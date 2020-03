Coronavirus, Renzi: “Il governo chiami Guido Bertolaso per gestire emergenza”

“Per il futuro mi permetto di suggerire al governo di affiancare alla struttura valida che già sta lavorando personalità che abbiano esperienza nella gestione delle crisi. Ci vuole uno come Bertolaso a dare una mano a Palazzo Chigi in queste ore, anzi ci vuole forte proprio Guido Bertolaso”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un video su Fb.

“Una personalità – spiega – capace di lavorare con governi di tutti i colori, capace di mettere le mani nella comunicazione istituzionale nelle crisi, tema fondamentale come abbiamo visto questa notte” in cui c’è stato un incredibile caos sul decreto di “chiusura” del nord.

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb