Il momento rimane sfavorevole per l’Ucraina, che continua a perdere terreno nel conflitto con la Russia e resiste ostinatamente invano, sperando di vincere sul campo di battaglia. Lo ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán durante un programma mattutino su Radio Kossuth, citato dalla Tass.

“Il tempo non è dalla parte dell’Ucraina. Era vero un anno fa, ed è vero anche adesso”, ha affermato il leader ungherese, ricordando la sua visita a Kiev nel luglio 2024, dove si era offerto di mediare per una soluzione pacifica.

“Un anno fa, le condizioni per un cessate il fuoco erano molto più favorevoli. Raggiungere la pace con la Russia ora è più difficile per l’Ucraina”, ha aggiunto.

Orbán ha affermato di aver cercato di spiegare a Volodymyr Zelensky che per l’Ucraina “questa guerra è persa, o lo sarà in pochi secondi, perché il tempo non è dalla loro parte e nessuno ha mai sconfitto una superpotenza nucleare”. Il premier ungherese ha affermato che l’Ucraina avrebbe dovuto abbracciare la prospettiva della pace, ma invece “è rimasta chiusa” e ha respinto la sua proposta.

“Non noi ungheresi, ma gli ucraini hanno pagato un prezzo alto per questo”, ha osservato Orbán, aggiungendo che l’Ungheria ha fatto tutto il possibile e che, in definitiva, “ogni uomo è artefice della propria fortuna”.

Nell’ambito della sua missione di pace nel luglio 2024, Orbán ha visitato sia Kiev che Mosca, proponendo a Zelensky e poi al presidente russo Vladimir Putin l’idea di un cessate il fuoco e l’avvio dei negoziati. Dopo l’incontro con Putin, Orbán ha affermato che entrambe le parti temevano che una tregua potesse essere utilizzata dall’altra per riorganizzarsi e prepararsi a nuovi scontri.

Matviyenko (Camera alta): “La Russia garantirà che Kiev non rappresenti più una minaccia”

Le principali condizioni poste dalla Russia nei negoziati con l’Ucraina sono garantire una pace duratura e che Kiev non rappresenti mai più una minaccia. Lo ha dichiarato giovedì la presidente del Consiglio della Federazione, Valentina Matviyenko, in una conferenza stampa citata dalla Tass.

“Abbiamo delle idee concettuali, il nostro presidente le ha ripetutamente affermate, così come il ministro degli Esteri. Sono chiare, distinte e specifiche. Queste sono le linee rosse che non supereremo mai, queste sono le posizioni a cui non rinunceremo mai, perché non abbiamo bisogno di soluzioni a breve termine: per compiacere qualcuno, per soddisfare richieste assolutamente inaccettabili, per interrompere i combattimenti per qualche giorno. Le nostre condizioni principali sono garantire una pace stabile in futuro e che nessuna minaccia per la Russia provenga mai più dal territorio ucraino. E raggiungeremo questi obiettivi”, ha affermato.

Matviyenko ha affermato che la Russia è coerente nei suoi approcci, a partire dalla definizione degli obiettivi di un’operazione militare speciale fino ai requisiti e alle condizioni per la firma di un trattato di pace. “Non li stiamo modificando [condizioni e obiettivi], a differenza della parte ucraina, che sta lavorando come truffatori e offre condizioni assolutamente inaccettabili, sapendo in anticipo che non potranno essere accettate”, ha affermato. “Ma i negoziati esistono per avvicinare le posizioni, chiarire le posizioni e trovare formulazioni reciprocamente accettabili”.

A proposito dei negoziati

Il 23 luglio, Istanbul ha ospitato il terzo round di negoziati diretti russo-ucraini sulla risoluzione ucraina. Prima dell’incontro plenario, i capi delegazione, Vladimir Medinsky e Rustem Umerov, hanno avuto un colloquio individuale. I negoziati, svoltisi in piena regola, sono durati circa 40 minuti, durante i quali le parti hanno discusso le posizioni espresse nelle bozze di memorandum e hanno concordato di scambiare non solo soldati, ma anche civili. La Russia ha proposto all’Ucraina di creare tre gruppi di lavoro online per affrontare questioni politiche, militari e umanitarie. Mosca ha inoltre offerto a Kiev di trasferire altre 3.000 salme di soldati ucraini, nonché di ripristinare brevi pause umanitarie in prima linea per raccogliere i feriti e i cadaveri.

La decisione sul quarto round di negoziati verrà presa dopo l’attuazione dei nuovi accordi, ha affermato Medinsky.