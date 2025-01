Presidenziali in Bielorussia, Lukashenko vince con oltre 86% dei voti

Dietro alle proteste "ci sono gli stessi agenti stranieri che organizzano le proteste in Bielorussia, Georgia, Slovacchia e Serbia per il rifiuto di partecipare all'isteria antirussa". Gli "agenti stranieri occidentali stanno cercando di organizzare una rivoluzione colorata in Serbia con l'aiuto degli studenti e degli altri partecipanti alla protesta, ha detto il presidente Aleksandar Vucic. "Vogliono rovesciare il governo ma non ci riusciranno"