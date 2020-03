Coronavirus, le regioni del sud chiedono “l’isolamento” per chi viene dal nord

Le regioni del Sud chiedono l’isolamento domiciliare per chi viene dalle zone rosse del Nord: a prendere questa posizione Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. La richiesta dopo la chiusura per decreto della Lombardia e altre province nelle regioni settentrionali che ha scatenato un vero esodo di massa per la psicosi legata al covid-19.

Il presidente del Consiglio Conte, ha firmato un decreto che limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio Coronavirus: nell’intera Lombardia e in quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Marche.

“Vi parlo come se foste i miei figli, i miei fratelli, i miei nipoti – è l’appello del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in un post pubblicato la scorsa notte -: Fermatevi e tornate indietro. Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l’autobus alla prossima fermata. Non portate nella vostra Puglia l’epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l’entrata in vigore del decreto legge del Governo”.

Positivo il governatore del Piemonte Cirio

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continuerà a lavorare “inevitabilmente a distanza”: lo rende noto la Regione Piemonte.

