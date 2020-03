Covid-19, in Italia 23mila positivi, oltre 10mila a casa e stanno bene. Quasi 3mila guariti

In Italia ci sono attualmente 23.073 persone risultate positive al covid-19. E’ quanto emerge dal bollettino ufficiale del ministero della Salute in cui si legge che il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza ad oggi 16 marzo sono in totale 27.980, calcolando decessi (non confermati dall’Iss), dimessi e positivi tra ricoverati e isolati a domicilio.

Le persone guarite sono 2.749. I pazienti ricoverati con sintomi (non gravi, ndr) sono 11.025, mentre in terapia intensiva ci sono 1.851 pazienti.

10.197 persone si trovano in isolamento domiciliare. Si tratta di soggetti positivi asintomatici e/o con lievi sintomi che non richiedono ricovero in ospedale. In sostanza stanno bene.

I deceduti sono 2.158, questo numero, però, – sottolinea il ministero – potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

