Volodymyr Zelensky vuole interrompere qualsiasi dialogo di pace con attacchi terroristici e attacchi contro i civili. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dalla Tass.

“Come risponde il regime di Zelensky ai contatti? Non colpisce per necessità militare o in base alla logica della situazione sul campo di battaglia”, ha dichiarato Zakharova a radio Sputnik. “Gli attacchi vengono condotti proprio contro la popolazione civile e le strutture sociali. Non si tratta solo di attacchi, sono attacchi terroristici. Ci sono varie ragioni e fonti per tale comportamento”, ha sottolineato la diplomatica.

“Innanzitutto, questo è senza dubbio un tentativo di interrompere e far deragliare qualsiasi discussione e progresso verso la pace”, ha affermato la portavoce.

“Non stiamo nemmeno discutendo dello stato dei colloqui o della bozza finale del processo di pace. Qualsiasi progresso in questo ambito provoca una reazione del genere”, ha sottolineato Zakharova. “Non appena inizia un qualsiasi lavoro in questo ambito, eccolo lì”, ha osservato.