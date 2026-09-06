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Putin agli inviati di Trump: Rimuovere le cause prodonde del conflitto

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Vladimir Putin ha discusso possibili soluzioni per la risoluzione del conflitto in Ucraina con gli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner.
“I rappresentanti americani si sono preparati a fondo per questo viaggio. Non solo hanno espresso il loro tradizionale interesse per una rapida fine dei combattimenti, ma hanno anche formulato una serie di idee riguardo a possibili percorsi di risoluzione”, ha dichiarato Yuri Ushakov, assistente presidenziale citato da Ria Novosti.

Ha descritto l’incontro come significativo e improntato alla fiducia: Putin ha fornito una chiara valutazione della situazione nella zona dell’operazione militare speciale, ha riconosciuto i successi dell’esercito russo e ha espresso fiducia nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

“Gli americani hanno preso atto di un punto, che il presidente ha sottolineato in modo specifico: il regime di Kiev aveva smesso di nascondere la sua vera natura e aveva iniziato a seppellire nuovamente alcuni dei più importanti criminali nazisti”, ha sottolineato Ushakov ribadendo che Mosca non fa passi indietro se non si rimuovono le cause profonde del conflitto: demilitarizzazione e denazificazione del paese che dovrà essere “neutrale”.

Secondo quanto da lui affermato, i rappresentanti speciali di Trump hanno promesso di utilizzare le valutazioni della Russia sulla situazione nei prossimi negoziati a Kiev.
Le parti hanno inoltre discusso di questioni economiche e di possibili progetti comuni, ha aggiunto.
L’incontro si è svolto il giorno precedente al Cremlino ed è durato tre ore e dieci minuti. Questa era l’ottava visita di Witkoff e Kushner in Russia.

Intanto questa notte i due inviati di Trump sono atterrati a Rzeszów, in Polonia, prima di recarsi a Kiev. Non è escluso che Witkoff e Kushner prendano un treno per raggiungere la capitale ucraina.

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