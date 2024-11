Risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza, no degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno utilizzato il loro diritto di veto e bloccato una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul conflitto israelo-palestinese con una richiesta di cessate il fuoco immediato e incondizionato nella Striscia di Gaza. La risoluzione è stata preparata dai dieci membri non permanenti dell’organizzazione. Lo ha riferito un corrispondente della Tass.

Quattordici dei 15 membri del Consiglio di sicurezza hanno votato a favore del documento. Questa è la quinta volta che gli Stati Uniti hanno bloccato risoluzioni che prevedevano un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza da quando le tensioni in Medio Oriente sono aumentate lo scorso ottobre.

La risoluzione è stata redatta da dieci membri non permanenti del Consiglio di sicurezza e si compone di nove paragrafi, il primo dei quali chiede un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente rispettato da tutte le parti. Il documento chiede anche il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti nell’enclave palestinese, il rispetto del diritto internazionale da parte di tutte le parti e l’accesso umanitario alla popolazione civile di Gaza.

La bozza di risoluzione include anche una clausola che afferma che se il documento viene adottato, il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe presentare un rapporto scritto sull’attuazione della risoluzione al Consiglio di sicurezza entro tre settimane.

Le tensioni sono divampate di nuovo in Medio Oriente il 7 ottobre 2023, quando i militanti di Hamas hanno organizzato un attacco a sorpresa sul territorio israeliano da Gaza, uccidendo i residenti degli insediamenti di confine israeliani e prendendo oltre 250 ostaggi, tra cui donne, bambini e anziani. Hamas ha descritto il suo attacco come una rappresaglia per le azioni aggressive intraprese dalle autorità israeliane contro la moschea di Al-Aqsa sul Monte del Tempio nella Città Vecchia di Gerusalemme. In risposta, Israele ha dichiarato un blocco totale della Striscia di Gaza, che ospitava 2,3 milioni di palestinesi prima della crisi, lanciando attacchi aerei su Gaza e su alcune parti del Libano e della Siria prima di iniziare un’operazione di terra nell’enclave palestinese.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, dall’escalation delle tensioni nell’enclave, nell’ottobre 2023, sono stati uccisi oltre 44.000 palestinesi e 104.000 sono rimasti feriti. Si parla di migliaia di dispersi tra le macerie nella Striscia che nessuno ha finora mai scoperto.

Diplomatico Russia all’ONU: “Mosca non permetterà agli Usa di mettere a tacere il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mentre Washington sostiene Israele”

Mosca continuerà a chiedere la fine della violenza contro i palestinesi e non permetterà agli Stati Uniti di mettere il bavaglio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mentre Washington cerca di sostenere l’operazione di Israele a Gaza, ha affermato Vasily Nebenzya, inviato della Russia all’ONU.

“Continueremo a sostenere fermamente la fine della violenza contro i palestinesi. Senza ombra di dubbio, continueremo a denunciare gli abusi e la moralità con cui gli Stati Uniti stanno gestendo la situazione. Non permetteremo agli americani di mettere il bavaglio all’intero consiglio con le loro mani nel tentativo di incoraggiare un’ulteriore continuazione dell’operazione spietata di Israele”, ha affermato in un discorso al Consiglio di sicurezza.

Secondo Nebenzya, il Consiglio di sicurezza dovrebbe “portare pace, stabilità e prosperità in Medio Oriente”.

“Nessuno, compresi gli Stati Uniti e gli altri indulgenti rappresentanti dell’Occidente, ha il diritto di ostacolare queste legittime aspirazioni”, ha affermato il diplomatico russo.

Il veto degli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza annulla gli sforzi internazionali per il cessate il fuoco a Gaza”

“Hamas condanna il veto degli Stati Uniti nel Consiglio di sicurezza contro la risoluzione presentata questa sera, che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza”, ha affermato il movimento in una dichiarazione, pubblicata sul suo canale Telegram. Ha sottolineato che “la posizione ostile degli Stati Uniti annulla la volontà della comunità internazionale”, consentendo alla guerra di continuare nell’enclave palestinese.

I radicali di Gaza credono che la decisione delle autorità statunitensi “dimostri ancora una volta che [gli USA] sono un partner diretto nell’aggressione [israeliana] contro il popolo palestinese e hanno la piena responsabilità della guerra in corso nella Striscia, così come dell’occupazione” delle terre palestinesi. Hamas ha chiesto a Washington di “fermare questa politica ostile”, se gli USA “cercano veramente, come sostiene l’amministrazione americana, di porre fine alla guerra e raggiungere stabilità e sicurezza nella regione”.