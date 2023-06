Vladimir Putin: “Silvio Berlusconi è stato un uomo caro e un vero amico”

“Per me Silvio è stato un uomo caro e un vero amico”. Lo ha detto, citato dalla Tass, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin in un messaggio di cordoglio all’Italia per la scomparsa dell’ex premier e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“Ho sempre ammirato sinceramente – ha aggiunto – la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti anche nelle situazioni più difficili. Durante ciascuno dei nostri incontri, sono stato letteralmente colpito della sua incredibile vitalità, ottimismo e senso dell’umorismo”, ha proseguito Putin. “La sua morte è una perdita irreparabile”.

Secondo Putin, Berlusconi era “una persona straordinaria alla quale sono stati associati gli eventi più importanti della storia recente dell’Italia”.

“Un vero patriota, Silvio Berlusconi ha sempre messo al di sopra di ogni cosa gli interessi del suo Paese. Essendo stato alla guida del Consiglio dei ministri e ricoprendo per molti anni altri importanti incarichi di governo, ha fatto molto per lo sviluppo economico e sociale del suo Paese e per la sua posizione più solida in Europa e nell’arena mondiale”, ha detto Putin. “Credo che Berlusconi fosse giustamente considerato il patriarca della politica italiana e godesse di un alto prestigio internazionale”.

Il leader russo ha richiamato l’attenzione in particolare sul fatto che Berlusconi ha dato un contributo personale davvero inestimabile allo sviluppo del partenariato italo-russo reciprocamente vantaggioso.

“In Russia, Silvio Berlusconi sarà ricordato come un sostenitore coerente e di alto principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri paesi”, sostiene Putin.

“Auguro a tutti forza d’animo di fronte a questa grande perdita”, ha scritto Putin nel messaggio indirizzato al capo dello Stato Mattarella e rivolto alla famiglia.

Berlusconi e Putin

Putin e Berlusconi si sono incontrati per la prima volta al vertice del G8 a Genova nel 2001. Nel corso degli anni hanno tenuto dozzine di incontri individuali di cooperazione in vari forum internazionali in Russia, in Italia e in molti altri paesi. Putin e Berlusconi non solo hanno lavorato insieme, ma sono stati in rapporti amichevoli per più di 20 anni.