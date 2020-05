I Cantanti a sostegno della ricerca sul Plasma superimmune

Il NYCanta (Il Festival della Musica Italiana di New York) e l’Associazione Culturale Italiana Di New York, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti, trascorreranno un pomeriggio di parole e musica con Fausto Leali, Al Bano, Enrico Ruggeri, Riccardo Fogli, Stefano Fresi, Paolo Vallesi, Massimo Di Cataldo e altri ospiti.

L’intento è quello di promuovere una raccolta fondi a sostegno di studi sulla donazione di plasma iperimmune, il siero dei pazienti guariti utilizzato con successo sui malati Covid all’ospedale di Mantova

Parteciperà all’evento anche il direttore della Pneumologia del Carlo Poma, Giuseppe De Donno, impegnato con altri professionisti di ASST Mantova nel progetto.

Il collegamento sarà coordinato da Beppe Stanco e Cesare Rascel e sarà trasmesso sui canali social ufficiali del NYCanta oggi, lunedì 4 maggio, alle ore 15.30.

