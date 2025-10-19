Usa: “Hamas violerà il cessate il fuoco”. Miliziani: “Falso”. Raid Idf a Rafah e Nablus

Nonostante il cessate il fuoco, l’esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei nella zona di Rafah, a sud della Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dal canale televisivo statale israeliano KAN citato dall’agenzia turca Anadolu.

L’esercito di Tel Aviv ha affermato che Hamas ha aperto il fuoco contro “elementi ingegneristici” israeliani presenti nella zona.

In seguito all’incidente, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Ysrael Katz valuteranno la situazione con il capo di stato maggiore Eyal Zamir e il personale.

Ben-Gvir (e altri) chiede a Netanhyau di riprendere la guerra a Gaza con la “massima forza”

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha chiesto al primo ministro di “ordinare all’esercito di riprendere pienamente la guerra a Gaza con la massima forza” in un post sulla piattaforma social media statunitense X.

Ben-Gvir ha affermato che Hamas ha violato l’accordo e rappresenta “un pericolo per la sicurezza di Israele”.

Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha condiviso una sola parola, “guerra”, sull’account social della società americana X.

Allo stesso modo, Avigdor Liberman, leader del partito di opposizione Israel’s Home Party, ha affermato in un post sulla piattaforma social media statunitense X che Hamas aveva violato il cessate il fuoco e ha sostenuto che si doveva rispondere con “la forza e un muro di ferro”.

In base all’accordo di cessate il fuoco raggiunto il 10 ottobre, l’esercito israeliano si è ritirato nelle zone chiamate “linea gialla” all’interno di Gaza.

Rafah, un distretto nella parte meridionale di Gaza che è stato quasi raso al suolo dalla distruzione israeliana, si trova all’interno dell’area della “linea gialla”, dove è di stanza l’esercito israeliano.

I post sui social media pubblicati dalle bande di Gaza, guidate da Yasir Abu Shabab e armate da Israele, indicavano che si trovavano nella regione meridionale di Rafah, nella Striscia di Gaza. Attacchi mortali dell’Idf anche a Nablus. Secondo il canale Telegram Quds vi sarebbero vittime e feriti.

Soldati israeliani uccidono un palestinese in Cisgiordania

Un palestinese è stato ucciso in un raid dell’esercito israeliano a Nablus, nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, riferiscono i media arabi.

In una dichiarazione scritta, il Ministero della Salute palestinese ha fornito informazioni in merito all’attacco condotto dai soldati israeliani contro i palestinesi nel campo profughi di Ayn a Nablus.

È stato riferito che un palestinese di 42 anni di nome Majid Mohammed Dawud è stato ucciso quando i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sul campo profughi di Ayn.

È stato detto inoltre che un giovane gravemente ferito alla testa durante l’attacco è stato portato in ospedale, mentre un palestinese ferito a un piede è stato curato.

Usa: “Hamas violerà tregua”, raid aerei di Israele a Rafah

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato sabato di avere “rapporti credibili” secondo cui Hamas potrebbe violare il cessate il fuoco con un attacco contro i civili palestinesi a Gaza. Lo riporta l’agenzia Associated press.

Se l’attacco dovesse avere luogo, “costituirebbe una violazione diretta e grave” dell’accordo stipulato dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra biennale tra Israele e Hamas , si legge nella dichiarazione. Non sono stati divulgati ulteriori dettagli sul potenziale attacco.

“Se Hamas dovesse procedere con questo attacco, verranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco”, ha affermato il Dipartimento di Stato.

Trump aveva precedentemente avvertito sui social media che “se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non era prevista dall’accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli”. Il presidente degli Stati Uniti ha poi chiarito che non invierà truppe statunitensi a Gaza dopo aver lanciato la minaccia contro Hamas.

Hamas respinge la dichiarazione del Dipartimento di Stato americano

“Rifiutiamo le accuse contenute nella dichiarazione del Dipartimento di Stato americano e neghiamo categoricamente le affermazioni rivolteci riguardo a un “attacco imminente” o a una “violazione dell’accordo di cessate il fuoco”. Lo afferma Hamas citato dal canale Quds su Telegram. “Queste accuse infondate sono pienamente in linea con la propaganda israeliana fuorviante e forniscono una copertura per il proseguimento dell’occupazione nei suoi crimini e nella sua aggressione organizzata contro il nostro popolo”.

Il movimento di resistenza “conferma che le forze di polizia a Gaza, con il sostegno ampio della comunità e del popolo, stanno adempiendo al loro dovere nazionale nel perseguire queste bande e nel renderle responsabili secondo meccanismi legali chiari, a protezione dei cittadini e a tutela delle proprietà pubbliche e private”, si legge.

Ex ministro Difesa israeliano attacca Netanhyau: “Ha nascosto documenti sul fallimento intelligence sul 7 ottobre”

L’ex ministro della Difesa israeliana, Moshe Ya’alon, attacca il governo Netanyahu e lo accusa di nascondere documenti sul fallimento (di governo e 007) del 7 ottobre. Lo riporta Quds, canale arabo su Telegram.

“Anni fa – afferma – ho scoperto che documenti importanti sono stati nascosti alla commissione d’inchiesta ufficiale sul caso dell’acquisto di sottomarini e navi da guerra

“Ho scoperto che alcuni documenti sono stati falsificati, inclusa la modifica delle decisioni del governo e dei testi dei verbali ufficiali delle riunioni. A quel tempo ho ricevuto un avvertimento dalla commissione d’inchiesta a causa della contraddizione tra la mia testimonianza e i documenti falsificati”, dice l’ex ministro di Tel Aviv.

E aggiunge: “In questa fase, il governo della “menzogna e del tradimento” ha dimostrato di essere impegnato a mantenere il potere a scapito della vita dei soldati, dei prigionieri israeliani e degli interessi di “Israele. Oggi questo governo è occupato a “riscrivere la storia” scegliendo un nome (beffardo) per la guerra iniziata con un fallimento clamoroso da parte sua. Il governo Netanyahu fa tutto il possibile per impedire la formazione di una commissione d’inchiesta ufficiale”, ha concluso Moshe Ya’alon.