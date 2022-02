Salvini: “Dal 31 marzo abolire il Green pass”

“Dal 31 marzo stop allo stato di emergenza e abolizione del Green pass”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel dibattito aperto da Affari italiani sul certificato verde.

“Con più del 90% dei cittadini vaccinati – prosegue Salvini -, con la costante riduzione di contagi e ricoveri, con l’aumento dei guariti che ormai sono milioni, l’obiettivo deve essere arrivare alla fine dello “stato di emergenza” il prossimo 31 marzo, e in quella data (come in tanti altri Paesi al mondo) abolire lo strumento del Green Pass”, ha sottolineato.

Probabilmente Salvini ha fiutato anche l’onda lunga delle proteste in tutto il mondo e le reazioni stizzite anche in Italia da parte di chi è vaccinato ma è costretto alla “libertà controllata”. In sostanza, il vento sta cambiando e nel Paese c’è voglia di normalità.

Favorevoli alla proposta anche Fratelli d’Italia, timido sì da Forza Italia, mentre Pd, Italia viva e la sinistra di Leu si dicono al momento contrari. Silenzio per adesso dal M5s, che con la Lega ha la maggioranza in Parlamento. Una proposta che verrebbe votata anche dalla Meloni e dal Misto – “l’Alternativa c’è”, che conta diversi parlamentari contrari alla certificazione.

Salvini ha commentato le parole del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino che, nel corso della trasmissione “Anni 20 Notte” in onda su Rai2, ha affermato “Il Green Pass? Aboliamolo da domani”. AI ha anche lanciato un sondaggio dal titolo “Il Green Pass va abolito immediatamente?”. Ad oggi 14 febbraio oltre il 95% dei lettori ha risposto di “SI”

Il Green Pass va abolito? “Sì. Inutile e dannoso. Inutile come dimostra anche il fatto che si continuano a chiedere tamponi quando si vuole garantire davvero sicurezza da contagi e dannoso per le criticità economiche e discriminazioni che comporta”, ha detto invece il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.

“Per noi andava abolito ieri. Chiedete alla Lega perché lo sta tenendo ancora in piedi”, ha affermato il leader di Italexit Gianluigi Paragone.