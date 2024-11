Scontro tra due Volanti della Polizia a Roma, muore un poliziotto

Incredibile incidente nella notte tra due Volanti della Polizia nel quartiere Monte Mario a Roma. Un poliziotto di 32 anni è morto. I feriti sarebbero i due agenti alla guida e un fermato. La vittima era sul lato passeggeri di una delle due pattuglie.

Una delle due volanti coinvolte nell’incidente si è ribaltata nell’impatto. Una donna è stata trasportata al San Camillo e un uomo all’ospedale Santo Spirito.

L’incidente è accaduto intorno alle 5 in via dei Monfortani. Sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si esclude un malore di uno dei due conducenti.

Da una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, l’impatto è avvenuto tra un’auto del distretto di polizia Primavalle e una del servizio Volanti intorno alle 5 del mattino in via dei Monfortani. Alla guida della volante del commissariato c’era una agente, rimasta ferita, il poliziotto deceduto e un detenuto fermato. L’altra volante si stava, invece, recando sul luogo di una rissa. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso i rilievi della polizia locale.

Il poliziotto morto, Amar Kudin, era in servizio al commissariato Primavalle Amar Kudin. Nato in Croazia, Kudin era arrivato giovanissimo in Italia dove a Treviso aveva scoperto il rugby. Attualmente giocava nel Civitavecchia Rugby, in passato aveva militato anche nelle Fiamme Oro.