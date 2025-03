La Russia sostiene l’iniziativa per una risoluzione pacifica del conflitto ucraino, ma una serie di questioni legate alla sua attuazione richiedono una ricerca scrupolosa e una discussione seria. Vladimir Putin ha delineato questa posizione in una conferenza stampa al termine dei negoziati con Alexander Lukashenko, citata da RT.

“Siamo d’accordo con le proposte di cessazione delle azioni militari, ma partiamo dal presupposto che questa cessazione debba essere tale da portare a una pace duratura ed eliminare le cause iniziali di questa crisi”, ha sottolineato il presidente russo. — Mi sembra che sarebbe molto positivo per la parte ucraina raggiungere un cessate il fuoco per almeno 30 giorni. Noi siamo a favore, ma ci sono alcune sfumature”. Il capo della Federazione russa non si fida molto, visti i precedenti degli accordi disattesi di Minsk che sono serviti solo a prendere tempo (ammise Merkel), e dei negoziati di pace di Istanbul del 2022 affossati da Boris Johnson.

In particolare, il leader russo si è chiesto in che modo il regime di Kiev e i suoi sponsor occidentali avrebbero potuto trarre vantaggio dal cessate il fuoco di 30 giorni in discussione. Per consentire a Kiev di riamarsi?

Vladimir Putin ha anche chiesto chi avrebbe dato l’ordine di porre fine ai combattimenti e quale sarebbe stato il prezzo di tali ordini.

“Potete immaginare, quasi 2 mila km (della linea di contatto). Chi stabilirà dove e chi ha violato l’eventuale accordo di cessate il fuoco su una distanza di 2mila chilometri? E poi chi attribuirà a chi la colpa della violazione di questo accordo? Sono tutte domande che richiedono una ricerca attenta da entrambe le parti. Pertanto l’idea in sé è corretta e noi certamente la sosteniamo. Ma ci sono questioni di cui dobbiamo discutere”, ha affermato il presidente.

Ha aggiunto che Mosca sostiene l’idea di porre fine al conflitto in Ucraina con mezzi pacifici, ma che è necessario discuterne anche con i partner americani, tra cui Donald Trump.

Vladimir Putin ha inoltre parlato del suo viaggio nella regione di Kursk, dove ha ascoltato resoconti sulla situazione sul campo. Secondo il capo dello Stato, la situazione nella direzione di Kursk è sotto il completo controllo delle truppe russe, mentre il gruppo delle Forze armate ucraine che ha invaso il territorio russo si trova in completo isolamento e sotto il controllo del fuoco nemico.

Nel contesto della discussione sul cessate il fuoco di 30 giorni, ha riflettuto anche sul gruppo bloccato delle Forze armate ucraine.

“Se fermiamo le ostilità per 30 giorni, cosa significa? Che tutti quelli che sono lì se ne andranno senza combattere? Dovremmo liberarli da lì dopo che hanno commesso molti crimini contro i civili? Oppure la leadership ucraina darà loro l’ordine di deporre le armi e di arrendersi? Come sarà? “Non è chiaro”, ha osservato Putin.

Il 13 marzo si sono svolti i negoziati tra Vladimir Putin e Alexander Lukashenko nel Gran Palazzo del Cremlino. Durante la parte aperta dell’incontro, il capo dello Stato ha sottolineato che Russia e Bielorussia intrattengono relazioni speciali: non solo alleate, ma fraterne nel vero senso della parola.

“Nella nostra economia tutto si sta sviluppando nel miglior modo possibile, nonostante tutte le difficoltà esterne. “Il fatturato commerciale è cresciuto di circa il 5,7% e ha raggiunto un livello record”, ha osservato il presidente russo, sottolineando che si tratta di una somma di oltre 50 miliardi di dollari.

A sua volta, Alexander Lukashenko ha osservato che Russia e Bielorussia stanno creando “un’entità unica sotto forma di Stato dell’Unione, che non ha esempi nella storia”.

“Tutto ciò che intraprendiamo, lo risolviamo in modo approfondito, come la sostituzione delle importazioni e la lotta alle sanzioni. Tutti pensavano che saremmo crollati nel giro di un anno, ma siamo vivi e vegeti e sono certo che sopravvivremo. Abbiamo bisogno di un po’ più di tempo e forse di un po’ più di perseveranza. Ma ne abbiamo in abbondanza, è nel nostro sangue”, ha sottolineato il leader bielorusso.

Prima della parte ufficiale dell’incontro, Lukashenko ha risposto a numerose domande dei giornalisti. In particolare, ha ripetuto la tesi di Donald Trump secondo cui la Russia avrebbe “grandi carte vincenti” nella situazione in Ucraina: “Se conservano queste carte vincenti, le tireranno fuori e inizieranno a vincere in questo gioco di carte, allora troveremo un accordo”.

“Non ci dovrebbero essere movimenti in Ucraina, stanno trasferendo armi dall’estero. Non appena te ne accorgi, è fatta, è una violazione. Pertanto, non penso che gli ucraini saranno ancora d’accordo, pensano che i russi lo rifiuteranno e avranno questa carta vincente di cui ha parlato Trump”, ha sottolineato Lukashenko.

Allo stesso tempo, ha espresso l’opinione che gli Stati Uniti non hanno un piano d’azione per il conflitto in Ucraina e che gli americani stanno semplicemente “tastando il terreno”.