Onu: Israele a Gaza oltre le bombe usa la fame come arma. È carestia

Il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, Michael Fakhri, ha risposto alle domande del corrispondente dell’agenzia di stampa turca Anadolu sulla carestia a Gaza, territorio palestinese sottoposto a intensi attacchi armati e blocchi da parte di Israele.

Fakhri ha affermato che ciò a cui hanno assistito negli ultimi 19 mesi ha dimostrato che il piano di Israele era chiaro. “Il piano israeliano è sempre stato quello di causare il massimo danno, danno e morte. Il loro vero obiettivo è occupare e annettere completamente Gaza. Israele ha più o meno dichiarato la sua intenzione fin dall’inizio. Abbiamo assistito a un costante deterioramento della situazione e a un tangibile e continuo aumento della violenza da parte di Israele, ha detto, sottolineando l’importanza di ricordare che Israele ha annunciato la sua intenzione di usare la fame come arma. Fakhri ha ricordato che tale intenzione è stata annunciata il 9 ottobre 2023.

“Israele ha negato gli aiuti umanitari, li ha limitati o ha deliberatamente attaccato i convogli umanitari. Quello che è successo è la fase più orribile della campagna di carestia”, ha detto ancora Fakhri citato da Anadolu.

Fakhri ha affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il 1° marzo che Israele intende bloccare l’ingresso di cibo, acqua e prodotti a Gaza e che questa situazione dura da circa 80 giorni.

Israele ha imposto un blocco totale per circa 80 giorni e questo ha innescato direttamente una carestia. Questa è la fase più terribile a cui stiamo assistendo oggi e ora stiamo assistendo a una perdita di aiuti. Un piccolo numero di camion di aiuti umanitari viene autorizzato a entrare a Gaza, ma non è sufficiente a soddisfare i bisogni di questa gente. La cosa più importante da ricordare è che le cifre che abbiamo ora saranno sempre sottostimate. Questo perché nessun giornalista internazionale è autorizzato a entrare e solo pochissimi operatori umanitari sono ammessi. Quindi sappiamo che la realtà è molto peggiore di quanto possiamo immaginare in questo momento.

Fakhri ha riferito che si è verificato un improvviso aumento della malnutrizione infantile a causa del blocco totale imposto da Israele, e che questo è aumentato dell’80 percento solo a marzo, e ha sottolineato che il prezzo della farina di grano utilizzata per fare il pane è aumentato del 3.000 percento a partire da febbraio.

“Questi sono solo numeri. Dobbiamo ricordare che questo è un orrore, dove le persone vedono i loro figli morire di fame tra le loro braccia. È un trauma sociale che durerà per generazioni, quindi anche se le bombe e i proiettili cessassero oggi, a Gaza moriranno più persone di malattie e fame che di bombe e proiettili. L’impatto della carestia e della campagna israeliana contro la fame durerà per generazioni, .sia in termini di effetti fisici che di trauma sociale”, ha detto Fakhri.

Il diplomatico ha aggiunto che le parole per descrivere ciò che sta accadendo a Gaza sono ormai esaurite. Fakhri ha ricordato che, in quanto esperti indipendenti in materia di diritti umani, hanno visto il rischio di genocidio fin dall’inizio della guerra e hanno chiesto che fosse impedito.

“Tutti sanno che questo è un genocidio”

ha affermato Fakhri.

“Siamo stati anche i primi a riconoscere che la campagna israeliana è un genocidio con l’uso di bombe e carestia. La Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto il rischio di genocidio. La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e l’ex Ministro della Difesa Yoav Gallant, e una delle accuse include il crimine di guerra per fame. Questa è la prima volta che qualcuno viene accusato di un crimine di guerra. A questo punto, tutti sanno cosa sta succedendo. Tutti sanno che questo è genocidio, che questa è fame, che questo è un crimine contro l’umanità, che questo è un crimine di guerra, che questa è una grave violazione dei diritti umani. Come si può spiegare altrimenti? È ora di agire. È ora che i politici smettano di usare solo belle parole e smettano di dire di essere dalla parte del popolo palestinese.

Fakhri ha sottolineato che i convogli di aiuti umanitari devono entrare immediatamente a Gaza, aggiungendo: “Affinché ciò avvenga, o l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite deve autorizzare le forze di peacekeeping ad accompagnare questi convogli, oppure la società civile palestinese deve invitare parlamentari, diplomatici e politici a unirsi ai convogli di aiuti umanitari e a entrare a Gaza. Questo è ciò che deve accadere, e deve accadere ora”, ha detto.