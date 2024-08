Teheran, in migliaia ai funerali di Ismail Haniyeh. L’Ayatollah: “Israele pagherà”

1 di 5

Decine di migliaia di persone hanno partecipato a Teheran ai funerali del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, assassinato nella capitale iraniana da Israele con un missile teleguidato.

Alle esequie era presente, fra gli altri, la Guida suprema della rivoluzione islamica iraniana, Ali Ali Khamenei. L’Ayatollah ha guidato la preghiera funebre per il capo dell’ufficio politico del movimento di resistenza palestinese Hamas, riporta l’agenzia di stampa Irna.

Secondo quanto riportato dal giornalista dell’agenzia iraniana, giovedì mattina presso l’Università di Teheran è iniziata “la cerimonia di addio al martire Ismail Haniyeh”.

I partecipanti al funerale, che tenevano in mano i ritratti di Haniyeh, si sono radunati dentro e intorno all’Università di Teheran, dove l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei ha pregato sulle bare del capo di Hamas e di una delle sue guardie del corpo.

L’ufficio della Guida Suprema aveva annunciato che la preghiera funebre si sarebbe tenuta presso la sede dell’università, prima che i partecipanti al funerale si dirigessero verso Piazza Azadi.

Decine di migliaia di persone in lutto si sono messe in fila lungo la strada per rendere l’ultimo omaggio al capo politico di Hamas mentre una carovana che trasportava le bare si dirigeva verso Piazza Azadi.

Haniyeh è stato assassinato a Teheran nelle prime ore di mercoledì mattina. Si trovava nella capitale iraniana per partecipare all’insediamento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, un moderato eletto dopo la morte di Ebrahim Raisi, vittima di un incidente in elicottero.

La Repubblica islamica dell’Iran ha già annunciato tre giorni di lutto pubblico. Ali Khamenei, in un messaggio ha affermato: “Con questo atto, il regime sionista criminale e terrorista ha preparato il terreno per una dura punizione e noi consideriamo nostro dovere vendicare il suo sangue, poiché è stato martirizzato nel territorio della Repubblica Islamica dell’Iran”.

Ismail Haniyeh verrà sepolto nello stato del Golfo Persico del Qatar, dopo un’altra preghiera funebre venerdì.

L’Iran ribadisce: ‘Israele pagherà un caro prezzo per Haniyeh’