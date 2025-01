Tregua a Gaza, Hamas rilascia 4 ostaggi. In cambio Israele rilascerà 200 palestinesi

Le quattro donne israeliane ostaggi rilasciate da Hamas sabato sono entrate in Israele, ha detto l’Israel Defense Forces (IDF) in una dichiarazione citata dalla Tass.

“Poco fa, accompagnati dalle forze dell’IDF e dell’Agenzia per la sicurezza israeliana (ISA), i quattro ostaggi di ritorno hanno attraversato il confine entrando in territorio israeliano”, si legge nella dichiarazione.

L’esercito ha aggiunto in seguito che i quattro ostaggi, tutte sui venti anni, sono arrivati ​​al punto di accoglienza iniziale nel sud di Israele, dove sono stati riuniti ai loro genitori.

L’ufficio del primo ministro israeliano ha anche confermato i nomi degli ostaggi rilasciati. Tutti e quattro sono soldati israeliani che sono stati catturati dopo che Hamas ha fatto irruzione in Israele il 7 ottobre 2023.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, ha annunciato la sera del 15 gennaio che Doha, Il Cairo e Washington avevano mediato un accordo tra Israele e Hamas per liberare gli ostaggi tenuti a Gaza e dichiarare un cessate il fuoco nell’enclave. L’accordo è entrato in vigore domenica 19 gennaio. Lo stesso giorno, tre donne israeliane sono state riportate a casa. Le autorità israeliane hanno rilasciato 90 prigionieri palestinesi dalle prigioni.

Israele rilascerà 200 prigionieri palestinesi in cambio di quattro ostaggi israeliani il 25 gennaio come parte di un accordo con Hamas, ha affermato la commissione palestinese per gli affari dei detenuti citata dai media.

Secondo la commissione, il gruppo comprende 121 palestinesi condannati all’ergastolo e 79 persone che stanno scontando lunghe pene nelle carceri israeliane.