Nuovo massacro israeliano in una scuola con sfollati a Gaza, diversi morti e feriti

La carneficina israeliana nella Striscia di Gaza continua senza soste. Un nuovo massacro di civili è stato compiuto dall’esercito di Netanyahu su una scuola che ospita migliaia di sfollati palestinesi. Il bilancio provvisorio è di circa una ventina di vittime e decine di feriti.

Le prime dieci vittime sono state uccise in un primo raid, le altre in una trappola infernale quando nella “Hamama School” vi erano i soccorritori che cercavano di estrarre i corpi ammazzati del primo attacco. Tra i morti donne e bambini. I video postati sui social sono terribili.

Il corrispondente dell’agenzia di stampa Wafa ha riferito in un primo momento che almeno dieci civili, tra cui bambini, sono stati uccisi nell’attacco alla scuola situata nel quartiere Sheikh Radwan nella parte occidentale di Gaza City. Molti altri hanno riportato varie ferite a seguito dell’attacco mortale. Poi c’è stato il secondo raid: una trappola mortale per decine di persone, tra cui civili e soccorritori.

Secondo il giornalista, l’attacco iniziale aveva come obiettivo la “Hamama School”, nel quartiere Sheikh Radwan. La scuola è stata colpita ancora una volta da tre missili mentre le squadre di emergenza e di difesa civile stavano tentando di evacuare le vittime, riferisce Wafa.

Una fonte medica presso l’ospedale arabo Al-Ahli di Gaza ha riferito che molte delle vittime e dei feriti erano bambini e che il bombardamento ha causato danni significativi alle aule della scuola, già sovraffollata.

La terribile sequenza video degli attacchi israeliani sulla scuola di sfollati a Gaza

Questo incidente segna una preoccupante continuazione degli attacchi di Israele alle scuole che ospitano famiglie sfollate, con attacchi precedenti che hanno causato significative perdite di vite umane. L’attuale assalto militare israeliano, che dura da oltre 302 giorni, ha visto numerosi attacchi simili.

L’incidente più recente è avvenuto giovedì scorso, quando un attacco aereo israeliano su una scuola trasformata in rifugio nel quartiere di Shujaiya ha causato la morte di 15 persone.

L’assalto israeliano in corso a Gaza ha portato a gravi condizioni umanitarie, con gli sfollati costretti a cercare rifugio presso parenti, in tende di fortuna o in spazi pubblici in condizioni terribili, privi di beni di prima necessità come acqua e cibo. Il numero di sfollati a Gaza ha raggiunto circa 2 milioni dall’inizio del conflitto, il 7 ottobre.

L’aggressione israeliana in corso all’enclave dal 7 ottobre 2023, iniziata come rappresaglia agli attacchi di Hamas dello stesso giorno, ha finora causato 39.550 vittime palestinesi accertate, con altri 91.280 feriti. Si stima inoltre che migliaia di vittime siano sepolte sotto le macerie.

Altri 4 giovani palestinesi uccisi da un drone su un veicolo a est di Tulkarem

Quattro palestinesi sono stati uccisi questa sera da un drone israeliano che ha preso di mira un veicolo sulla strada tra la città di Bal’a e il sobborgo di Aktaba, a est di Tulkarm. Lo riporta sempre Wafa.

Fonti locali citate dall’agenzia hanno riferito che un drone israeliano ha preso di mira un veicolo a est di Tulkarem, incendiandolo completamente.

Le fonti hanno aggiunto che ingenti truppe dell’esercito di occupazione hanno circondato la posizione del veicolo preso di mira e hanno impedito agli equipaggi delle ambulanze di raggiungerlo.

Stamattina presto, un drone dell’esercito israeliano ha preso di mira un veicolo palestinese sulla strada Zeita-Attil, a nord-est della città di Tulkarem, in Cisgiordania occupata, uccidendo cinque palestinesi, secondo una fonte medica.

Il direttore dell’ospedale governativo, ha dichiarato che i corpi di cinque persone sono arrivati ​​all’ospedale, ustionati e carbonizzati, irriconoscibili, tranne uno che è stato identificato come Yaytham Nuriddin Bleidi, 25 anni, del campo profughi di Tulkarm.

Un drone delle forze di occupazione israeliane ha colpito il veicolo con due missili, uccidendo tutti e cinque i giovani e dando fuoco al mezzo.