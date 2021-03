Fotografa muore per arresto cardiaco. Aveva fatto la doppia dose di vaccino

1 di 4

Una donna umbra di quasi 49 anni, Michela Foderini, è morta improvvisamente alcuni giorni fa a causa di un arresto cardiaco. La signora, appassionata fotografa del podismo, aveva fatto la doppia dose di vaccino lo scorso 5 febbraio, come mostrano le sue immagini presenti su fb. La prima dose l’aveva ricevuta il 14 gennaio: “Vaccino fatto. È l’unica “arma” che ci protegge. Non fa male..”, aveva scritto la donna.

Come tanti altri casi di morti sospette, anche in questo caso non è chiaro se vi siano state correlazioni tra la somministrazione del vaccino e il decesso improvviso. Nessuna indagine pare sia stata eseguita per accertarlo.

Si tratta con ogni probabilità di un’altra coincidenza. Secondo quanto scrive il marito sulla pagina social, la donna – originaria di Chiusi che viveva a Città della Pieve -, ha donato gli organi.

