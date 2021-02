Governo, Mario Draghi alle ore 19 salirà al Colle. Attesa per la lista dei ministri

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà oggi, alle ore 19.00, al Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. E’ quanto informa una nota del Quirinale.

Alla luce delle consultazioni e delle ampie convergenze registrate negli incontri coi partiti si può dire che il premier incaricato ce l’ha fatta, archiviando la crisi di governo aperta due settimane fa da Iv di Renzi.

Se tutto andrà come previsto, stasera l’ex presidente della Bce salirà al Colle per sciogliere la riserva e presentare al presidente Mattarella prima e alla stampa poi la lista dei ministri. Sulla composizione della squadra c’è grande attesa.

Il giuramento potrebbe esserci già domani mattina, domenica 13 Febbraio, al massimo lunedì. Una volta prestato il giuramento il governo è già in carica e nel pieno delle sue funzioni. Entro dieci giorni il presidente Draghi, insieme agli altri membri del governo, si presenterà in Parlamento per illustrare il programma e ottenere la fiducia sia alla Camera che al Senato.

