Decine di medici contro le “falsità” sul Covid: “Stop al terrore e alla manipolazione”

Da tutto il mondo un appello internazionale per fermare la "follia" delle restrizioni e delle "false informazioni" sul coronavirus. "Basta con la leva della paura". Le obiezioni dei sanitari punto per punto

In questo lungo articolo diverse decine di medici e sanitari di tutto il mondo, che si definiscono professionisti della Salute, vengono smontate punto per punto le teorie sanitarie che sono alla base delle forti restrizioni adottate dai governi per fronteggiare l’emergenza Covid-19. I medici lanciano un allerta internazionale al fine di sensibilizzare i cittadini ma anche tanti altri scienziati non allineati al sistema e porre così fine alle “manipolazioni” e alla “menzogne” sulla “più grande truffa di tutti i tempi”.

Noi, professionisti della salute, in diversi paesi del mondo

1. Noi diciamo: STOP a tutte le misure folli e sproporzionate che sono state prese fin dall’inizio per combattere la SARS-CoV-2 (lockdown, blocco dell’economia e dell’educazione, distanziamento sociale, mascherine per tutti, ecc.) perché sono totalmente ingiustificate, non si basano su alcuna evidenza scientifica e violano i principi fondamentali della medicina basata sull’evidenza. D’altra parte, naturalmente, sosteniamo misure ragionevoli come raccomandazioni per lavarsi le mani, starnutire o tossire sul gomito, usare un fazzoletto monouso, ecc.

Non è la prima volta che l’umanità si trova ad affrontare un nuovo virus: abbiamo sperimentato l’H2N2 nel 1957, l’H3N2 nel 1968, la SARS-CoV nel 2003, l’H5N1 nel 2004, l’H1N1 nel 2009, il MERS-CoV nel 2012 e affrontiamo il virus dell’influenza stagionale ogni anno. Tuttavia, per questi virus non è stata adottata nessuna delle misure adottate per la SARS-CoV-2.

Ci viene detto: “Ma la SARS-CoV-2 è altamente contagiosa” e noi rispondiamo: È ASSOLUTAMENTE FALSO. Questa affermazione è stata respinta da esperti di fama internazionale. Un semplice confronto con altri virus mostra che la SARS-CoV-2 è moderatamente contagiosa. Malattie come il morbillo possono essere descritte come altamente contagiose. Ad esempio, una persona infettata dal morbillo può infettare fino a 20 persone, mentre una persona infettata da questo coronavirus ne infetta solo 2 o 3, cioè 10 volte meno del morbillo. “Ma, è un nuovo virus” e noi rispondiamo: H1N1 e gli altri virus che sono stati menzionati erano anch’essi nuovi virus. Eppure: non abbiamo confinato i Paesi, non abbiamo bloccato l’economia mondiale, non abbiamo paralizzato il sistema educativo, non abbiamo preso le distanze sociali e non abbiamo detto alle persone sane di indossare le maschere. Inoltre, alcuni esperti dicono che è possibile che questo virus circolasse prima, ma che non ce ne siamo resi conto. “Ma non abbiamo un vaccino” e noi rispondiamo: all’inizio dell’H1N1 non avevamo neanche noi un vaccino, come ai tempi della SARS-CoV. Eppure: non abbiamo chiuso i paesi, non abbiamo bloccato l’economia mondiale, non abbiamo paralizzato il sistema educativo, non abbiamo preso le distanze sociali e non abbiamo detto a persone sane di indossare maschere. “Ma questo virus è molto più letale” e noi diciamo: È ASSOLUTAMENTE FALSO, perché proprio rispetto all’influenza e se consideriamo il periodo tra il 1° novembre e il 31 marzo, ci sono stati in tutto il mondo – quando queste misure sono state adottate -: 860.000 casi e 40.000 morti, mentre l’influenza nello stesso periodo di 5 mesi ha infettato, in media, 420 milioni di persone e ucciso 270.000 di loro. Inoltre, il tasso di mortalità dei casi annunciato dall’OMS (3,4%) è stato ampiamente sovrastimato ed è stato respinto fin dall’inizio da eminenti esperti di epidemiologia. Tuttavia, anche prendendo questo tasso di mortalità dei casi, possiamo vedere che questo coronavirus è tre volte meno letale di quello del 2003 (10%) e 10 volte meno letale di quello del 2012 (35%). “Ma COVID-19 è una malattia grave” e noi rispondiamo: È ASSOLUTAMENTE FALSO. La SARS-CoV-2 è un virus benigno per la popolazione generale perché dà l’85% delle forme benigne, il 99% dei soggetti infetti si riprende, non costituisce un pericolo per le donne incinte e i bambini (a differenza dell’influenza), si diffonde meno rapidamente dell’influenza 6 e il 90% delle persone che muoiono sono anziani (che devono, ovviamente, essere protetti come le altre popolazioni a rischio). Per questo motivo gli esperti hanno definito “delirante” l’affermazione che si tratta di una grave malattia e il 19 agosto hanno dichiarato che “non è peggio dell’influenza”. “Ma ci sono persone asintomatiche” e noi rispondiamo: anche nell’influenza, il 77% delle persone infette sono asintomatiche e possono anche trasmettere il virus. Eppure: alle persone sane non viene detto di indossare maschere ogni anno e non viene fatto alcun allontanamento sociale nonostante l’influenza infetti 1 miliardo di persone e uccida 650.000 persone. “Ma questo virus sta causando la saturazione degli ospedali” e noi rispondiamo: È ASSOLUTAMENTE FALSO. La saturazione riguarda solo pochi ospedali, ma si fa credere che l’intero sistema ospedaliero sia saturo o che la saturazione sia imminente, mentre in alcuni Paesi ci sono migliaia di ospedali. È ragionevole e corretto attribuire, ad esempio, a 1000 o 2000 ospedali una situazione che riguarda solo 4 o 5 ospedali? Non sorprende inoltre che alcuni ospedali siano saturi perché c’erano focolai epidemici (come la Lombardia in Italia o New York negli USA). Non va dimenticato che gli ospedali di molti paesi sono stati sopraffatti (comprese le unità di terapia intensiva) durante le precedenti epidemie di influenza e che a quel tempo si parlava addirittura di : “tsunami” di pazienti negli ospedali, “ospedali sovraffollati”, tende erette fuori dagli ospedali, “zone di guerra”, “ospedali crollati” e “stato di emergenza”. Eppure: non abbiamo confinato i Paesi, non abbiamo bloccato l’economia mondiale, non abbiamo paralizzato il sistema educativo, non abbiamo preso le distanze sociali e non abbiamo detto alle persone sane di indossare le maschere.

2. Diciamo STOP a queste folli misure le cui conseguenze catastrofiche già cominciano a manifestarsi: Suicidio di persone ansiose come è stato riportato in Cina, sviluppo di patologie psichiatriche, paralisi del percorso educativo di alunni e studenti universitari, impatti negativi e pericoli per gli animali, trascuratezza di altre malattie (soprattutto croniche) e aumento della loro mortalità, aumento della violenza domestica, perdite economiche, disoccupazione, grave crisi economica (pochi sanno che la crisi economica del 2007-2008 ha portato al suicidio di almeno 13.000 persone solo in Europa e in Nord America), gravi conseguenze sull’agricoltura, destabilizzazione dei Paesi e pace sociale e rischio di scoppio di guerre.Un editoriale pubblicato sull’European Journal Of Clinical Investigation ha denunciato, fin dall’inizio, i danni: misure estreme adottate non basate su prove, informazioni esagerate sul reale pericolo del virus e notizie false propagate (anche dalle maggiori riviste). Alcuni hanno addirittura paragonato questa pandemia alla pandemia influenzale del 1918, che è una MENZOGNA e una manipolazione poiché (all’epoca, ndr) ha ucciso 50 milioni di persone, il che non ha assolutamente nulla a che vedere con il numero di morti di questo coronavirus.

3. RIFIUTIAMO l’obbligo di applicazioni di tracciamento di contatti come avviene in alcuni paesi perché la SARS-CoV-2 è un virus benigno che non giustifica tale misura. Inoltre, secondo le raccomandazioni internazionali e indipendentemente dalla gravità di una pandemia (moderata, elevata, molto elevata), la tracciatura dei contatti non è raccomandata. Durante le epidemie di influenza, effettuiamo il tracciamento dei contatti? No. Tuttavia, il virus dell’influenza infetta molte più persone e ha più popolazioni a rischio di questo coronavirus.

4. Diciamo: STOP alla censura di esperti e operatori sanitari per prevenirli dal dire la verità (soprattutto nei paesi che affermano di essere democratici).

5. Condividiamo il parere di esperti che denunciano l’inserimento di proiezioni nel

conteggio dei casi, anche se i soggetti sono sani e asintomatici. Ciò è risultato

in una sopravvalutazione dei casi. Va ricordato che la definizione di a

caso in epidemiologia è: “il verificarsi di molti possibili esiti: malattie,

complicazioni, sequele, decessi. Nella cosiddetta sorveglianza sindromica, il verificarsi

di eventi non specifici come raggruppamento di sintomi o motivi per cercare cure,

ricoveri, chiamate ai servizi di emergenza è definito come un caso ” . Quindi diciamo:

separare le proiezioni dai casi e smetterla di confonderli.

6. Siamo d’accordo con gli esperti che denunciano il fatto che non si fa distinzione tra le persone che sono morte a causa del virus e quelle che sono morte con il virus (con co-morbilità), il fatto che la causa della morte è attribuita alla SARS-CoV-2 senza test o autopsia, e il fatto che i medici sono sotto pressione affinché segnino il COVID-19 come causa della morte, anche se il paziente è morto per qualcos’altro. Questo porta a sopravvalutare il numero dei morti ed è una scandalosa manipolazione delle cifre perché durante le epidemie di influenza stagionale, per esempio, non è questo il modo di lavorare. Tanto più che il 20% dei pazienti COVID sono co-infettati con altri virus respiratori. Dopo una nuova valutazione, solo il 12% dei certificati di morte in un paese europeo ha mostrato una causalità diretta del coronavirus. In un altro paese europeo, i professori Yoon Loke e Carl Heneghan hanno dimostrato che un paziente che è risultato positivo ma che è stato curato con successo e poi dimesso dall’ospedale sarà comunque conteggiato come decesso COVID anche se ha avuto un infarto o è stato falciato da un autobus tre mesi dopo. Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) di un paese nordamericano ha riconosciuto il 31 luglio che gli ospedali hanno un incentivo finanziario perverso a gonfiare le cifre di mortalità dei coronavirus.

7. Condividiamo l’opinione degli esperti che hanno messo in guardia contro l’intubazione quasi sistematica di alcuni pazienti a causa della folle paura del virus. I protocolli devono essere modificati perché hanno provocato un elevato numero di morti.

8. Diciamo che è importante che venga effettuata una revisione delle prestazioni analitiche e cliniche dei test immessi sul mercato, compresi i test virologici. Molti kit sono attualmente utilizzati quando una parte significativa delle loro prestazioni (ad esempio la specificità analitica, soprattutto per i quattro coronavirus stagionali) non è stata valutata, il che è grave perché oltre ai casi di falsi negativi, la letteratura riporta falsi positivi preoccupanti, che possono sopravvalutare il numero dei casi e dei decessi. Secondo un professore di microbiologia, la percentuale di falsi positivi può raggiungere il 20%. Alcuni articoli scientifici che riportano questi casi di falsi positivi sono stati censurati. Così diciamo: STOP ai test obbligatori a causa di questa inaffidabilità e della mancanza di verifica delle sue prestazioni e perché non c’è nulla in questo coronavirus (che è un virus benigno con un basso tasso di fatalità dei casi) che lo giustifichi. Come abbiamo detto, l’influenza infetta 1 miliardo di persone ogni anno, 30 volte di più del SARS-CoV-2, eppure non sono necessari test per i viaggi.

9. Diciamo ai cittadini: non abbiate paura, questo virus è benigno se non fate parte delle popolazioni a rischio. Se le televisioni fanno la stessa cosa con l’influenza, i numeri saranno molto più alti che per il coronavirus! La televisione vi riferirà ogni giorno in media: 3 milioni di casi e 2.000 morti per influenza. E per la tubercolosi, la televisione segnalerà una media di 30.000 casi e 5.000 decessi ogni giorno. Il virus dell’influenza infetta 1 miliardo di persone ogni anno e ne uccide 650.000, mentre la tubercolosi infetta 10,4 milioni di persone ogni anno e ne uccide 1,8 milioni. Inoltre, in TV si parla di “casi” quando si tratta di screening e non di casi. Un articolo scientifico, SARS-CoV-2: fear versus data (SARS-CoV-2: fear versus data), pubblicato sull’International Journal of Antimicrobial Agents, ha mostrato che il pericolo del virus è stato sopravvalutato e che la paura può essere più pericolosa del virus stesso.

10. Ai cittadini diciamo: il lavaggio delle mani è un riflesso che dobbiamo avere per tutta la vita, che ci sia o meno il coronavirus, perché è la misura di igiene più efficace. Ma indossare una maschera quando non si è malati e praticare l’allontanamento sociale non fa parte dell’igiene o del mantenimento della salute pubblica, ma è una follia. Indossare una maschera per lungo tempo ha diversi effetti negativi sulla salute e la trasforma in un nido di germi. “Il virus può concentrarsi nella maschera e quando lo si toglie, il virus può essere trasferito alle mani e diffondersi”, ha detto il dottor Anders Tegnell, un epidemiologo. Alla domanda se le persone si mettono in pericolo indossando le maschere, la dott.ssa Jenny Harries ha risposto: “A causa di questi problemi di gestione [delle maschere], le persone possono mettersi in pericolo. Anche i dentisti hanno recentemente messo in guardia dai gravi effetti sulla salute orale perché stanno scoprendo che indossare le maschere per lunghi periodi di tempo porta a malattie come la carie, le malattie parodontali e l’alito molto cattivo. “Vediamo molte persone con più infiammazioni, più carie e malattie gengivali… Vediamo infiammazioni gengivali in persone che sono sempre state sane e carie in persone che non hanno mai avuto carie prima… Circa il 50% dei nostri pazienti ne è colpito”, dice il Dr. Rob Ramondi, un dentista. “Le persone tendono a respirare attraverso la bocca piuttosto che attraverso il naso quando indossano una maschera… La respirazione dalla bocca fa sì che la bocca diventi secca, con conseguente diminuzione della saliva. La saliva è ciò che combatte i batteri e pulisce i denti… I pazienti ci dicono: “Wow, mi puzza l’alito, ho bisogno di pulizia”.

(Ma] quando si ha l’alito cattivo, o si ha già una malattia parodontale o si hanno molti batteri sulla lingua a causa della secchezza delle fauci… La malattia delle gengive – o malattia parodontale – alla fine porterà a ictus e ad un aumento del rischio di infarto”, dice il Dr. Marc Sclafani, un altro dentista. Inoltre, molti di voi si lamentano di queste maschere, soprattutto quest’estate. Devi sapere che la bocca e il naso non sono fatti per essere ostruiti. Ciò che indossi in apparenza una maschera, ma una museruola sulla tua libertà, in realtà. Tanto più che l’epidemia è finita nella maggior parte dei paesi, come affermano diversi esperti come il professor Yoram Lass; quelli che vi dicono il contrario sono BUGIARDI. Dicendovi che l’epidemia non è finita, brandendo la minaccia di una seconda ondata (che non si basa su alcuna prova), chiedendovi di indossare una maschera e di fare distanziamento sociale, l’obiettivo è, infatti, quello di prolungare la paura fino alla realizzazione di un vaccino e di renderlo più accettabile per voi.

11. Diciamo alle compagnie aeree: diversi studi scientifici hanno dimostrato un legame tra l’eccessiva igiene e lo sviluppo di malattie come le malattie allergiche, le malattie autoimmuni, le malattie infiammatorie o alcuni tipi di cancro. Questo è ciò che in medicina chiamiamo: l’ipotesi igienista. Quindi, interrompete le operazioni di disinfezione e toglietevi le maschere e le ridicole tute protettive dei vostri dipendenti che abbiamo visto sui media. Fare questo è una follia. Gli aeroporti devono anche smettere di prendere temperature e fermare le quarantene. La SARS-CoV-2 non è la peste nera. Anche voi, come i cittadini, siete stati manipolati.

12. Diciamo ai governi: togliete ai cittadini tutte le restrizioni e gli obblighi (stato di emergenza, obbligo di indossare maschere, distanza sociale, ecc.) perché sono stupidi e puramente dittatoriali e non hanno nulla a che fare con la medicina o l’igiene o la conservazione della salute pubblica. Non vi è alcuna ragione scientifica o medica per cui i cittadini non malati debbano indossare maschere. Il dottor Pascal Sacré, anestesista-rianimatore, ha detto: “Costringere tutti a portarli sempre, mentre l’epidemia scompare, è un’aberrazione scientifica e medica”.

Il professor Didier Raoult ha detto: “La decisione del contenimento così come la decisione delle maschere… non si basano su dati scientifici”. La dott.ssa Lisa Brosseau e Margaret Sietsema, esperte in protezione delle vie respiratorie, affermano: “Non raccomandiamo di chiedere al pubblico che non presenta sintomi della malattia COVID-19 di indossare regolarmente un panno o una maschera chirurgica perché: non vi sono prove scientifiche che siano efficaci nel ridurre il rischio di trasmissione della SARS-CoV-2”.

Il professor Maël Lemoine ha anche chiarito che il cambiamento di discorso sulle maschere è “politico, non scientifico”. In alcuni paesi asiatici, le persone indossano maschere tutto l’anno (per proteggersi, tra l’altro, dall’inquinamento). L’uso diffuso di maschere in questi paesi ha impedito loro di avere epidemie di coronavirus?

L’uso diffuso di maschere in questi paesi impedisce che si verifichino epidemie annuali di influenza o di altri virus respiratori? La risposta, ovviamente, è no. D’altra parte, con gli 8 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno vengono già scaricate negli oceani, maschere e guanti aggiungono una nuova minaccia e costituiscono un inquinamento particolarmente pericoloso per la nostra salute e per la fauna selvatica. Solo in Italia, se solo l’1% delle maschere attualmente in uso venisse gettato in natura, ogni mese finirebbero nell’oceano 10 milioni di maschere. Inoltre, le maschere chirurgiche impiegano fino a 450 anni per decomporsi! Così diciamo ai governi: STOP a queste misure illegali e pericolose di uso obbligatorio della maschera.

13. Noi diciamo alle forze dell’ordine: i cittadini vi devono molto perché voi siete ogni giorno i garanti della loro sicurezza e del rispetto della legge e dell’ordine. Ma sostenere la legge non significa sottomettersi ciecamente a ordini ingiusti. È stato questo errore che ha portato alla seconda guerra mondiale e alla morte di 50 milioni di persone. Vi diciamo quindi: fate rispettare la legge ma non l’ingiustizia e la dittatura, rifiutate di imporre queste misure, rifiutate di verbalizzare i vostri concittadini (quando non indossano una maschera, per esempio), non picchiateli, non imprigionateli. Non siate strumenti di dittatura. Stare dalla parte dei cittadini e seguire il buon esempio dei poliziotti americani che hanno sostenuto i cittadini inginocchiandosi con loro. Vi assicuriamo che queste misure non hanno nulla a che fare con la medicina o l’igiene o la conservazione della salute pubblica, questa è dittatura e follia.

14. Diciamo ai cittadini: dobbiamo rispettare la legge. Ma questo non significa cieca sottomissione alla follia, all’ingiustizia o alla dittatura. E’ questa cieca sottomissione di cittadini che ha portato alla seconda guerra mondiale con la morte di 50 milioni di persone. Siete nati liberi e dovete vivere liberi. Quindi: non abbiate paura e se non siete malati: toglietevi le maschere, uscite dalle vostre case come volete e senza allontanamenti sociali, ma fatelo in modo pacifico e senza violenza. I professori Carl Heneghan e Tom Jefferson, epidemiologi con grande esperienza nella medicina basata sull’evidenza, dicono: “Non ci sono prove scientifiche a sostegno della disastrosa regola dei due metri. La ricerca di scarsa qualità viene utilizzata per giustificare una politica con enormi conseguenze per tutti noi”.

15. Diciamo che ci deve essere una riforma totale dell’OMS. I successi dell’OMS sono indiscutibili: milioni di vite sono state salvate attraverso programmi di vaccinazione contro il vaiolo e il consumo di tabacco è stato ridotto in tutto il mondo. Recentemente, l’OMS è diventata ancora più screditata per essere caduta nella trappola del Lancet Gate quando un semplice studente ha scoperto la frode. All’epoca dell’influenza H1N1: il dottor Wolfgang Wodarg, presidente della commissione per la salute dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ha criticato l’influenza dell’industria farmaceutica sugli scienziati e sui funzionari dell’OMS, affermando che essa aveva portato alla situazione in cui “inutilmente milioni di persone sane erano esposte al rischio di vaccini mal testati” e che, per un ceppo influenzale, era “molto meno dannoso” di tutte le precedenti epidemie influenzali. . Aveva perfettamente ragione, poiché, in seguito, il vaccino ha causato 1.500 vittime di narcolessia, l’80% delle quali erano bambini, come vedremo. Ha anche criticato l’OMS per aver alimentato i timori di una falsa pandemia’, l’ha descritta come uno dei più grandi scandali medici di questo secolo’ e ha chiesto l’apertura di un’indagine. Infatti, i criteri per dichiarare una pandemia (come la gravità) sono stati modificati dall’OMS sotto l’influenza delle lobby farmaceutiche in modo da poter vendere i vaccini ai paesi di tutto il mondo. Secondo un rapporto21 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla gestione dell’influenza H1N1, anche da parte dell’OMS: “Sono stati sprecati ingenti fondi pubblici e vi sono timori ingiustificati sui rischi per la salute… Sono state individuate gravi carenze per quanto riguarda la trasparenza dei processi decisionali relativi alla pandemia, sollevando preoccupazioni sulla possibile influenza che l’industria farmaceutica avrebbe potuto esercitare sulle decisioni chiave relative alla pandemia. L’Assemblea è preoccupata che questa mancanza di trasparenza e di responsabilità possa portare a un calo della fiducia del pubblico nelle opinioni dei principali enti sanitari pubblici”. La storia si ripete oggi con esattamente gli stessi attori e la stessa compagnia della paura. L’ex segretario generale del dipartimento di sanità pubblica dell’OMS ha rivelato in un altro sondaggio (TrustWHO) che all’epoca dell’H1N1 nessuno aveva paura all’OMS e che non conosce nessuno all’OMS che sia stato vaccinato, compreso l’ex direttore generale: la cinese Margaret Chan. Sebbene sia un alto funzionario dell’OMS, lui e la maggior parte dei suoi colleghi sono stati esclusi da un incontro tra il Direttore Generale e le aziende farmaceutiche di vaccini con la motivazione che “questo è un incontro privato”…

16. Noi diciamo che bisogna aprire un’inchiesta e che bisogna interrogare alcuni funzionari dell’OMS, soprattutto quello che ha promosso il contenimento internazionale, che è un’eresia dal punto di vista medico e una truffa che ha portato il mondo fuori strada. Il 25 febbraio 2020, infatti, il capo della missione internazionale di osservazione del coronavirus in Cina ha elogiato la risposta di Pechino all’epidemia23. Ha detto che la Cina è riuscita con metodi “all’antica”, ha sottolineato che “il mondo aveva bisogno di lezioni dalla Cina”, che doveva ispirarsi ad essi e che se avesse avuto COVID-19, avrebbe voluto essere trattato in Cina! Una volta ha anche descritto la Cina24 come “molto aperta” e “molto trasparente”.Come si può credere a queste affermazioni? Come si può credere che se avesse avuto il COVID-19, sarebbe andato in Cina per essere curato? La cosa sorprendente è che è riuscito a far ingoiare al mondo le sue insalate. Perché purtroppo: dopo le sue dichiarazioni e il rapporto da lui supervisionato (che afferma che i metodi cinesi sono: “agili e ambiziosi”), i Paesi del mondo hanno attuato misure sproporzionate e hanno seguito ciecamente l’OMS nel confinare le loro popolazioni. La paura e la psicosi sono state propagate presentando la SARS-CoV-2 come un virus molto pericoloso o un virus della mortalità di massa, quando questo non è assolutamente il caso. Fortunatamente, un’intervista con lui ha mostrato una parte importante della verità e del conflitto di interessi dell’OMS con la Cina quando un giornalista gli ha fatto una domanda sul rifiuto dell’adesione di Taiwan (che è in conflitto con la Cina) da parte dell’OMS: ha fatto finta di non sentire la domanda e poi, quando la domanda gli è stata posta di nuovo, ha tagliato la comunicazione! (il video è stato visto più di 8 milioni di volte). E’ stato anche lui a dire a fine febbraio: “Attualmente c’è un solo farmaco di cui pensiamo possa avere una reale efficacia: il remdesivir”. Come può dire questo prima ancora che i risultati vengano fuori? E perché l’ha detto? I membri canadesi eletti della Camera dei Comuni hanno persino convocato questo funzionario dell’OMS dopo che ha rifiutato l’invito a testimoniare davanti al Comitato permanente per la salute. Anche il leader ad interim del Partito conservatore canadese ha messo in dubbio l’accuratezza dei dati dell’OMS sul COVID 19. Dire che la Cina ha ridotto il numero di casi o ha gestito bene l’epidemia e ha appianato la curva attraverso il contenimento è una menzogna completa e non si basa su alcuna prova perché nessuno può dare un numero di casi o di decessi in Cina se non avesse applicato il contenimento. Per di più, mesi dopo: il mondo ha scoperto che queste cifre non erano nemmeno vere! Recentemente, tre Paesi africani hanno espulso i rappresentanti dell’OMS perché, secondo alcuni di questi Stati, stavano falsificando il numero di casi gonfiandoli. Le persone che sono dietro il contenimento globale, la psicosi e il terrore, quando vedono la corsa della gente verso i negozi, persone che litigano per la pasta di cellulosa o la carta igienica, distanze di un metro come se fosse la peste, persone confinate come se fossero animali, strade disinfettate, agenti di polizia che colpiscono i cittadini mentre escono, droni ed elicotteri mobilitati, le persone che escono con i certificati, che indossano maschere nonostante la fine dell’epidemia e il fatto che le persone non sono malate, non è fuori discussione che possano ridere di quanto facilmente abbiano manipolato interi paesi e forse anche chiamarli pecore. La follia ha raggiunto il punto in cui in alcuni paesi : le spiagge sono state disinfettate con candeggina, ai pompieri con baffi e barba è stato vietato il lavoro, il plexiglas è stato installato ovunque (anche nelle aule scolastiche) come se fosse la peste nera, un treno è stato fermato perché qualcuno non indossava la maschera, famiglie private della possibilità di vedere i loro morti (come se il virus stesse per saltare fuori dal loro corpo e mordere), septuagenari multati per essere usciti e aver buttato la spazzatura, e persino monete e banconote dall’estero sono state “isolate”! Come possono i paesi accettare di cadere in questo livello di follia, stupidità e dittatura? Soprattutto quelli che si definiscono democratici. Tutto questo per un virus che causa l’85% delle forme benigne e per il quale il 99% delle persone infette guarisce. L’OMS ha esortato il mondo a copiare la risposta della Cina a COVID-19 e ci è riuscita; ogni paese del mondo, seguendo ciecamente l’OMS, è diventato una copia carbone della Cina. Solo pochi paesi si sono rifiutati di imitare stupidamente gli altri, come la Svezia o la Bielorussia, con cui ci si può congratulare. Il presidente di un paese europeo ha avuto ragione a dire: “Questa non è altro che una psicosi più pericolosa del virus stesso”. Esperti di fama internazionale hanno descritto l’allarme globale come “sproporzionato”. Il professor Jean-François Toussaint ha detto: “Mi sembra che l’OMS abbia una grande responsabilità per non aver dato priorità, per aver continuato a ripetere instancabilmente che questa è una minaccia per l’umanità” (International Journal of Medicine, 13 giugno 2020).

17. Diciamo che dobbiamo smettere di seguire ciecamente l’OMS perché non è una società dotta ed è ben lontana dall’essere indipendente, come abbiamo visto. Interrogato sul motivo della decisione di rendere obbligatori 11 vaccini, un ex ministro della Sanità27 di un Paese europeo ha risposto: “È una decisione di sanità pubblica che risponde, infatti, a un obiettivo globale dell’OMS, che oggi chiede a tutti i Paesi del mondo di ottenere il 95% dei bambini vaccinati per i vaccini necessari”. Raccomandiamo inoltre ai governi di scegliere con attenzione gli esperti che li consigliano ed evitare quelli che hanno legami con i laboratori farmaceutici; Un importante professore di infettivologia ha commentato alcuni esperti di un paese europeo: “Un membro di spicco della Commissione per le malattie trasmissibili di questo Alto Consiglio ha ricevuto 90.741 euro dall’industria farmaceutica, di cui 16.563 euro da [una società farmaceutica che produce una molecola concorrente all’idrossiclorochina]. Se un membro ha un conflitto di interessi rilevante, deve abbandonare l’assemblea e non partecipare ai dibattiti o alla stesura del parere. In fondo al presente parere, tuttavia, non si fa menzione dei conflitti di interesse o del numero di membri qualificati che hanno partecipato alla votazione. Si tratta di una grave violazione del Regolamento”. Un ex redattore del New England Journal of Medicine ha detto: “La professione medica viene acquistata dall’industria farmaceutica, non solo in termini di pratica della medicina, ma anche di insegnamento e ricerca. Le istituzioni accademiche di questo paese si permettono di essere gli agenti pagati dell’industria farmaceutica. Penso che sia vergognoso”. Naturalmente, questo non deve essere generalizzato a tutti.

18. Ai governi diciamo: non seguire più – nelle epidemie – i modelli matematici che sono cose virtuali che non hanno alcuna connessione con la realtà e che hanno portato il mondo fuori strada in diverse occasioni e sono stati usati come giustificazione per politiche di contenimento folli. Infatti, un’università europea con forti legami con l’OMS aveva detto che: – 50.000 britannici sarebbero morti per il morbo della mucca pazza, mentre alla fine ne sono morti solo 177. – L’influenza aviaria avrebbe ucciso 200 milioni di persone, mentre sono morte solo 282. – L’influenza H1N1 avrebbe ucciso 65.000 inglesi, mentre sono morti solo 457. Il tasso di mortalità è stato anche esagerato quando l’H1N1 si è finalmente rivelato molto meno pericoloso, spingendo molte persone a denunciare il considerevole denaro, il tempo e le risorse spesi per una lieve influenza. All’epoca, la stampa scoprì che il rettore di quell’università, che consigliava l’OMS e i governi, riceveva uno stipendio di 116.000 sterline all’anno dal produttore del vaccino H1N1. E oggi, è sulla base dello stesso modello imperfetto, sviluppato per la pianificazione dell’influenza pandemica, che hanno dato le loro previsioni astrologiche sul COVID-19; hanno detto che 500.000 moriranno nel Regno Unito, 2,2 milioni negli Stati Uniti, 70.000 in Svezia e tra 300.000 e 500.000 in Francia! Chi può credere a queste cifre pazzesche? Ecco perché il professor Didier Raoult chiama questi modelli : “una forma moderna di divinazione“. Anche il professor John Ashton ha denunciato queste previsioni astrologiche e il fatto che hanno una sorta di status religioso. Inoltre, la stampa ha scoperto che chiunque in questa università abbia incitato i governi al contenimento non ha rispettato nemmeno ciò che essi sostenevano. Anche in questo caso è necessario effettuare un sondaggio tra alcuni funzionari di questa università europea. Il professor Jean-François Toussaint ha detto a proposito del confinamento: “Dobbiamo a tutti i costi impedire a qualsiasi governo di prendere di nuovo una simile decisione. Tanto più che la strumentalizzazione della pandemia con il confinamento generalizzato di metà dell’umanità avrà portato solo al rafforzamento dei regimi autoritari e alla sospensione delle campagne di prevenzione delle principali malattie mortali. In Francia, le simulazioni che stimano che siano state salvate 60.000 vite sono pura fantasia”. Il famoso slogan internazionale: “Resta a casa, salva vite” era semplicemente una falsa dichiarazione. Al contrario, il contenimento ha ucciso molte persone.

19. RIFIUTIAMO l’obbligo di vaccinazione e RIFIUTIAMO l’obbligo di un certificato di vaccinazione contro il coronavirus per i viaggi, per i seguenti motivi:

-Il vaccino non è indispensabile perché l’85% delle forme sono benigne, il 99% dei soggetti infetti si riprendono e i bambini e le donne incinte non sono a rischio. Inoltre, una gran parte della popolazione è già protetta contro il CA-MRSA-CoV-2 attraverso l’acquisizione di coronavirus stagionali attraverso la crossimmunità. Dire che non siamo sicuri è una MENZOGNA e mettere in dubbio la durata o l’efficacia di questa protezione è una manipolazione per proteggere il piano commerciale del vaccino. E’ un virus RNA, quindi è più probabile che muti e il vaccino potrebbe non essere efficace. I test sui vaccini sono condotti in fretta e alcuni chiedono di accelerare le procedure di test e di rinunciare ai consueti test sugli animali, il che è rischioso. Testare i vaccini senza prendersi il tempo necessario per comprendere appieno i rischi per la sicurezza potrebbe portare a battute d’arresto ingiustificate durante la pandemia e in futuro. Le precedenti sperimentazioni di vaccini contro i coronavirus sono preoccupanti: nel 2004, uno dei vaccini sviluppati per la SARS ha causato l’epatite negli animali sui quali è stato testato. Un altro vaccino in fase di sperimentazione aveva causato gravi danni ai polmoni negli animali da laboratorio, rendendoli più suscettibili a future infezioni. I vaccini sviluppati contro un altro coronavirus, il virus della peritonite infettiva felina, hanno aumentato il rischio che i gatti sviluppino la malattia causata dal virus. Fenomeni simili sono stati osservati in studi su animali per altri virus, tra cui il coronavirus che causa la SARS. Alcuni vaccini sono testati da aziende che non hanno esperienza nella produzione e commercializzazione di vaccini e utilizzano nuove tecnologie in medicina per le quali non sono noti né i benefici né i rischi per la salute. -Molte aziende farmaceutiche cercano il profitto finanziario a spese della salute delle popolazioni (senza, ovviamente, generalizzare su tutte). Il capo di una società farmaceutica ha detto ai suoi azionisti durante l’influenza H1N1: “Questo vaccino sarà un’opportunità significativa in termini di ricavi. È una bella spinta per noi, per il fatturato e per il flusso di cassa”. L’ex ministro della salute di un paese europeo ha detto il 23 maggio 2020: “Quando c’è un’epidemia come COVID, vediamo: la mortalità, quando sei un medico, … o vediamo: la sofferenza. E c’è gente che vede: dollari… hai grandi laboratori che dicono: è il momento di fare miliardi”. Il 16 giugno 2020, il professor Christian Perronne, specialista in malattie infettive, ha detto su Sud Radio del vaccino contro il coronavirus: “Non ne abbiamo bisogno… è una storia puramente commerciale”. Il sito web della rivista Nexus ha pubblicato il 7 agosto il parere del dottor Pierre Cave che ha detto: “L’epidemia è finita in Francia… come medico, non esito ad anticipare le decisioni del governo: non solo dobbiamo rifiutare questi vaccini [contro COVID-19], ma anche denunciare e condannare l’approccio puramente mercantile e l’abietto cinismo che ha guidato la loro produzione”. -Violazioni etiche scandalose in molti studi clinici: poiché i paesi occidentali non permettono loro di violare i principi etici, molte aziende farmaceutiche (senza generalizzare su tutti) conducono i loro studi clinici di farmaci e vaccini in paesi in via di sviluppo o poveri, dove gli esperimenti sono condotti su persone a loro insaputa e senza il loro consenso. Il rapporto36 scritto da Irene Schipper (SOMO briefing paper on ethics in clinical trials) ha mostrato fallimenti etici scioccanti e molto gravi; in uno studio clinico, ad esempio, le donne africane hanno contratto l’HIV e poi si sono ammalate di AIDS. Questo studio clinico è stato finanziato da una nota fondazione e da un laboratorio. In alcuni Paesi, questi scandalosi studi clinici sono stati condotti con la complicità delle autorità locali in un contesto di conflitti di interesse. -Un’azienda farmaceutica: AstraZeneca ha stipulato un accordo con diversi di loro, che alla fine hanno dovuto mostrare effetti collaterali dannosi. In altre parole, sono gli Stati e non AstraZeneca a risarcire le vittime, cioè con il denaro dei cittadini! A questo proposito, diciamo ai cittadini: Protestare MASSIVAMENTE contro questo accordo scandaloso, vergognoso e profondamente ingiusto fino alla sua abolizione. Questo uso IRRESPONSABILE del vostro denaro deve essere rifiutato. Anche gli esperti belgi sono stati “scioccati” da questo accordo. Gli scandali dei vaccini pericolosi o addirittura mortali si sono sviluppati in tempi di epidemie, e ne citeremo due esempi (non siamo, ovviamente, anti-vaccini, perché questo significa mettere in discussione le scoperte di Edward Jenner): Lo scandalo del vaccino H1N1: è stato testato su un piccolo numero di persone e nonostante questo, nel 2009 è stato commercializzato come sicuro. Ma un anno dopo, in Finlandia e in Svezia sono state sollevate preoccupazioni su una possibile associazione tra narcolessia e vaccino. Un successivo studio di coorte in Finlandia ha riportato un aumento di 13 volte del rischio di narcolessia dopo la vaccinazione nei bambini e nei giovani di età compresa tra i 4 e i 19 anni, con la maggior parte dei casi che si verificano entro tre mesi dalla vaccinazione e quasi tutti entro sei mesi. Solo nel 2013 uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha confermato questi risultati anche per la Gran Bretagna. In totale, questo pericoloso vaccino ha causato 1.500 casi di narcolessia solo in Europa e l’80% delle vittime erano bambini. Alcuni dei medici del NHS vaccinati sono stati colpiti da narcolessia. La narcolessia è una malattia neurologica cronica e incurabile in cui i pazienti si addormentano in modo incontrollabile, soffrono di improvvisi attacchi di sonno della durata di pochi minuti che si verificano ovunque e in qualsiasi momento della giornata (sonnolenza diurna) e sono anche vittime di impressionanti attacchi di cataplessia (improvviso rilassamento del tono muscolare causato da una forte emozione come una risata, rabbia o sorpresa. Questo può causare debolezza alle ginocchia, incapacità di articolazione o talvolta anche una caduta per qualche secondo). Danneggia la funzione mentale e la memoria e può portare ad allucinazioni e malattie mentali. Peter Todd, un avvocato che rappresentava molti dei denuncianti, ha detto al Sunday Times: “Non c’è mai stato un caso come questo prima d’ora. Le vittime di questo vaccino sono incurabili e a vita e avranno bisogno di molti farmaci”. Tra i bambini vittime del vaccino c’è il bambino di otto anni Josh Hadfield, che sta assumendo farmaci anti-nausea che costano 15.000 sterline all’anno per aiutarlo a stare sveglio durante il giorno a scuola. “Se lo fai ridere, crolla. La sua memoria è distrutta. Non c’è cura. Dice che vorrebbe non essere nato. Mi sento incredibilmente in colpa: ci ho messo sette anni per portare il mio caso in tribunale. E invece di essere la casa farmaceutica a pagare il risarcimento, gli Stati lo hanno fatto con i soldi dei cittadini! Lo scandalo del micidiale vaccino contro la dengue in un Paese asiatico nel 2018: secondo l’ufficio del procuratore Persida Acosta, 500 bambini sono morti a causa di questo vaccino e diverse migliaia sono malati. Alcuni hanno bisogno operazioni, per riassorbire il sangue dopo una grave emorragia. La maggior parte delle famiglie non se lo può permettere. Per il pubblico ministero, le responsabilità si dividono quota tra il laboratorio che ha venduto “un vaccino pericoloso” e il governo che ha attuato una campagna di vaccinazione “massiccia e indiscriminata” in condizioni deplorevoli. Il dottor Erwin Erfe, che lavorava per l’ufficio del procuratore, effettuava autopsie su bambini da due a tre volte alla settimana con risultati sempre uguali: “Emorragie interne, soprattutto nel cervello e nei polmoni … e organi gonfi”. Questo vaccino è stato comunque annunciato come un trionfo planetario; nel 2015, il laboratorio ha confermato con grande pompa e circostanza la commercializzazione di un vaccino rivoluzionario contro la febbre dengue. È stata una prima mondiale, il prodotto di 20 anni di ricerca e di 1,5 miliardi di euro di investimenti. Tuttavia, fin dall’inizio, le voci si sono levate nella comunità scientifica: Il dottor Antonio Dans ha cercato di mettere in guardia dai risultati inconcludenti dei primi studi clinici. Negli Stati Uniti, il professor Scott Halstead, un esperto di fama mondiale della malattia, era preoccupato e ha persino inviato un video al Senato degli Stati Uniti sollecitandolo a sospendere il programma di vaccinazione. L’ex ministro della salute del paese in questione è stato incriminato in questo scandalo. “E’ stata l’avidità a uccidere questi bambini”, ha detto il procuratore Persida Acosta.

20. Diciamo: STOP a tutte queste misure folli, dittatoriali e certamente malsane a causa del quale si verificano tragedie ogni giorno: un’adolescente si è suicidata

in Gran Bretagna perché, per lei, il lockdown è durato 300 anni , una donna incinta ha subito il martirio durante il parto in Francia, un’adolescente negli Stati Uniti ha avuto bisogno di un intervento chirurgico dopo essere stata aggredita da una coppia a cui è stato chiesto di indossare la maschera, un’infermiera è stata aggredita anche in Francia e un autista di autobus è addirittura morto a causa di queste misure illegali di indossare obbligatoriamente le maschere, 60, Secondo il professor Karol Sikora, 1.000 malati di cancro rischiano di morire in Inghilterra a causa di ritardi nella diagnosi e nel trattamento, 12.000 persone nel mondo rischiano di morire di fame ogni giorno (secondo Oxfam), il numero di arresti cardiaci è raddoppiato in alcuni paesi, le aziende stanno fallendo, 305 milioni di posti di lavoro a tempo pieno vengono distrutti – soprattutto donne e giovani – secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, un uomo è morto per la maschera negli Stati Uniti, ecc. Anche gli uccelli soffrono di queste pericolose misure e si ritrovano intrappolati e uccisi a causa delle maschere: “Il povero animale continuava a inciampare e a cadere, gli elastici della maschera si erano stretti intorno alle zampe, le sue articolazioni erano gonfie e lo facevano soffrire… Temo che questo gabbiano sia la prima di molte vittime”, hanno detto i dipendenti della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals alla BBC il 20 luglio, e l’uccello ha subito questa tortura per una settimana! Va anche sottolineato che la causa iniziale e primaria della tragedia di George Floyd è il contenimento: se non ci fosse stato il contenimento, non avrebbe perso il lavoro, sarebbe stato al lavoro il 25 maggio, non sarebbe stato assassinato, non ci sarebbero mai stati saccheggi di negozi e incendi e scontri con la polizia, il caos negli Stati Uniti sarebbe stato evitato e George Floyd sarebbe ancora vivo tra noi oggi.

21. Noi diciamo ai governi: TUTTO deve tornare immediatamente alla normalità (compresa la riapertura dei servizi ospedalieri, del trasporto aereo, dell’economia, delle scuole e delle università) e questa presa di ostaggi globale deve cessare perché avete saputo, con le prove a sostegno, che voi, come cittadini, siete stati vittime della più grande truffa sanitaria del XXI secolo. Il professor Carl Heneghan ha detto il 23 agosto che il timore che sta impedendo al Paese di tornare alla normalità è infondato, secondo l’Express. Le professoresse Karina Reiss e Sucharit Bhakdi hanno pubblicato a giugno un libro intitolato: “Corona: falso allarme? “45. Il sindaco di una città in Europa ha detto: “Il clima diffuso su [il tema del coronavirus] è particolarmente pesante e sta diventando sospettoso”. Il dottor Olivier Chailley ha scritto un libro intitolato: “Il virus della paura o come il mondo intero è impazzito“. Il professor Sucharit Bhakdi (che ha anche scritto una lettera ad Angela Merkel) ha detto delle misure adottate, comprese quelle di contenimento: “misure grottesche, assurde e molto pericolose… un impatto orribile sull’economia mondiale… autodistruzione e suicidio collettivo...”. Deve essere aperta un’inchiesta internazionale e indipendente e i responsabili devono essere consegnati alla giustizia. 22. Ai cittadini diciamo: per tenervi nel gregge, è possibile che alcuni cerchino di screditarci con tutti i mezzi, per esempio accusandoci di cospirazione o complotto, ecc. Non ascoltateli, sono BUGIARDI perché le informazioni che vi sono state date sono: mediche, scientifiche e documentate.

23. Ai cittadini diciamo: questa lettera non deve portare alla violenza contro nessuno. Reagire in modo pacifico. E se un operatore sanitario che firma questa lettera sarà attaccato o diffamato o minacciato o perseguitato: sostenerlo MASSIVAMENTE. Cari cittadini: molti scienziati, eminenti professori di medicina e professionisti della salute in tutto il mondo hanno denunciato ciò che sta accadendo ed è ora di svegliarsi! Se non si dice nulla, verranno imposte nuove misure dittatoriali “made in China”. Dovete RIFIUTARLO. Vi assicuriamo che queste misure non hanno nulla a che fare con la medicina o l’igiene o la conservazione della salute pubblica, questa è dittatura e follia. Il dottor Anders Tegnell ha detto: “Il mondo è impazzito“, mettendo in atto il contenimento che “va contro ciò che sappiamo sulla gestione delle pandemie di virus”.

24. Invitiamo i professionisti della salute IN TUTTO IL MONDO ad essere forti e

coraggiosi e di fare il loro dovere di dire la verità, di unirsi a noi MASSIVAMENTE nel

collettivo: United Health Professionals e di firmare questa lettera inviando 4

informazioni: nome, cognome, professione e paese a join.unitedhealthprofessionals@gmail.com

Albert Einstein ha detto: “il mondo non sarà distrutto da coloro che fanno il male, ma da coloro che li guardano non fare nulla”.

Scarica l’appello in Inglese

Leggi anche l’appello di 700 tra psicologi e psichiatri

Leggi anche l’appello dei medici Ampas

FIRMATARI:

Professor Martin Haditsh, microbiology, infectious disease and tropical medicine

specialist, Austria

Ghislaine Gigot, general practitioner, France

François Pesty, pharmacist, France

Catherine Raulin, general practitioner, France

Laurent Hervieux, general practitioner, France

Geneviève Magnan, nurse, France

Jean-Pierre Eudier, dental surgeon, Luxembourg

Andrée Van Den Borre, dental surgeon, Belgium

Mauricio Castillo, anesthesiologist and intensive care physician, Chile

Marie-Claude Luley-Leroide, general practitioner, France

Daniele Joulin, general practitioner, France

Mohamed Zelmat, clinical biologist, France

Nadine Blondel, nurse, France

Hélène Banoun, clinical biologist, France

Estelle Ammar, speech therapist, France

Caroline Durieu, general practitioner, Belgium

Doris Stucki, psychiatrist, Switzerland

Jessica Leddy, licensed acupuncturist, United States of America

Fabien Quedeville, general practitioner, France

Michel Angles, general practitioner, France

Dominique Carpentier, general practitioner, France

Christophe Cornil, plastic surgeon, France

Pierre Brihaye, ear, nose and throat specialist, Belgium

Elizabeth Luttrell, certified nursing assistant, United States of America

Tasha Clyde, nurse, United States of America

Walter Weber, internal medicine and oncology specialist, Germany

Professor Pierre-Francois Laterre, anesthesiologist and intensive care physician,

Belgium

Sylvie Lathoud, clinical psychologist, France

Karim Boudjedir, hematologist, France

Caroline Heisch, osteopath, France

Eric Blin, physiotherapist, France

Vincent Schmutz, dental surgeon, France

Zieciak WB, ears nose and throat surgeon, South Africa

Virginie Merlin, nurse, Belgium

Gabriel Brieuc, anesthesiologist, Belgium

Marie-José Eck, general practitioner, France

Patricia Grasteau, nursing assistive personnel, France

Christine Villeneuve, psychotherapist, France

Philippe Voche, plastic surgeon, France

Gérard Bossu, osteopath, France

Elaine Walker, emergency medicine physician, United States of America

Richard Amerling, nephrologist, United States of America

Phil Thomas, general practitioner, South Africa

Manfred Horst, allergologist and immunologist, France

Sybille Burtin, public health physician, France

Chantal Berge, nurse, France

Denis Agret, emergency medicine and public health physician, France

Mélanie Dechamps, intensive care physician, Belgium

Pascal Sacré, intensive care physician, Belgium

Prosper Aimé Seme Ntomba, dental surgeon, Cameroon

Sandrine Lejong, pharmacist, Belgium

Professor Jan Zaloudik, surgical oncology, Czech Republic

Cerise Gaugain, midwife, France

Delphine Balique, midwife, France

Marion Campo, midwife, France

Olivier Chailley, cardiologist, France

Johan Sérot, physiotherapist, France

Arlette Fauvelle, pharmacist, Belgium

Farooq Salman, ear, nose and throat specialist, Irak

Olga Goodman, rheumatologist, United States of America

Pascal Leblond, nurse, France

Sybille Morel, nurse, France

Marie-Thérèse Nizier, physiotherapist, France

Graziella Mercy, nurse, France

Pierre Maugeais, general practitioner, France

Carrie Madej, internal medicine specialist, United States of America

Victor Gomez Saviñon, cardiac surgeon, Mexico

Martin Boucher, nurse, Canada

Evelyne Nicolle, pharmacist, France

Agnès Dupond, general practitioner, France

Azad Mitha, general practitioner, France

Ines Heller, physiotherapist, France

Marie Laravine, nurse, France

Khaleel Kareem, anesthesiologist and intensive care physician, Irak

Tonya Davis, certified nursing assistant, United States of America

Mary Baty, dental hygienist, United States of America

Jean-Pierre Letourneur, hepatogastroenterologist, France

Luis Angel Ponce Torres, trauma and orthopaedic surgeon, Peru

Professor Christophe de Brouwer, public health physician, Belgium

Corinne Dodelin-Bricout, pediatrician, France

Jana Schwiek, pharmacist, Germany

Thierry Gourvénec, pédopsychiatrist, France

Stefan Landshamer, pharmacist, Germany

Christine Schirmann, physiotherapist, France

Jean Pierre Garcia, general practitioner, France

Thomas Haase, pharmacist, Germany

Louis Fouché, anesthesiologist and intensive care physician, France

Professor Paul Touboul, cardiologist, France

Michael Knoch, physician, Germany

Claire Charton Promeyrat, nurse, France

Kerstin Schön, neurology, psychiatry and psychotherapy specialist, Germany

Paul-Conrad Delaëre, physiotherapist, France

Manon Dannenmuller, physioterapist, France

Catherine Solignac-Fernström, immunoallergist, France

Cécile Andri, physician, Belgium

Perrine Terrasse, physiotherapist and nutritionist, France

Maria Ojeda, physiotherapist, France

Cornelia Schielein, pharmacist, Germany

Felix Schielein, pharmacist, Germany

Christine Dubois, nurse, France

Angelique Huet, nursing assistive personnel, France

Noémie Marguet, general practitioner, France

Michel Charluet, physiotherapist and osteopath, France

Hind Mahmoudi, nurse, Switzerland

Isabelle Riou, nurse, France

Jean-François Bertholon, physiologist, France

Clotilde Branly, midwife, France

Isabelle Ducros, nurse, France

Caroline Viane, allergist, France

Edouard Descat, radiologist, France

Matthias Pietzner, pharmacist, Germany

Catherine Salvi-Defrasne, general practitioner, Switzerland

Brigitte Debourg, nurse, France

Amandine Thomasset, psychiatrist, France

Nathalie Garcia-Bonnet, general practitioner, France

Christiane Conte Guiraud, endocrinologist, France

Martine Matthey, nurse, France

Daniela Engel, general practitioner, France

Florent Collonge, physiotherapist, France

Hélène Feuvrier-Romand, general practitioner, France

Professor Fady G Haddad, internal medicine specialist, Lebanon

Olivier Catry, physiotherapist, Luxembourg

Elena Andrei, general practitioner, Romania

Dorothée Bordier, pharmacist, Switzerland

Sophie Biénabe, emergency medicine physician, France

Francesco Martini, digestive surgeon, France

Bruno Valois, general practitioner, France

Florence Jonville, nurse, France

Céline Deladreue, pharmacist, France

Laura Meyer, physiotherapist, Belgium

François-Xavier Clément, anesthesiologist, Switzerland

Leandro Patterson Silva, general practitioner, Cuba

Pierre Gautron, nurse, France

Corinne Daurat, nurse, France

Emmanuel Agyemang, nurse, France

Jean-Philippe Wispelaere, nurse, France

Marc Keucker, legal medicine specialist, France

Marta Barreda González, general practitioner and public health specialist, Spain

Carmela Scuncio, nursing assistive personnel, Switzerland

Didier Mariéthoz, nutritionnist, Switzerland

Murielle François, pediatrician and endocrinologist, France

Alain Roguet, dental surgeon, France

Christine Albanel, dental surgeon, France

Delphine Rive, general practitioner, France

Jérôme Le Bihan, general practitioner, France

Bruno Staquet, general practitioner, Switzerland

Robert Béliveau, general practitioner, Canada

Claire-Hélène Henesse, nurse, Switzerland

Arlette Flori Le Fur, rheumatologist, France

Hélène De Cristoforo, general practitioner, France

Sylvie Huitorel, nurse, France

Jean-Marie Lupart, psychiatrist, France

Annick Zabulon, nurse, France

Frédérique Giacomoni, psychiatrist, Switzerland

Olivier Gérin, general practitioner, Switzerland

Chantal Leveille, nurse, France

Cécilia Plaisant, pharmacist, France

Xavier Larvor, occupational physician, France

Michelle Camelin, general practitioner, France

Florence Jacquelin, general practitioner and palliative care physician, France

Andreas Stein, general practitioner, Germany

Bettina Weisheit, pharmacist, Germany

Susanne Weisheit, psychiatrist, Germany

Sabine Paliard Franco, general practitioner, France

Brigitte Delporte, general practitioner and acupuncturist, France

Patricia Combier, general practitioner, France

Marie-Bénédicte Hibon, general practitioner, France

Maxime Carron, pharmacist, France

Soraya Abbassen, dental surgeon, Algeria

Amale Belemlih, osteopath, Morroco

Carmela Baur, pharmacist, Germany

Marianne Klein, physician, Switzerland

Karine Hadida, clinical psychologist, France

Christine Dautheribes, anesthesiologist, France

Jean-François Enault, anesthesiologist, France

Nathalie Fournier, dermatologist, France

Aude Meesemaecker, nurse, France

Milana Lenzlinger, acupuncturist, Switzerland

Sandra Mannstadt, child psychologist and psychotherapist, Switzerland

Philip Siegenthaler, general practitionner, Switzerland

Anne Andre De L’arc, nurse, France

Marijo Ferrier, nurse, France

Claire Renou, nurse, France

Karim Zaher, physiotherapist, France

Stéphanie Delhaye, nurse, France

René Studer, clinical microbiologist, Switzerland

Jean-Claude Fajeau, physician, Switzerland

Mignon Hugues, general practitioner, Belgium

Alessandro Salsi, speech therapist, Italy

Bernadette Petithomme, psychiatrist, France

Nadia Banaszynski, nurse, France

Nicole Colomas, nurse, France

Martine Goueze, midwife, France

Émilie Taine, midwife, France

Rita Köppel, pharmacist, Germany

Daniel Favre, physiotherapist and osteopath, Switzerland

Paul Wüthrich, nurse, Switzerland

Yann Burmann, nurse, Switzerland

Olivier Collet, osteopath, France

Laurent Lalliot, physiotherapist, France

Jean-François Pascal, geriatrician, France

Michèle Michet, anesthesiologist, France

Jeanne-Marie Bernard, nurse, France

Maria Niero, nurse, Argentina

Marie-Ève Parenteau, acupuncturist, Mexico

Aisatou Guaye, nurse anesthesist, Switzerland

Marique Sean, physiotherapist, Belgium

Chloé Raynal, nurse, France

Solenne Lapalus-Erhard, clinical psychologist, France

Isabelle Brunat, clinical psychologist, France

Robert Luy, general practitioner, France

Françoise Hossenlopp, general practitioner, France

Ahmad Harfoosh, cardiologist, Egypt

Cathy Duquaine, nurse, Belgium

Zohra Alami Merouni, clinical biologist, Morroco

Alexandra Meert, clinical psychologist, Belgium

Jens Münch, neurologist, France

Jean-François Comet, general practitioner, France

Yves Gaignoux, general practitioner, France

Julie Lam, general practitioner, France

Michel Arteil, dental surgeon, France

Jean Marie Radiguet, general practitioner, New Caledonia

Fatima Azizi, general practitioner, Morroco

Vincent Pissoat, dentist, Germany

Carmen Marti Amiguet, radiologist, Spain

Nassime Touillon, general practitioner, France

Noella Szerzyna Gay, surgeon, France

Cecilia Lopez, cardiologist, France

Maud Lenglet, nurse, France

Lucy Warren, nurse, France

Chris Ramiro, Public and community health specialist, Greece

Javier Cabeza Marinelli, neurologist, Argentina

Ricardo Falcón Lambán, general practitioner, Spain

Gaelle Wery, physiotherapist, New Caledonia

Mary Maliet, nurse, France

Eric Neuman, psychiatrist, France

Mélanie Gourmelon, speech therapist, France

Lise Nathanson, clinical psychologist, France

Florence Tisserant, pharmacist, France

Virginie Reding, dermatologist, Belgium

Pablo Liendo, psychologist, Argentina

Matelda Josefina Lisdero, physician, Argentina

Marie Sevenants, general practitioner, Belgium

Nathalie Maulun, nurse, France

Rémi Saudax, pharmacist, France

Caroline Jouannelle-Sulpicy, pathologist, France

Emmanuelle Béra, clinical psychologist, France

Nathalie Cor, ophtalmologist, France

Salim Kheloufi, medical technologist, Algeria

Ángeles Rodríguez Cejas, general practitioner, Spain

José Rafael Talefe, osteopath, Portugal

Marie Louise Allen, general practitioner, Belgium

Carmen Soler Arnedo, general practitioner, Spain

Françoise Zitte, nurse, France

Florence Lair, radiologist, France

Arnaud Marty, physical medicine and rehabilitation doctor, France

François Payet, nurse, France

Tulio Sarron, general practitioner, France

Anne-Dominique Festeraerts, general practitioner, Belgium

Yelitza Romero Mesia, surgeon, Venezuela

Christine Saahs, pediatrician, Austria

Jovana Stojkovic, psychiatrist, Serbia

Karine Baude, nutritionist, France

Odile Peltret, nurse, France

Patricia Duteil, general practitioner, France

Horst Bongard, obstetrician and gynecologist, France

Claude Motuel, general practitioner, France

Catherine Laureys, dentist, Belgium

Susanna Petit, general practitioner, Switzerland

Juan Carbonell Torregrosa, acupuncturist, Spain

Bruno Ferroni, general practitioner, Switzerland

Mariha Leblond, ophtalmologist, France

Jean Gouézo, general practitioner, France

Claire Delval, general practitioner, France

Marlène Mellinger, dental surgeon, France

Hélène Sévry, nurse, France

Said Belkadi, public health physician, Morroco

Christiane Devenoges, physiotherapist, Switzerland

Martinez Infante Ana, physician, Argentina

Ana Marí Davérède, physician, Argentina

Martine Juppin, nurse, France

Christine Pomer, nursing assistive personnel, France

Emilie Negro, nurse, France

Pascale Mottay, midwife, France

Lydia Bianconi, physiotherapist, France

Joseba Arrieta, osteopath, Basque Country

Marta Jiménez Lozano, physiotherapist, Spain

Sylvianne Honorez, nurse, Belgium

Miguel Angel Soler, neurologist, Argentina

Julien Quéré, physiotherapist, France

Béatrice Petit, physician, France

Bernard Schmitt, osteopath, France

Serge Roess, dental surgeon, France

Nathalie George, epidemiologist, France

Maria Fuentes Caballero, general practitioner, Spain

Emma Parkinson, physiotherapist, United Kingdom

Nelson F Samaniego Idrovo, general and digestive surgeon, Ecuador

Carmen Dorita Sarmiento Barba, surgeon, Ecuador

Florence Mignard, psychotherapist, France

Jean Francois Brechot, clinical biologist, France

Adeline Vanhuysse, nurse, France

Vincent Reliquet, general practitioner, France

Marie Simonnot-Mathon, general practitioner, France

Glareimy Ruiz, obstetrician and gynecologist, Venezuela

Brigitte Dohmen, clinical psychologist, Belgium

Silvano Baztán Guindo, physician, Spain

Leonardo Rafael González Bayona, general practitioner, Argentina

Serge Rader, pharmacist, France

Ally Dulymamode, anesthesiologist, France

Carl Scaillet, general practitioner, France

Fanny Ecochard, clinical psychologist, France

Jean-Paul Zemb, pediatrician, France

Léticia Schinz, nurse, Switzerland

Emilio Morales Prado, physician, Spain

Severine Essex, physician and acupuncturist, Finland

Emilienne Simillion, Osteopath, Belgium

Claire Janvier, physician and osteopath, France

Frédéric Vallée, pharmacist, France

Angélique Vallée, pharmacy technician, France

Pierre Clos, general practitioner, France

Virginie Amalric Baquerre, clinical psychologist, France

Maria J Van Den Berg, general practitioner, United Kingdom

Jose Cienfuegos Campini, obstetrician and gynecologist, Spain

Majid Bel Hadj Soulami, general practitioner, Morroco

Vincenzo Fuca, nurse, Belgium

Pauline de Vaux, psychiatrist, France

Séhomi Azonaha, public health nurse, France

Pascal Cosentino, physiotherapist, France

Jocelyne Lazare, nurse, France

Martine Gineyts, nurse, France

Juan Alonso, chiropractor, Spain

Pilar Rodríguez Vidal, nursing assistive personnel, Spain

Fabio Borghesi, general practitioner, Spain

Maria Castro Romero, clinical psychologist, United Kingdom

Michel Froissard, anesthesist and intensive care physician, France

Judith Dalmais, general practitioner, France

Agnès Vieljeux, nurse, France

Helena Romo, nurse, France

Patrick Klein, dental surgeon, France

Cathalina Caro Olave, nurse, Chile

Dario Alcayaga, dental surgeon, Chile

Alain Sartenaer, general practitioner, Belgium

Pilar Lobato Astorga, midwife, Spain

Gwennola Nouet Berthelot, general practitioner, France

Laure Cosentino, clinical psychologist, France

Pascale Rondot, dental surgeon, France

Evelyne Devin, nurse, France

Eric Dudoit, clinical psychologist, France

Jose Luis Ruiz Gurbindo, intensive care physician, Spain

Angel Nunez, clinical psychologist, Peru

Olga Martínez de Lagran, clinical psychologist, Spain

Nathalie Scheidegger, nurse, Switzerland

Colette Dufresne, nurse, France

Isabelle Steinmetz Parrot, general practitioner, France

Eric Le Guen, nephrologist, France

Marc Arer, general practitioner, France

Hélène Lieutaud, endocrinologist, France

José Martínez Albarracín, general practitioner, Spain

Lurdes Cerol, cardiologist, Portugal

María Del Montecarmelo Alvarez Zarzuelo, nurse, Spain

Amaia Yudego Azkue, nurse, Spain

Florent Poirier, physiotherapist, France

Delphine Cahoreau, general practitioner, France

Jean-François Wai Choon, dental surgeon, France

Frédéric Mouysset, physician, France

Frédéric Vinyes, surgeon, Spain

Maria Cristina Blanco Rodriguez, physician, Spain

Manuel Gutierrez Ontiveros, physician, Spain

Juan José, general and digestive surgeon, Spain

Eric Saint-Jevin, nurse, France

Pascale Gerbaud, pharmacist, France

Marie Rabier, Osteopath, France

Marie-Dominique Beschet, nurse, France

Corinne Ayello, nurse, France

Belen Angel Arias, dentist, Spain

Nicole Pasteur, nurse, Switzerland

Hilario Robledo, surgeon, Spain

Francisco Dorado García, general practitioner, Spain

Adeline Vanhuysse, nurse, France

Marie Dominique Chemin, general practitioner, France

Philippe Bonnet, general practitioner, France

Alain Joseph, general practitioner, France

Anne Anthonissen, general practitioner, France

María Pilar de la Cueva Barrao, obstetrician and gynecologist, Spain

Cristina Pinho, gastroenterologist, Portugal

Jean Claude Ngabo, public health physician, Democratic Republic of the Congo

José Jesus Ruiz Joyanes, physician, Spain

Louis-Adrien Ollu, osteopath, France

Jean-Francois Rheinart, radiologist, France

Édouard Collot, psychiatrist, France

Ariane Bilheran, clinical psychologist, France

Shanti Rouvier, clinical psychologist, France

Céline Delrez, nurse, Belgium

Raquel Contreras Fariñas, nurse, Spain

Philippe Wyckmans, psycholtherapist, Belgium

Ana Echeveste, chiropractor, Spain

Pascal Lescure, general practitionner, France

Marie Roseline, general practitionner, France

Martine Mérour, pulmonologist, France

Soumïâa Sayah, nurse, France

Carine Baudry, nurse, France

Sonia Ivonne Acevedo Sepulveda, dental surgeon and nurse, Chile

Anunciada Gasset, general practitioner, Spain

Nathalie Calame, physician, Switzerland

Renaud Fiévet, anesthesiologist, Belgium

Martin Gerard, nurse, France

Marie-Odile Fredouelle, general practitionner, France

Aurelie Moreau, nurse, France

Muriel Combemale, nurse, France

Patrick Camus, general practitionner, France

Joaquim Fontanals, ophtalmolgist, Spain

Douglas Pedroza, general surgery and public health specialist, Venezuela

Nora Zeiguer, gynecologist, Argentina

Juan Ramon Perez Sanchez, general practitionner, Spain

Catherine Gervaise, midwife, France

Nicole Delépine, pediatric oncologist, France

Céline Vinuesa, physiotherapist, France

Anne-marie Begue Simon, physician, France

Béatrice Varlet, nurse, France

Marie Ernst, nurse, Belgium

Julio Hakanovitz, physician, Argentina

Luis Ricardo Borriquero, clinical biologist, Spain

Felix Di Lernia, physician, Argentina

Isabelle Rile, emergency medicine physician, France

Corinne Bitoun, occupational physician, France

Salam aziz, nurse anesthesist, France

Paul Bousquet, physician, France

René Bergeot, general practitioner, France

Salvador Vivallo Dumubef, general practitionner, Chile

Natalie de Bruyn, pharmacist, Germany

Nassima Gasmi, physician, Algeria

Lisa Shimizu, pharmcist, Portugal

Frédéric Préaux, radiologist, France

Eric Menat, general practitionner, France

Michel Souid, general practitionner and geriatrician, France

Patrick Salvia, general practitionner, France

Aurore Simard, osteopath, France

Éric Potier, nurse, Switzerland

Montecarmelo Alvarez Zarzuelo, nurse, Spain

Peter Himken, pharmacist, Germany

Isabelle Silvestre, physiotherapist, France

Sophie Cohen, clinical psychologist, France

Thomas Bianchi, physiotherapist, France

Marie-José Colibeau, osteopath, France

Jean-Michel Bodron, emergency physician, France

Elsie Merisma, general practitionner, Haiti

Francisco Patrício, general practitioner and occupational physician, Portugal

Marianne Rist, nutritional therapist, United Kingdom

Juan Carlos Camargo Cuéllar, physician, Colombia

Monique Marillier, nurse, France

Patrice Albert, nurse, France

Gérard Delepine, surgeon, France

Gérald Schléwitz, clinical psychologist, France

Nathalie Campredon, nurse, France

Yuri Carvajal Bañados, public health physician, Chile

Thomas Dimitriou, medical technologist, Greece

Maria Helena de Lima Teixeira, plastic surgeon, Portugal

Juan Cruz, physician, Ecuador

Aude Hariche, general practitionner, France

Maryline Nicolas, nurse, France

Françoise Corbin, general practitionner, France

Eloi Lecavelier, physiotherapist, France

Laurence Ducol, speech therapist, France

Fernando Ramos Orihuela, physiotherapist, Spain

Joseph Meyer, surgeon, Belgium

Jesús Galán Dueñas, physician, Spain

Marie-Claire Bouhy, nurse, Belgium

Gaëlle Stephant, nurse, France

Alain Joseph, general practitioner, France

Jean-François Teyssier, general practitioner, France

Catherine Demay, nurse, France

Anne Marie Rouxel Coat, dermatologist, France

André Lajoie, chiropractor, Canada

Corinne Cossali, radiologist, Switzerland

Lahlou Hind, pulmonologist, Morroco

Jean-Charles Montagne, pharmacist, Switzerland

Nathalie Joffrin, nurse, France

Patricia Ménoret Cirot, dental surgeon, France

Mahdi Chouioukh, nurse, France

Marc Lamoureux, physiotherapist, France

Marc Laloux, physiotherapist, France

Jordi Roig Giménez, psychiatrist, Spain

Psicólogos por la Verdad association, Spain

Zac Cox, dental surgeon, United Kingdom

Christine Rappaz, psychiatrist, Switzerland

Isabelle Merlet, geriatrician, France

Aïssa Ibnoulkhatib, surgeon, France

Alice Thomas, Osteopath, France

Claude Martin, nurse, France

Nadine Six, nurse, France

Laurent Devalet, osteopath, Luxembourg

Fabienne Gougler, physiotherapist, Portugal

Katrien Steenhoudt, psychologist, Belgium

Ghalya Lataoui, general practitionner, Morroco

Jacqueline Brun, nurse, France

Laure Ballu, osteopath, France

Guy Petit, nurse, France

Philippe Lamour, nurse, France

Michel Chiara, physiotherapist, France

Charles Mathonet, surgeon, Germany

Chemello Raffaella, nurse, Belgium

Dominique Honorez, pediatric nurse practitioner, Belgium

Fabienne Thibaut, nurse, Belgique

Isabelle Cuinet, medical technologist, France

Romain Philipps, nurse, France

Caroline Mallet, midwife, France

Bénédicte Lacroze, midwife, France

Brigitte Aubert-Walter, psychiatrist, France

Annes Bouria, pharmacist, Belgium

Pierre Deward, physiotherapist, Belgium

Elisenda Fernandez, nurse, Spain

Khalid Zouine, pharmacist, Morroco

Géraldine Brion, physiotherapist, France

Adeline Levrat, clinical psychologist, France

Fatma Beldjilali, pediatric nurse assistant, France

Fernand Dobat-Chauleau, general practitioner, France

Eric Toullec, orthopedic surgeon, France

Claudia Ucros, clinical psychologist, Belgium

Souad Oudgiri, pulmonologist, Morroco

Mohammed Ali Debbarh, physician, Morroco

Cathy Duquaine, nurse, Belgium

Vincent Di Piero, clinical psychologist, France

Catherine Pettinger, nurse, France

Martine Wonner, psychiatrist, France

Soizic Ballut, nurse, France

Georges Minaides, physiotherapist, France

Bénédicte de Thysebaert, midwife, Belgium

Stéphane Résimont, physician, Belgium

Grégoire Del Marmol, internal medicine resident, Belgium

Nathalie Herin, dentist, Belgium

Fabienne marzani, nurse, France

Caroline Tchantchane, nursing assistive personnel, France

Vanessa Le Moine, nurse, France

Denis Levesque, nurse, France

Marie Christine Paumel, nurse, France

Ingrid Theunissen, gynecologist, Belgium

Xavier Noël, pharmacist, New Caledonia

Anne Dubois, physiotherapist, Belgium

Samir Lamnadi, emergency medicine specialist, Morroco

Julia Delavacquerie, pediatric nurse assistant, France

Anh Nguyen, dental surgeon, France

Eric Saban, pediatrician, France

Sophie Caron, clinical psychologist, France

Elisabeth Hérion, digestive surgeon, France

Nadia Koutini, general practitionner, Tunisia

Mohamed Berrada, ear, nose and throat specialist, Morroco

Mathieu Colette, nurse, Belgium

Gersende De Bie, ear, nose and throat specialist, Belgium

Hassan Adda, nephrologist, France

Thalie Agot, pharmacist, France

Céline de Clippele, physiotherapist, France

Catherine Blanc, nurse, France

Fabienne Mornet, dental surgeon, France

Valeriane Dietrich, nurse anesthesist, Canada

Manuel Hurtado Sepúlveda, general practitionner, Chile

Anne André, physiotherapist, Belgium

Javier Rodriguez, general practitioner, Colombia

Catherine Joubert, physiotherapist, France

Ingrid Vidal, nurse, France

Agnès Rouby, nurse, France

Marie-christine Douet, speech therapist, France

Sandrine Peeters, nurse, France

Sarah Castille, physiotherapist, Belgium

Pamela Grossenbacher, nurse, Switzerland

Donatienne de Halleux, speech therapist, Belgium

Sofia Emmenegger, physiotherapist, Switzerland

Heidi Pisser, nurse, France

Christine Fernandez, general practitioner, France

René Clavilier, general practitioner, France

Amandine Le Moine, nursing assistive personnel, France

Aurélie Gossmann, nursing assistive personnel, France

Fatiha Manouach, general practitionner, Belgium

Muriel Heggerickx Herstal, nurse, Belgium

Diane Brunner, pharmacist, Switzerland

Xenia Castillo, pediatrician, Dominican Republic

Carole Cocu, nursing assistive personnel, France

Nicole Gagnaire, nurse, France

Perrine Garrido, clinical psychologist, France

Jessica Alfiniti, nurse, France

Élise Merlier, nurse, France

Alan Richard, physiotherapist, Switzerland

Denis Arslanagic, dentist, Italy

Carlos Albino, clinical psychologist, Portugal

Gina Moka Teteb, nurse, Belgium

Jeff Smith, nurse, United States of America

Martine Saget, clinical psychologist, France

Aline Pélage, pharmacist, France

Fabienne Pierson, pharmacist, France

Valérie Rossignol, nurse, France

Annick Liobard, nursing assistive personnel, France

Anne Delforge, nurse, Belgium

Clara Malek, clinical psychologist and psychotherapist, Belgium

Manuel Moran, surgeon, United States of America

Philippe Caprasse, infectious disease specialist, Belgium

Stéphane Darteyre, neurologist, France

Patrizia Chiaramello, gynecologist, France

Vanessa Toussaint, nurse, France

Eric Simon, osteopath, France

Charles-Antoine Winter, nutritionist, France

Jean-François Lescuyer, general practitioner, Portugal

Renaud Fiévet, anesthesiologist, Belgium

Domenico Mastrangelo, oncologist, Italy

Christine Maurel, clinical psychologist, France

Marie-Pierre Courtial, nurse, France

Philippe Margat, osteopath and physiotherapist, France

Chrystele Grollier, pharmacist, France

Christophe Morand, nurse, France

Michele Jenni Rozet, osteopath, Switzerland

Lefkothea Dimou, physician, Greece

Federico Garcia-Godoy, dentist, Dominican Republic

Pablo Buono, general practitioner, Switzerland

Olivier Téqui, general practitioner, France

Myriam Vergnes, nurse, France

Corinne Schneider, dentist, France

Céline Moutier, nurse, France

Sylvia Charbonnier, nurse, France

Dimitris Kalogiros, dentist, Greece

Mirtha Parada, pharmacist, Chile

Selma Chérif, general practitioner, Tunisia

María Rodríguez, nurse, Spain

Gabriel Marion, psychiatrist, France

Sylvie Doliveux, osteopath, France

Claire Bossard, physiotherapist, France

Corinne Richoux Mercier, nurse, France

Marion Frapolli, clinical psychologist, France

Veronique Elefant-Yanni, clinical psychologist, Switzerland

Shelyn Somani, general practitioner, Canada

Tomás Pincheira, dentist, Chile

Hanan Boualam, midwife, Morocco

Jacques Lamothe, pediatrician, France

Anne-Marie Trelat, pediatrician, France

Brice Charretier, colorectal Surgeon, France

Christiane Petit, nurse, France

Odile Cathelineau, nurse, France

Aikaterini Pantazi, pediatrician, Greece

Nicolay Benoit, anesthesiologist, Belgium

Anastasia Kotsmanidou, general practitioner, Greece

Francisco G. Nobrega, physician, Brazil

Gilbert Tominez, general practitioner, France

Marie Laure Trotel, general practitioner, France

Anne Catherine Martin, general practitioner, France

Pascal Achaintre, dental surgeon, France

Stéphanie Marchand, nurse, France

Sophie Stavrinidis, Internal Medicine specialist and Cardiologist, Canada

Eva Fernández, nurse, Spain

Alexandros Vassaras, neuroimmunologist, Greece

Oussama Nouar, pharmacist, Morroco

Alain Boucher, nurse, France

Francois Ottavi Menager, osteopath, France

Noémie Moreau, physiotherapist, France

Dalila Gomez, nurse, France

Samira Roirand, physiotherapist, France

Martial Champagne, nurse, Canada

Stelios Katzilierakis, pharmacist, Greece

Dimitrios Panagiotopoulos, gynecologist and obstetrician, Greece

Manuela Tavares, internal medicine specialist, Portugal

Clémence Decourteix, osteopath, France

Catherine Rossi, dental surgeon, France

Nathalie Bosch, dental surgeon, France

Rémi Jean Pelletier, orthopedic surgeon, France

Ludivine Cahoreau, osteopath, France

Cristiana Almeida, nuclear medicine specialist, Brazil

Doniphane Lachat, doctor of osteopathic medicine, Switzerland

Carlos Pinto, physician, Brazil

Sunita Lachat, nutritionist, Switzerland

Florence Victor, speech therapist, France

Agnès Bernard, general practitioner, France

Caroline Terrenoir, general practitioner, France

Laurence Le Gall, general practitioner, France

Michel Fabre, , general practitioner, France

Constance Foisy, nurse, Canada

Patricia Ochoa, nutritionist, Mexico

John Alexakis, nurse, Greece

Natali Pace, general practitioner, Argentina

Régine Eloy, speech therapist, France

Fernand-Paul Berthenet, osteopath, France

Isabelle Bracquart, nurse, France

Anne-Christine Frégnac, speech therapist, France

Thierry Duclos, general practitioner, France

Marianne Gassel, clinical psychologist, Belgium

Anne Poncelet, nurse, France

Vincent Bailly, general practitioner, France

Annie Bendayan, general practitioner, France

Karine Rolland, nurse, France

Henri Carrere, general practitioner, France

Colette Nordmann, sports physician, France

Jean-Louis Piton, nursing assistive personnel, France

Jean Chabert, nurse, France

Christine Dubois-Chaye, general practitioner, France

Fariba Gandji, general practitioner, France

Patrick Luzi, physiotherapist, France

Julia de Meringo, psychiatrist, France

Véronique Rambeau, nurse, France

Anastasia Serra, physiotherapist and osteopath, France

Daria Schneider, physiotherapist, France

Marie-José Colibeau, osteopath, France

Leslie Gainon, physiotherapist, France

Frédérique Athlan Chelly, general practitioner, France

Paul-Hervé Riche, general practitioner, France

Sophie Malgoire, general practitioner, France

Stéphane Ottin Pecchio, rheumatologist, France

Patrick Dupuis, general practitioner, France

Véronique Goichon, pharmacist, France

Robert Bertrand, general practitioner, France

Pierre Gaultier, general practitioner, France

Bénédicte Mignot, general practitioner, France

Guillaume Legrand, nurse, France

Cécile Caire, general practitioner, France

Helene Delaygues, nurse, France

Emmanuel Adam, osteopath, France

Nadine Pelvillain, nurse, France

Maurice Campargue, physician, France

Nathalie Badina, physiotherapist, France

Françoise Hulin, public health specialist, France

Dominique Sassolas Colin, physiotherapist, France

Marie Lejeune, nurse, France

Laurent Nifenecker, osteopath and physiotherapist, France

Christine Hochard, general practitioner, France

Marie Carmen Reyes, nurse, France

Laurence Charbonnier, physiotherapist, France

Olivier Boumendil, radiologist, France

Pierre-Henri Charlier, orthopedic surgeon, France

Marie Claude Villier, dental surgeon, France

Laurence Pasquier, pediatric nurse assistant, France

Sarah Picard, pediatric nurse assistant, France

Jocelyn Ochier, physiotherapist, France

Alain-Philippe Maniette, general practitioner, France

Thierry Seze, nurse, France

Sylvie Singh, nursing assistive personnel, France

Cécile Lang, nurse, France

Anne Crepy, geriatrician, France

Myriam Vergnes, nurse, France

Valérie Dejaune, dental surgeon, France

Elise Gautier, nurse, France

Lydie Landelle, nurse, France

Marie-Elisabeth Pottier, dental surgeon, France

Elisabeth Fiorina, clinical psychologist, France

Jacques Selig, dental Surgeon, France

Audrey Fata, nurse, France

Florence Alary, anesthesiologist, France

Martine Destandau, nurse, France

Claire Moret Chalmin, neurologist, France

Ahlem Sahli, nurse, France

Véronique Billault, nurse, France

Lucie Lallier, nurse, France

Marie Pierre Peralez, nurse, France

Aude Jacqueson, osteopath and physiotherapist, France

Ella Martichon, nurse, France

Jovelyne Leboucq, nurse, France

Michèle Aliotti, nurse, France

Dominique Provost Capponi, pharmacist, France

Lolita Ansel, nurse, France

Camille Rossi, psychiatrist, France

Aziza El Fadili, cardiologist, Morocco

Francoise Merignac, physiotherapist and osteopath, France

Sandra Chupin, osteopath, France

Jean Jacques Villier, dental surgeon, France

Isabelle Brosset, nurse, France

Antoine Lelièvre, oral medicine specialist, France

Sylvie Petitjean, nurse, France

Didier Vignolles, physiotherapist, France

Bracco Brigitte, nurse, France

Emilie Vernet, radiology technician, France

Daniel Fillit, physiotherapist, France

Cécile Decarme, nurse, France

Anne Monferrer, nurse, France

Christine Spitz, general practitionner, France

Philippe Bry, pediatrician, France

Jean-Luc Boesch, general practitionner, France

Bénédicte Ledoux Dewulf, pediatrician, France

Philippe Raymond, general practitionner, France

Tassan Paulette, nurse, France

Maya Marza, general practionner, France

Brigitte Sevain, speech therapist, France

Pierre Cornetet, physiotherapist and osteopath, France

Sahar Saliba-Cisneros, nutritionist, France

Stéphan Lepetit-Teston, physiotherapist and osteopath, France

Myriam Roubin, general practitionner, France

Christel Danesi, clinical psychologist, France

Bertrand Pugin, physiotherapist, France

Karine Gravey, nursing assistive personnel, France

Chantal Lespour, clinical psychologist, France

Françoise Favre, nurse, France

Christine Tisseyre, physiotherapist, France

Annie Chamard-Yver, nurse, France

Onyirimba Amaka, pharmacist, France

Claude Veres, dermatologist, France

Hayet Lannabi, psychiatrist, France

Marie Line Allard, physiotherapist, France

Diane Dugué, nurse, France

Laure Giusti, psychiatrist, France

Brigitte Morin, occupational physician, France

Helene Marquesuzaa, radiologist, France

Annie Dumas, nurse, France

Barbe Gorczyca, psychiatrist, France

Jean Francois Ferrier, physiotherapist, France

Vincent Schmutz, dentist, France

Christine Hiron Tiprez, nurse, France

Xaviere De Lucca, nurse, France

Alice Piegelin, nurse, France

François Cabanis, osteopath, France

Anne Jaze, clinical psychologist, France

Jennifer Estay, physiotherapist, France

Rozenn Henaff, dentist, France

Gérard Boukobza, gynecologist and obstetrician, France

Aline Abi Ramia, general practitionner and geriatrician, France

Pascale Fouratier, pharmacist, France

Nathalie Vanden Broucke, nurse, France

Janick Bertrand, ear, nose and throat specialist, France

Nassera Hammouche, nurse, France

Alexandra Mantello, nurse anesthesist, France

Odile Passedouet, osteopath, France

Edwige Andouard, physiotherapist, France

Jean-François Redon, general practitionner, France

Marion Ivaldi, physiotherapist, France

Frederic Luczak, osteopath, France

Emmanuel Piat, physiotherapist, France

Julius Le Duff, clinical psychologist, France

Maxime Astier, osteopath, France

Julie Bellegy, physiotherapist, France

Jean Philippe Souquiere, internal medicine specialist, France

Sébastien Verdou, nurse, France

Marie-France Berthier, nurse anesthesist, France

Noëlle Galtier, clinical biologist, France

Jean-Jacques Chatrousse, chiropractor, France

Martins Conceicao, nurse, France

Florence Lissitzky, general practitionner, France

Ophélie Simard, osteopath, France

Muriel Burban, nurse, France

Jean-Loup Mouysset, oncologist, France

Evelyne Favarel, nurse, France

Marie Decreuse, general practitionner, France

Marie-Victoria Josson Lasseuguetee, general practitionner, France

France Benso, pharmacist, France

Micheline Banguio, nursing assistive personnel, France

Nathalie Costanza, nursing assistive personnel, France

Céline Mula, nurse, France

Bénédicte Dassonville, general practitionner, France

Hélène Bordei, anesthesiologist, France

Guy Van Hoonacker, anesthesiologist, France

Marie Kenderessy, general practitionner, France

Catherine Mazuc Wiberg, general practitionner, France

Denis N’Guessan, physiotherapist, France

Hubert Sroussi, general practitionner, France

Sylvie Gauthier, clinical psychologist, France

Eve Hajek, nurse, France

Isabelle Guntzburger, nurse, France

Jean-Claude Ravalard, general practitionner, France

Aurore Fournier, general practitioner, France

Laure Boujac, nursing assistive personnel, France

Antoine Claverie, general practitioner, France

Bernadette Defawe, occupational physician, France

Jean-Claude Ravalard, general practitioner, France

Florence Corboz, nursing assistive personnel, France

Giovanni Bianchi, anesthesiologist, France

Yannick Thomas, psychomotor therapist, France

Françoise Hamel, psychomotor therapist, France

Isabelle Collins-Parchard, physiotherapist, France

Sabine Cruvellier, nurse, France

Clotilde Faugeron, nurse, France

Dominique Bourdin, physician, France

Stéphane Houlbrèque, physiotherapist, France

Serge Houël, physiotherapist, France

Véronique Chavin, speech therapist, France

Laurence Prunel, speech therapist, France

Fausto Lanzeroti, physiotherapist and osteopath, France

Anne-Claire Monfroy, physiotherapist, France

Rémy Chaillou, physiotherapist, France

Hélène Chollet, general practitioner, France

Jean-Jacques Bartelloni, acupuncturist and osteopath, France

Pascal Sarreo, nurse, France

Cuenca Cristel, nurse, France

Jorene Bokel, nurse, France

Didier Moulinier, oncologist, France

Vincent Dalmonego, plastic surgeon, France

Dominique Bienfait, anesthesiologist and intensive care physician, France

Catherine Dumuids, midwife and osteopath, France

Jean Pierre Richard, osteopath and psychotherapist, France

Alice Frutoso, nurse anesthesist, France

Yves-Marie Mattheyses, nurse anesthesist, France

Thierry Jeannin, pharmacist, France

Stéphanie Tanguy, pharmacist, France

Amina El Ali, pharmacist, France

Béatrice Perrot, osteopath, France

Pascale Lopez, midwife, France

Victoire Davaine Chevaux, nurse, France

