E’ morto Silvio Berlusconi, leader per 30 anni nella politica italiana

Silvio Berlusconi è morto stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano dov’era ricoverato dallo scorso venerdì per complicanze dovute alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da qualche mese. L’ex premier e leader di Forza Italia aveva 86 anni. Era stato ricoverato per 45 giorni tra aprile e maggio, poi lo scorso fine settimana un nuovo ricovero che non ha superato. I primi ad arrivare in ospedale il fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio Berlusconi. La camera ardente dell’uomo che ha cambiato il corso della storia politica dal 1992 in poi sarà allestita allo studio 20 di Mediaset, a Cologno Monzese. Per il Cavaliere funerali di Stato in piazza Duomo, a Milano.

Per tre decenni Berlusconi è stato un grande protagonista e un grande leader. A lui va il merito di aver fondato il centrodestra e di aver inaugurato la seconda Repubblica con il sistema bipolare. Imprenditore di successo, ha fondato il suo impero dapprima come costruttore, poi come editore, acquisendo case editrici come Mondadori, fondando Fininvest e Mediaset, oggi passati nelle mani dei figli. E’ stato tra gli uomini più ricchi d’Italia. Ma anche dominatore nel mondo del calcio, con le coppe vinte dal suo Milan, prima di vedere il club per acquisire il Monza.

La sua parabola politica iniziò nei primi anni ’90, quando (nel 1993) fondò Forza Italia e scese in campo: memorabile fu l’annuncio in diretta tv in cui citò quella metafora calcistica. Erano gli anni post-tangentopoli in cui il pool di Mani pulite spazzò via tutti i partiti tradizionali, come la Dc, il Psi e altri, tranne il Pci che non era mai stato a palazzo Chigi ma gestiva quasi tutto il potere locale. Pool di toghe che spazzò via anche protagonisti come Bettino Craxi, molto amico del cavaliere, che divenne suo erede politico.

A Marzo 1994 Berlusconi vinse le elezioni politiche e divenne per la prima volta presidente del Consiglio dei ministri. Con lui era stata inaugurata la Seconda Repubblica. Vinse le elezioni appoggiato dalla Lega Nord di Bossi, da Segni, dai centristi di Casini fino all’Msi di Fini.

Una discesa in campo, premiata dagli elettori che videro la novità di un imprenditore di successo che poteva far bene per l’Italia, ma che ha subito trovato acerrimi avversari, soprattutto nel Partito comunista e in certa magistratura di sinistra. Lo stesso Massimo D’Alema, anni dopo ammise che l’opera dei magistrati milanesi in sostanza doveva servire ad aprire le porte di palazzo Chigi ai comunisti, ma “mai ci aspettavamo la discesa in campo di Berlusconi”.

Nel novembre del 1994, dopo pochi mesi di governo, Silvio Berlusconi ricevette il famoso avviso di garanzia a mezzo stampa (Corriere della Sera) in pieno G8 a Napoli dove i grandi della Terra si erano riuniti per parlare, fra l’altro, di contrasto alla criminalità. Quell’avviso a comparire era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, la stessa che negli anni a venire diede filo da torcere a Berlusconi, l’uomo che durante la sua carriera ha subìto un accanimento giudiziario senza precedenti.

Passerà poco tempo e cominciano le prime frizioni all’interno del centrodestra, con l’allora leader della Lega Nord Umberto Bossi che proprio sulla questione giudiziaria di Berlusconi ritirò sostegno e delegazione al governo e fece cadere il primo esecutivo Berlusconi, costretto a dimettersi a dicembre dello stesso anno. Scalfaro al Quirinale, il governo B. venne sostituito il mese successivo, nel gennaio 1995, con un governo tecnico guidato da Lamberto Dini con la Lega di Bossi che votò la fiducia in parlamento.

Nel 1996 ci furono nuove elezioni politiche con il centrosinistra che schierò Romano Prodi. Era l’alba di un sistema bipolare con il pentapartito che fu archiviato dagli eventi. Una forte demonizzazione mediatica mise Berlusconi alla “gogna” e gli elettori premiarono Prodi appoggiato dal Pds, Dini, Popolari, Verdi e altri che componevano il nascente Ulivo. Il centrodestra si presentò senza la Lega, con soltanto FI, AN, CCD-CDU, in una sigla il “Polo delle Libertà”.

Un governo, quello di Prodi, imploso poi sotto diverse contraddizioni interne. L’esecutivo del leader bolognese cadde nel 1998, anno in cui la maggioranza parlamentare restò comunque di centrosinistra (con la Lega che prese circa il 10%) e si trovò una maggioranza a sostegno di Massimo D’Alema, allora segretario del Pds, diventato premier; un ruolo ricoperto dal 21 ottobre 1998 al 26 aprile 2000.

Il 2001 il centrodestra si evolve nella Casa delle Libertà e il centrosinistra consolida l’Ulivo. Vinse di nuovo Silvio Berlusconi. E’ la prima volta che una coalizione vincente resta al governo per quasi 5 anni, dal 2001 al 2005, il più longevo dopo il governo Mussolini. A seguito della sconfitta subita dai partiti al governo alle elezioni regionali italiane del 2005, l’UDC, Nuovo PSI e Alleanza Nazionale ritirarono le loro delegazioni e ciò indusse il Presidente del Consiglio Berlusconi ad annunciare il 20 aprile in Senato la volontà di costituire un nuovo governo di fine legislatura e rassegnò al Quirinale, presidente Ciampi, le proprie dimissioni. Al governo succedette così il governo Berlusconi III che durò dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006.

Alle nuove elezioni politiche del 2006 a vincere per una manciata di voti fu Romano Prodi, che aveva la maggioranza alla Camera ma non aveva i numeri al Senato. A palazzo Madama la fiducia e le leggi vennero approvate di volta in volta coi voti di senatori raccattati qua e là. Motivo per cui lo stallo al Senato costrinsero Prodi a dimettersi dopo essere stato sfiduciato a gennaio 2008.

Alle politiche del 2008 vinse nuovamente Silvio Berlusconi, il quarto ed ultimo della sua lunga carriera politica. Chiamato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per essere incaricato di formare il governo, il leader del centrodestra accettò senza riserva, presentando contestualmente la lista dei ministri da nominare. L’esecutivo durerà per oltre tre anni, fino al 2011, quando dalla finanza internazionale arrivarono input per farlo cadere con la clava dello Spread. Sotto pressioni mediatiche e pressioni esterne, quel governo, l’ultimo eletto dal popolo, diede le dimissioni.

Dimissioni che diedero la sponda al presidente Napolitano di formare un governo tecnico guidato da Mario Monti, appoggiato anche da Forza Italia che sostenne anche tutti i governi politici, come quello di Letta, Renzi (patto del Nazareno, ndr) e Gentiloni, mai eletti nelle urne.

Siamo al 2018, e il consenso di Berlusconi tende a sgonfiarsi. Il Centrodestra vinse come coalizione (Lega, FI, FdI e centristi), ma non arriva alla soglia del 40% (ottenne il 37 percento), con la Lega di Salvini che prese però il 17%. Una percentuale che spinse il Carroccio a fare un’alleanza con il M5s di Di Maio, forte del 32%, con Giuseppe Conte premier. Formato il nuovo governo giallo-verde, Berlusconi e gli altri si piazzarono all’opposizione. Dopo i governi Conte II e Draghi, lo scorso 25 settembre a vincere le elezioni in un mare di astensione, fu Giorgia Meloni che portò Fratelli d’Italia a prendere il 26% ed è diventata presidente del Consiglio tutt’ora in carica.

Amico personale di Vladimir Putin, fece discutere la sua opinione sul conflitto russo-ucraino: “Se Zelensky avesse cessato di bombardare il Donbass la guerra non sarebbe mai cominciata”, disse. Una perdita quella del leader del centrodestra che potrebbe ora mettere a rischio la tenuta del governo Meloni, e la vita stessa di Forza Italia.