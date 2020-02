Coronavirus, pazienti guariti e dimessi in Cina

1 di 4

23 nuovi pazienti con polmonite da coronavirus sono stati guariti e dimessi giovedì da uno degli ospedali nella provincia di Hubei dopo un trattamento integrato con la medicina tradizionale cinese (Tcm) e medicina occidentale. Lo scrive l’agenzia cinese Xinhuanet. I pazienti hanno posato con lo staff sanitario prima di lasciare il presidio.

Intanto, sono state intensificate le misure di prevenzione in Cina per evitare nuovi contagi da coronavirus. In diverse stazioni ferroviarie si controlla la temperatura corporea dei passeggeri con il termoscanner e altri strumenti di rilevamento.