Presidenziali Usa 2024, Joe Biden si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca

Il presidente americano Joe Biden si è ritirato dalla corsa per le presidenziali di Novembre. Il suo passo indietro era già nell’aria da mesi dopo le fortissime pressioni esercitate dal Partito democratico e da molti media progressisti, soprattutto in seguito al disastroso dibattito televisivo con Trump, nonché prima e dopo diverse “gaffe” e “scivoloni” causati dal suo stato di salute e dall’età.

“E’ stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato”, afferma Joe Biden in una una lettera postata su 𝕏 dal suo profilo personale.

Il presidente americano Joe Biden annuncia che parlerà alla nazione la prossima settimana per spiegare nei dettagli la sua decisione. Non sappiamo se riesca a reggere un discorso agli americani visto il precario stato mentale, ma quel che appare certo che Joe voglia togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe. Attesi “colpi di coda” verso il suo partito, i dem, che lo ha voluto fuori dalla corsa, in particolare contro Obama, l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza dem al Senato Chuck Schumer, già artefici del suo ritiro alle primarie 2016 per favorire Hillary Clinton che poi è stata clamorosamente battuta da Trump.

Il presidente, che ha resistito fino all’ultimo convinto di fare il bis contro Donald Trump (il favorito nei sondaggi), potrebbe quindi non appoggiare alcun candidato alternativo che verrà proposto. Sarebbe per lui una “mortificazione” ancora più grande dopo “l’orgoglio ferito” dall’interno del Pd americano da 8 anni a questa parte. Chi potrebbe essere il candidato ancora non si sa ufficialmente. In pole potrebbe esserci proprio Kamala Harris, che però risulta impopolare e non sarebbe molto gradita dall’elettorato progressista e potrebbe trovarsi l’avversione ufficiosa proprio dei bideniani che la ritengono una che, nell’ombra, ha lavorato per “azzoppare” il comandante in capo, insieme a Obama, la Clinton, Pelosi e Schumer.

“Per ora – spiega nella lettera Biden – lasciatemi esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto. Voglio ringraziare il vicepresidente Kamala Harris per essere una stata straordinaria. E permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e fiducia che hanno riposto in me. Credo oggi quello che ho sempre creduto: che non c’è nulla che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America”, ha concluso Biden che – come si legge – ha solo ringraziato la Harris come un atto dovuto sul piano istituzionale.

La reazione di Trump: “Biden? Il peggior presidente della storia americana”

In una telefonata con la Cnn pochi minuti dopo l’annuncio di Biden, l’ex presidente Donald Trump lo ha descritto come “di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese”. Trump ha detto di ritenere che la Harris sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden. Si è dimesso in “completa disgrazia”, afferma Trump nella mail della sua campagna elettorale. Il presidente in carica “ha lasciato la corsa in completa disgrazia”, scrive, e chiede a “un milione di patrioti pro-Trump di contribuire” con donazioni per la sua campagna. “Oggi facciamo la storia”, ha aggiunto. “L’establishment di Washington, i media che odiano l’America e il corrotto ‘deep State’ hanno fatto tutto il possibile per proteggere Biden, ma il vostro sostegno lo ha semplicemente messo fuori gara! Adesso avanti a tutta velocità!”.

“Il disonesto Joe Biden non era idoneo a candidarsi alla presidenza, e certamente non è idoneo a servire – e non lo è mai stato”, ha scritto Trump su Telegram. “Ha raggiunto la posizione di presidente solo grazie a bugie, notizie false e senza lasciare il suo seminterrato. Tutti coloro che lo circondavano, compreso il suo medico e i media, sapevano che non era in grado di essere presidente, e non lo era”.

Speaker Camera: “Biden deve dimettersi immediatamente”

Biden deve dimettersi “immediatamente”, ha dichiarato il leader repubblicano e speaker della Camera americana Mike Johnson. “Se Joe Biden non è adatto a candidarsi alla presidenza, non è adatto a fare il presidente. Dovrebbe dimettersi immediatamente”, ha scritto su 𝕏 il presidente della Camera. Un “vero patriota”, così il leader dei democratici al Senato americano Chuck Schumer definisce Biden dopo l’annuncio del suo ritiro.