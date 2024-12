Tragico incidente sulla statale Palermo-Agrigento, 2 morti e un ferito grave

Due morti e un ferito grave. E’ questo il bilancio del terribile incidente di questa mattina alba sulla strada statale Palermo-Agrigento, a Bolognetta. A scontrarsi sono stati un’auto e un mezzo pesante. A perdere la vita a bordo della Seat Leon il conducente Ruben Saccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni, entrambi originari di Villafrati.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’auto a bordo della quale viaggiavano verso Agrigento cinque persone avrebbe invaso la corsia opposta, andandosi a scontrare col tir che avrebbe dovuto raggiungere Palermo. Ad avere la peggio due giovani, mentre un terzo passeggero è stato trasportato al Civico in condizioni disperate. Illeso il guidatore della cisterna.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. La strada è stata infatti chiusa in entrambe le direzioni per consentire ai carabinieri della compagnia di Misilmeri di effettuare i rilievi.