolamento.

Per domenica e lunedì, o comunque fino a nuovo ordine, saranno sospese tutte le manifestazioni sportive, comprese quelle di serie A: Inter, Milan, Atalanta, Verona e tutte le altre di B, C eccetera.

“Il piano adottato prevede scelte forti” aveva spiegato stamani il ministro della Salute Roberto Speranza elencando una permanenza domiciliare “obbligatoria” e la sospensione di ogni manifestazione pubblica, di attività commerciali, lavorative, sportive e scolastiche.

“Dobbiamo trattenere il virus dentro quell’area” dice ancora Speranza che poi conferma le misure già adottate: obbligo di quarantena “fiduciaria” per chi torna dalla Cina, e sorveglianza attiva per chi è stato nelle aree a rischio, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie al rientro in Italia.

Sono inoltre già pronte anche due caserme della Difesa a Milano e Piacenza con 180 posti, per accogliere chi dovrà andare in quarantena. E non è escluso, lo ha ribadito anche il Commissario Borrelli, che possano essere requisiti anche degli alberghi.

